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Пожар на складе в Москве

Движение ограничено на улице Подольских Курсантов из-за пожара на юге Москвы

Площадь пожара составляет 7 тыс. кв. м

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Движение ограничено в обоих направлениях по улице Подольских Курсантов из-за пожара на складе на юге Москвы. Об этом журналистам в пятницу сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

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"По улице Подольских Курсантов движение ограничено в обоих направлениях, кроме общественного транспорта", - сказали в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что движение автотранспорта затруднено по Варшавскому шоссе в Москве из-за возникшего пожара на складе и работы пожарно-спасательной техники.

Пожар возник около 12:00 мск. В настоящее время площадь возгорания составляет 7 тыс. кв. м. Произошло обрушение конструкции зданий на площади 300 кв. м. При тушении пожара пострадал один пожарный.

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РоссияПожар на складе в Москве
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