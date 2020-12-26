Пономарев: Ларионов в будущем станет таким же знаменитым тренером, как Тарасов

"Я думаю, что мы играли в свою игру и мы будем стараться играть еще более агрессивно и командно. Считаю, что мы будем прибавлять от игры к игре. Я думаю, что Ларионов станет знаменитым тренером в будущем, возможно, как Тарасов", - сказал Пономарев.

Форвард отметил, что матч сам по себе был напряженным, учитывая пропущенные два гола в конце игры. "Второй период был за нами, мы завтра постараемся пересмотреть некоторые детали, чтобы в конце игры у нас не было такой просадки и мы все 60 минут играли на максимуме", - подчеркнул хоккеист.

По словам Пономарева, прошедшая игра не отличалась ничем от контрольного матча с канадцами, который проходил в ночь на 24 декабря. "Матчи ничем не отличались, просто у нас было больше возможностей, чтобы акклиматизироваться. Это была только первая игра, думаю, нам много есть над чем работать. Нас запомнят только по последней игре", - заключил нападающий.

Следующий матч чемпионата мира россияне 28 декабря проведут с чехами.