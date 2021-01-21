С футбольного поля на скамью подсудимых. Игроки, которые имели проблемы с законом

Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков в конце декабря 2020 года был приговорен к 100 часам обязательных работ за избиение арбитра Никиты Данченкова. В любительском матче Широков избил арбитра после того, как тот показал ему красную карточку из-за оскорблений со стороны футболиста. Игрок обвинялся по п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений"), он признал вину. Вспоминаем истории других известных бывших футболистов, которые запомнились скандальным поведением как на поле, так и за его пределами. Удар Эрика Кантона Звездный нападающий сборной Франции Эрик Кантона с первых лет в профессиональном футболе отличался крутым нравом, за что периодически получал многомесячные дисквалификации. В 1988 году он публично оскорбил главного тренера сборной Франции Анри Мишеля, заявив, что не будет играть за команду, пока в ней работает этот специалист. За это высказывание он был отстранен от игр за сборную на один год.

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Но, безусловно, самый яркий скандал в карьере Кантона относится к периоду его выступлений за английский "Манчестер Юнайтед". В январе 1995 года во время гостевого матча чемпионата Англии против "Кристал Пэлас" футболист получил красную карточку после падения защитника соперников Ричарда Шоу. Уже уходя с поля, он поддался на провокацию со стороны фаната домашней команды и, запрыгнув на трибуны, ударил того ногой, а также нанес серию ударов руками. Итогом этого скандала для Кантона стали 120 часов исправительных работ за нападение на болельщика, дисквалификация на 8 месяцев, а также штраф в размере 10 тыс. фунтов. Потерянные годы Эдуарда Стрельцова В истории отечественного футбола самой противоречивой фигурой является нападающий московского "Торпедо" и сборной СССР Эдуард Стрельцов. Главный тренер национальной команды того времени Гавриил Качалин в свое время высказывал мнение, что на момент чемпионата мира 1958 года советский нападающий был сильнее 17-летнего Эдсона Арантис ду Насименту, которого позже мир узнает как Пеле. Но этому противостоянию на мировом первенстве в Швеции не суждено было сбыться — сборная Бразилии со счетом 2:0 победила команду СССР, в которой не было Стрельцова. За две недели до первого в истории советской сборной чемпионата мира он вместе с двумя партнерами по национальной команде, Михаилом Огоньковым и Борисом Татушиным, был арестован — тогда нападающего обвинили в изнасиловании 20-летней Марины Лебедевой, которое якобы произошло во время отдыха футболистов на подмосковной даче летчика Эдуарда Караханова.

Дело в отношении Огонькова и Татушина было прекращено, а Стрельцова приговорили к 12 годам лишения свободы (позднее срок сократили до 7 лет). До сих пор неясно, был ли он виновен на самом деле, в деле против футболиста имелось достаточно противоречий, а об истинной причине уголовного преследования Стрельцова и сейчас мало что известно (существует версия, согласно которой форвард понес суровое наказание по указанию "сверху" как зарвавшийся кумир молодежи). Стрельцов вышел на свободу в 1963 году, но смог вернуться в профессиональный футбол только в 1965-м. В первом же сезоне после возвращения в родное "Торпедо" он помог команде выиграть золотые медали чемпионата СССР. Он играл до 1970 года, дважды признавался лучшим футболистом страны по версии еженедельника "Футбол". Из-за травмы ахиллова сухожилия он был вынужден завершить карьеру, продолжил работать в родном клубе в качестве детского тренера и скончался от рака легких в 1990 году, на следующий день после 53-летия. Долгоиграющие проблемы Пола Гаскойна Игравший на высоком уровне с середины 1980-х до начала XXI века английский полузащитник Пол Гаскойн в разные годы выступал на родине за "Ньюкасл", "Тоттенхэм", "Мидлсбро" и "Эвертон", а также защищал цвета итальянского "Лацио" и шотландского "Рейнджерс". На протяжении большей части карьеры игрок страдал алкогольной зависимостью, но долгое время не предпринимал попыток решить эту проблему, поскольку даже после бурных вечеринок он мог быть лучшим на поле. С точки зрения завоевания трофеев успешными для него были 90-е, на которые пришелся пик карьеры футболиста — в этот период он вместе с "Тоттенхэмом" стал обладателем Кубка Англии, а в составе "Рейнджерс" дважды выиграл чемпион Шотландии, а также по разу завоевал национальный кубок и Кубок Шотландской лиги. На международном уровне самым успешным для него стал чемпионат Европы — 1996, на котором сборная Англии в последний — на данный момент — раз завоевала медали крупного турнира (бронза).

