Подозреваемый признался в убийстве девятилетней девочки в Саратове

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве девочки в Саратове, был ранее судим и признался в преступлении, которое он совершил из-за гаража, самовольно занятого им. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Он дает признательные показания, согласно которым несколько месяцев назад он самовольно завладел старым заброшенным гаражом, поменяв там замок. 9 октября мимо гаража проходила девочка, которая поинтересовалась, его ли это гараж. Мужчина предположил, что он может принадлежать ее семье. Испугавшись разоблачения, он затащил девочку в гараж и совершил убийство", - сказала она.

Петренко подчеркнула, что версия подозреваемого будет проверена следователем. "Задержанный ранее судим за совершение ряда тяжких преступлений. На данный момент он имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера", - сообщила Петренко. Следователи изъяли записи с камер наружного наблюдения, которые подтверждают причастность задержанного к убийству. Вместе с тем следствие проверяет и иные версии преступления.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Для оказания помощи в его расследовании председатель СК Александр Бастрыкин направил в Саратов следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства.

9 октября девятилетняя девочка пропала по дороге школу. К ее поискам подключились сотни людей. Вечером 10 октября тело ребенка было обнаружено. Ночью в Саратове в районе гаража, где погибла девочка, прошел стихийный митинг.