Слезы горя и радости. Российские лыжники завершили выступление на чемпионате мира

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 7 марта. /ТАСС/. Российские лыжники достойно выступили на чемпионате мира в Оберстдорфе. Главным достижением команды стала золотая медаль Александра Большунова. Лидер сборной сумел прервать гегемонию норвежской команды, одержав победу в скиатлоне.

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В воскресенье в заключительной гонке турнира Большунов был близок к завоеванию неофициального титула "короля лыж", однако его главный конкурент последних лет Йоханнес Клебо не дал чемпионату мира завершиться триумфом российского лыжника. Нарушив правила, норвежец лишил победы и себя, и Большунова. Серебряная медаль будет самым горьким напоминанием Большунову об этом чемпионате мира. После финиша на него было тяжело смотреть: на глазах - слезы, в душе - негодование, он не мог смириться с такой несправедливостью. В женской части соревнований, несмотря на череду неприятностей при подготовке к турниру, российские лыжницы также порадовали медалью - серебром в эстафете, в предыдущий раз так высоко на чемпионате мира в этой дисциплине российская команда поднималась 16 лет назад. Большая разница Главный герой российской команды - Большунов. В Оберстдорфе он снял с себя проклятие вторых мест. К турниру он подошел в статусе двукратного победителя общего зачета Кубка мира и многодневной гонки "Тур де Ски". Для полноты коллекции наград ему не хватало только побед на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Медали других достоинств его особо не интересовали, их у него предостаточно: только с Олимпиады в Пхёнчхане, где он впервые заявил о себе как об одном из лидеров мировых лыжных гонок, он увез три серебряные награды и одну бронзовую.

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Дальше был чемпионат мира 2019 года в Зефельде, где Большунов пополнил коллекцию наград четырьмя серебряными медалями. Почти во всех случаях выше оказывался ровесник 24-летнего российского лыжника Йоханнес Клебо. Статистика норвежца была идеальной: три победы в Пхёнчхане, три - в Зефельде. С разгрома он начал и турнир в Оберстдорфе: в личном спринте он без труда расправился со всеми соперниками, в числе которых оказался и Большунов, занявший самое обидное место - четвертое. В призы попали еще два норвежца - Эрик Вальнес и Ховард Таугбель. Для мужской сборной Норвегии эта победа стала седьмой подряд на чемпионатах мира: в Зефельде они они не отдали ни одной золотой медали. Такой была реакция норвежцев на итоги чемпионата мира 2017 года, где мужская команда одержала только одну победу - в эстафете. На то, чтобы оставить всех соперников позади, им потребовалось два года. Были опасения, что и в Оберстдорфе норвежские лыжники вновь заберут все самое ценное. Тем более что Большунов подошел к турниру не в идеальной форме - перед стартом он простудился и не успел полностью восстановиться к личному спринту. После четвертого места у него было два дня на подготовку к скиатлону. Их хватило, чтобы сделать еще три шага наверх, на вершину пьедестала. Российский лыжник выдал феноменальную гонку: после первых 15 км дистанции он убежал в отрыв, посадив себе на хвост пятерых норвежцев, в числе которых был и Клебо. Доводить дело до разборок на финише было рискованно, поэтому незадолго до финиша он предпринял еще один рывок, который никто из конкурентов поддержать уже не смог. После финиша Большунов не скрывал свой радости от первой золотой медали чемпионата. "На финише я уже понял, что не упущу победу, что сегодня я выиграл, - рассказывал он. - Слезы наворачивались еще на финишной прямой. Непередаваемые ощущения. На большом подъеме я после каждого движения говорил, что я чемпион мира, а не кто-то другой, что я не отдам победу никому". Несправедливость Победа в гонке на 30 км открыла Большунову дорогу к титулу "короля лыж". Его удостаиваются спортсмены, которые на чемпионате мира или Олимпийских играх одерживают победы на дистанциях 30 и 50 км.

