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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Пономарев: Ларионов в будущем станет таким же знаменитым тренером, как Тарасов

Ларионов возглавил молодежную сборную России летом 2020 года

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов в будущем станет таким же знаменитым тренером, как Анатолий Тарасов. Такое мнение журналистам высказал нападающий сборной России Василий Пономарев.

Россияне в первом матче на молодежном чемпионате мира обыграли американцев со счетом 5:3. Ларионов возглавил молодежную сборную в июне 2020 года.

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"Я думаю, что мы играли в свою игру и мы будем стараться играть еще более агрессивно и командно. Считаю, что мы будем прибавлять от игры к игре. Я думаю, что Ларионов станет знаменитым тренером в будущем, возможно, как Тарасов", - сказал Пономарев.

Форвард отметил, что матч сам по себе был напряженным, учитывая пропущенные два гола в конце игры. "Второй период был за нами, мы завтра постараемся пересмотреть некоторые детали, чтобы в конце игры у нас не было такой просадки и мы все 60 минут играли на максимуме", - подчеркнул хоккеист.

По словам Пономарева, прошедшая игра не отличалась ничем от контрольного матча с канадцами, который проходил в ночь на 24 декабря. "Матчи ничем не отличались, просто у нас было больше возможностей, чтобы акклиматизироваться. Это была только первая игра, думаю, нам много есть над чем работать. Нас запомнят только по последней игре", - заключил нападающий.

Следующий матч чемпионата мира россияне 28 декабря проведут с чехами.

Теги
Ларионов, Игорь Николаевич
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