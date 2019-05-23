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Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено

На северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии было остановлено движение поездов из-за поломки состава

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Движение поездов на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена полностью восстановлено после сбоя. Об этом сообщается в четверг в аккаунте столичной подземки в Twitter.

"Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии возобновлено", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в четверг вечером движение поездов было прервано в обоих направлениях на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии. В тоннеле между станциями "Бибирево" и "Алтуфьево" остановились три состава. Движения не было более часа. На обе станции были направлены представители экстренных служб. По данным метрополитена, причиной случившегося стала поломка состава.

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