Родственница Свечникова дала показания после обнаружения его тела

СТАМБУЛ, 20 января. /ТАСС/. Родственница семьи Свечниковых Алена Караман, проживающая в Стамбуле, дала письменные показания правоохранителям после обнаружения в Босфоре тела мужчины, который, предположительно, может быть пропавшим в августе 2025 года во время заплыва российским спортсменом Николаем Свечниковым. Об этом она сообщила ТАСС.

"Я дала письменные показания на основе имеющихся фото Николая", - сказала она, добавив, что непосредственно на опознание тела в бюро судмедэкспертизы допущена не была.

По ее словам, 21 января в Стамбул прибудут мать и отец Свечникова для участия в ДНК-экспертизе по установлению личности мужчины, тело которого было найдено. Ожидается, что из аэропорта они направятся в бюро судмедэкспертизы.

Ранее сообщалось, что тело мужчины вблизи причала Куручешме у набережной Бебек обнаружили утром 20 января с прогулочного катера, о чем сразу была проинформирована морская полиция. После предварительного осмотра оно было доставлено в бюро судмедэкспертизы.

Местные власти в тот же день информировали генеральное консульство РФ в Стамбуле об обнаружении тела. Как сообщили в диппредставительстве, по предположению турецкой полиции, речь может идти о пропавшем в августе 2025 года в Босфоре Свечникове.