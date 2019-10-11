Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело об убийстве ребенка в Саратове
Обновлено 

Подозреваемый признался в убийстве девятилетней девочки в Саратове

Подозреваемый рассказал, что поселился в заброшенном гараже, а 9 октября, когда мимо проходила девочка, он подумал, что гараж может принадлежать ее семье. Опасаясь разоблачения, мужчина решил убить ребенка
'СК РФ'

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве девочки в Саратове, был ранее судим и признался в преступлении, которое он совершил из-за гаража, самовольно занятого им. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

На эту тему
Убийство девятилетней девочки в Саратове. Главное

"Он дает признательные показания, согласно которым несколько месяцев назад он самовольно завладел старым заброшенным гаражом, поменяв там замок. 9 октября мимо гаража проходила девочка, которая поинтересовалась, его ли это гараж. Мужчина предположил, что он может принадлежать ее семье. Испугавшись разоблачения, он затащил девочку в гараж и совершил убийство", - сказала она.

Петренко подчеркнула, что версия подозреваемого будет проверена следователем. "Задержанный ранее судим за совершение ряда тяжких преступлений. На данный момент он имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера", - сообщила Петренко. Следователи изъяли записи с камер наружного наблюдения, которые подтверждают причастность задержанного к убийству. Вместе с тем следствие проверяет и иные версии преступления.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Для оказания помощи в его расследовании председатель СК Александр Бастрыкин направил в Саратов следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства.

9 октября девятилетняя девочка пропала по дороге школу. К ее поискам подключились сотни людей. Вечером 10 октября тело ребенка было обнаружено. Ночью в Саратове в районе гаража, где погибла девочка, прошел стихийный митинг.

Теги
РоссияДело об убийстве ребенка в Саратове
Реклама на ТАСС
Дело об убийстве ребенка в Саратове
Убийство девятилетней девочки в Саратове. Главное
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС