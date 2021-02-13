На пределе возможностей. Сборная России одержала восьмую победу подряд в Евротуре

ТАСС, 13 февраля. Сборная России в матче второго тура Шведских хоккейных игр по буллитам переиграла хозяев турнира со счетом 2:1. Российские хоккеисты одержали восьмую победу в восьмой встрече текущего розыгрыша Евротура. Игры именно против шведской сборной для россиян получаются самыми тяжелыми. Две предыдущие встречи у шведов российская команда также выиграла только в серии буллитов. В матчах с остальными соперниками сборная России побеждала в основное время.

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Составы сборных России и Швеции во всех личных встречах сильно отличались. На домашний турнир тренеры шведской сборной вызвали шесть представителей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но никто из них в Мальмё не приехал по различным причинам. Таким образом, состав был сформирован из игроков местного чемпионата. Сборная России в первом матче турнира с финнами из-за травмы потеряла центрфорварда первого звена Марата Хуснутдинова. Его место в связке с форвардами нижегородского "Торпедо" Дамиром Жафяровым и Иваном Чеховичем занял нападающий ЦСКА Максим Соркин. Игровой свитер Хуснутдинова же находился на скамейке игроков российской сборной. "В первой игре Марат Хуснутдинов получил травму, ребят это сплотило, сегодня команда играла в том числе и за него", - сказал ТАСС первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг. Вялое начало Матч со шведами для российских хоккеистов по сценарию стал противоположностью стартовой встречи турнира с финнами (3:2). Тогда сборная России в первом периоде полностью переиграла соперника и забросила две безответные шайбы. Хозяева турнира же очень мощно начали и в стартовой двадцатиминутке создали ряд моментов для взятия ворот. На перерыв команды ушли при счете 0:0 только благодаря великолепной игре вратаря Александра Самонова.

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Россияне же нанесли всего один бросок в створ ворот бывшего голкипера ЦСКА Виктора Фаста, ныне выступающего за "Векшё". Для 38-летнего чемпиона мира 2017 года Шведские игры, вероятнее всего, станут последним турниром в национальной сборной. Открыть счет шведы сумели на седьмой минуте второго периода после хорошей комбинации, которую завершил лучший бомбардир нынешнего сезона чемпионата Швеции Эмиль Петтерссон. 27-летний форвард является старшим братом чемпиона мира 2018 года и обладателя приза лучшему новичку сезона-2018/19 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Элиаса Петтерссона, выступающего за "Ванкувер". После пропущенной шайбы россиянам удалось выровнять игру, и ближе к концовке второго периода Данила Моисеев сравнял счет. "Голы забиваются с пятака, я поехал туда, партнер удачно отдал пас, и я заковырял шайбу в ворота", - сказал Моисеев после матча. 22-летний форвард "Витязя" не принимал участия в первой игре турнира и забросил шайбу в своем дебютном матче за национальную команду. Интересно, что изначально Моисеев не был включен в состав сборной России на Шведские игры, но за день до вылета в Мальмё присоединился к команде, заменив форварда "Ак Барса" Артема Галимова. "Моисеев хорошо провел тренировки, которые были, по ним было понятно, насколько парень был заряжен и хотел себя проявить. Сегодня мы ему дали шанс и он проявил себя очень хорошо", - сказал Ларионов.

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"Мне позвонили из Федерации хоккея России, узнали, готов ли я. Я, естественно, загорелся желанием, сказал, что готов в любое время. Через пару часов позвонили, сказали приезжать. Для меня это было удивительно, но я стремлюсь попасть сюда и играть за сборную, я ждал этого", - отметил Моисеев. Свою первую шайбу за сборную России Моисеев забросил с передачи Никиты Чибрикова, который дебютировал за национальную команду в игре с финнами в возрасте 17 лет 11 месяцев и 26 дней, став третьим среди самых молодых игроков в истории отечественной сборной. В более раннем возрасте на площадке в составе главной команды страны появлялись Александр Овечкин (17 лет 11 месяцев 15 дней) и Владислав Третьяк (17 лет 7 месяцев 8 дней). Самонов делает заявку на поездку в Ригу В третьем периоде обе команды имели моменты для взятия ворот, но форварды так и не смогли переиграть Фаста и Самонова. В овертайме шведы получили численное преимущество, но не сумели его реализовать благодаря прекрасной игре российского вратаря, отразившего 29 бросков за матч. Самонов стал главным героем и буллитной серии, отразив все пять бросков. Нападающий Владимир Бутузов свою попытку реализовал и принес победу российской команде. "Очень тяжелая командная победа, самоотдача сегодня была на самом высоком уровне. Все ребята, которые приезжают в сборную, играют на максимуме. Самое важное, что ребята играют на пределе своих возможностей и отдают все силы в матчах за сборную, отдельно отмечу игру в меньшинстве - это огромная работа наших ребят и тренерского штаба", - отметил Ротенберг в беседе с корреспондентом ТАСС.

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Самонов защищал ворота сборной России в последних пяти матчах Евротура. "Нельзя выиграть хороший матч без хорошего вратаря. Мы не можем быть недовольны игрой Самонова, потому что он отыграл блестяще. Но я считаю, что это заслуга всего коллектива", - подчеркнул Ларионов. Учитывая большое количество переносов игр в НХЛ, регулярный чемпионат может затянуться. В таком случае сборная России, вероятно, не сможет рассчитывать на своих лучших вратарей на чемпионате мира, который пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. "Самонов может рассчитывать на то, чтобы стать кандидатом в состав на чемпионат мира. Он молодец, в СКА хорошо показывает свою игру, две игры в Швеции он провел на высоком уровне", - сказал ТАСС президент ФХР Владислав Третьяк. "Самонов показывает очень высокий уровень, это очень хорошо для нас с точки зрения чемпионата мира, что наш вратарь показывает такой высокий уровень игры", - отметил Ротенберг. Самонов же заявил, что готов провести третий матч на Шведских играх за четыре дня и сыграть в воскресенье против чехов. "Рад, что так хорошо получается за сборную, международный опыт всегда идет на пользу. Просто дают играть, и я играю. Если завтра Родина позовет, то пойду играть в ворота", - сказал Самонов. Россияне в шаге от победы в Евротуре Сборная России благодаря победе над шведами продлила свою рекордную победную серию в рамках одного розыгрыша Евротура. Теперь она составляет восемь побед. По шесть побед подряд в активе российских хоккеистов было трижды - в сезонах-2006/07, 2007/08 и 2008/09.

В общем зачете Евротура сборная России набрала 21 очко после восьми встреч и уверенно возглавляет таблицу. Обогнать россиян математические шансы имеет только сборная Чехии, которая занимает второе место и отстает на 10 очков за четыре тура до окончания турнира. В воскресенье сборные России и Чехии сыграют в матче заключительного тура Шведских игр. В случае победы российские хоккеисты досрочно станут победителями Евротура. Для победы в Шведских играх сборной России необходимо не проиграть чехам в основное время. После двух туров россияне возглавляют турнирную таблицу третьего этапа Евротура с пятью очками. Второе место занимают шведы (три очка), по два очка в активе финнов и чехов. В первом матче субботы сборная Финляндии переиграла команду Чехии по буллитам со счетом 3:2.

Шведские хоккейные игры Команды И В ВО ВБ ПО ПБ П Ш О Россия 2 1 0 1 0 0 0 5-3 5 Швеция 2 0 1 0 0 1 0 4-4 3 Финляндия 2 0 0 1 0 0 1 5-5 2 Чехия 2 0 0 0 1 1 0 4-6 2