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В 2002 году Гаскойн был включен в Зал славы английского футбола, а в 2004 году завершил профессиональную карьеру. После этого он стал постоянным героем таблоидов, неоднократно был оштрафован за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Так, в 2010 году по этой причине он на два месяца условно был приговорен к заключению с испытательным сроком в один год и лишением водительских прав на три года. В 2014-м Гаскойн проходил курс лечения в одной из клиник Лондона. В декабре 2015 года сотрудники одного из оздоровительных центров обнаружили его без сознания с кровоточащей раной на руке в состоянии сильного опьянения. В июле 2016 года он был доставлен в медицинское учреждение без обуви и с рассеченной кожей на голове, а в начале 2017-го Гаскойну проломили череп в драке в отеле. В 2018 году бывший футболист был задержан после жалобы от женщины, которая утверждала, что он совершил в отношении нее действия сексуального характера, коснувшись ее тела, в поезде, следовавшем из Йорка в Ньюкасл. Спустя год в королевском суде Тиссайд на северо-востоке Англии его признали невиновным по данному обвинению. Противоречивость Диего Марадоны Ушедший из жизни 26 ноября 2020 года Диего Армандо Марадона был одним из лучших футболистов в истории. В составе сборной Аргентины на его счету титул чемпиона мира 1986 года и серебро мирового первенства 1990 года. Его голы в ворота сборной Англии в четвертьфинале триумфального ЧМ-1986 являются квинтэссенцией его противоречивости — один мяч он отправил в сетку с нарушением правил рукой, этот гол, по его собственным словам, был забит "рукой Бога", а второй признан лучшим в XX веке. В 1991 и 1994 годах легендарного игрока, выступавшего на позициях атакующего полузащитника и нападающего, дважды дисквалифицировали на 15 месяцев за употребление наркотиков — в первую очередь кокаина; уже после завершения карьеры Марадона признавал, что "решение попробовать наркотики было худшей идеей в жизни".

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Кроме случаев с наркотиками он был участником нескольких громких скандалов. Так, в 1994 году Марадона обстрелял журналистов, осаждавших его загородный дом в Аргентине, из пневматической винтовки. Судебный процесс по этому делу шел более четырех лет — скандальный футболист получил 2 года и 10 месяцев условно. В январе 2001 года его задерживали в Риме из-за долгов перед местной казной в размере около 40 млн евро за период выступлений за "Наполи" из Неаполя. Что не помешало руководству итальянского клуба после смерти аргентинца переименовать в его честь стадион команды. Мошенничество Брено Бразильский защитник Брено начинал карьеру в 2007 году на родине в "Сан-Паулу", откуда после одного успешного сезона перешел в один из ведущих клубов Европы — германскую "Баварию" из Мюнхена. В новом клубе за четыре года он не сумел стать игроком основного состава. В 2012 году он был вынужден приостановить карьеру из-за тюремного заключения. Суд приговорил южноамериканца к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы за попытку мошенничества со страховкой при поджоге арендованного им дома; проведя в заключении на год меньше указанного срока, он был выпущен на волю и вернулся в Бразилию. После этого Брено с 2015 по 2017 год без особого успеха играл за родной "Сан-Паулу", а потом перебрался в "Васко-да-Гама". В составе команды из Рио-де-Жанейро он играл до конца 2020 года. В настоящее время 31-летний игрок находится без клуба. Речи о завершении карьеры пока не идет. Похождения Александра Кокорина и Павла Мамаева

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