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Первым "королем лыж" принято считать советского спортсмена Владимира Кузина. На чемпионате мира 1954 года он получил из рук шведского короля кубок, на котором было выгравировано: "Королю лыж от короля Швеции". Также "королями лыж" становились Матти Райвио (Финляндия), Николай Зимятов (СССР), Гунде Сван (Швеция), Мика Мюллюля (Финляндия), Петтер Нортуг (Норвегия). В воскресенье этот список должен был пополнить Большунов. Все карты ему вновь спутал Клебо, который вообще не должен был бежать эту гонку. Лучший спринтер планеты до этого выше 15-го места в марафоне никогда не поднимался, поэтому его участие в заключительной гонке турнира для многих стало сюрпризом. В Оберстдорфе он финишировал первым. Но перед этим нарушил правила на Большунове - совершил запрещенный маневр в финишном створе, который привел к контакту и поломке палки российского лыжника. Со сломанным инвентарем Большунов не сумел сохранить даже второе место, пропустив вперед еще одного норвежца - Эмиля Иверсена. Он в итоге и стал победителем после дисквалификации Клебо. Однако радости Большунову это не доставило, его победа была украдена. На церемонии награждения он даже не стал надевать серебряную медаль. В такой ситуации было бы справедливым вручить второе золото, однако международная федерация на такой шаг не пошла. "Сегодня победителем должен был быть или Йоханнес, или я, но точно не Иверсен, - сказал он. - Он своеобразный спортсмен. Меня дисквалификация Клебо совершенно не удовлетворила, потому что для меня это бессмысленно". Между скиатлоном и марафоном Большунов завоевал еще две медали - бронзу в командном спринте вместе с Глебом Ретивых и серебро в эстафете, в которой также бежали Алексей Червоткин, Иван Якимушкин и Артем Мальцев. После каждой из этих гонок Большунов не выглядел довольным, возможно, по той причине, что победы в них одерживал Клебо. В Оберстдорфе норвежец довел до шести число своих побед на чемпионатах мира. Однако Большунов обошел его по общему числу завоеванных в Оберстдорфе медалей, у него их четыре. Это лучший показатель на турнире. Йохауг вновь первая В женской части соревнований не менее выдающийся турнир провела Тереза Йохауг. Четыре победы, в том числе в эстафете, позволили ей по числу золотых наград сравняться с Еленой Вяльбе, которая сейчас возглавляет Федерацию лыжных гонок России (по 14).

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"Это какая-то глупая статистика, я не знаю, для чего она нужна людям, - сказала Вяльбе. - Сейчас в программе больше гонок, но и Тереза не бегает все подряд. И я бы, возможно, не бегала. Не нужно ничего сравнивать". "Я считаю так: она пишет свою историю, я в свое время писала свою, Марит Бьорген - свою, до нее это делали Галина Кулакова, Раиса Сметанина, Лариса Лазутина. Не надо нас сравнивать. Если честно, то мне все равно, сколько у нее медалей и как она их выигрывает", - отметила она. Россиянки на чемпионате мира в личных гонках медалей не завоевали. Практически все лидеры женской команды к турниру подошли, имея проблемы со здоровьем. Наталья Непряева вступала с незажившим переломом пальцев руки, Татьяна Сорина только восстановилась после травмы ноги, подготовку Юлии Ступак скомкала перенесенная в январе простуда, Алиса Жамбалова только отошла от коронавируса. Одной из лучших в итоге стала дебютантка чемпионата мира Яна Кирпиченко. Вместе с Непряевой, Ступак и Сориной она стала серебряным призером эстафеты. "В целом мы достойно выступили на чемпионате мира, - сказала Вяльбе. - Сегодня после финиша плакала Алиса Жамбалова, ей было стыдно за свое выступление. При этом она еще толком дышать не может после перенесенного ковида. Что ж, хорошо, что мы уже стали огорчаться 9-м и 12-м местам, еще пять лет назад мы бы прыгали до небес от счастья, что у нас две девчонки в пятнашке". Такой результат внушает оптимизм перед олимпийским сезоном. В Пхёнчхане российские лыжники золота не завоевали, выступление в Оберстдорфе показало, что через год в Пекине оно ускользнуть не должно. Большунов вновь должен сделать разницу и закрыть второй пробел в своей блистательной карьере. В командных гонках помочь ему может двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, который весь нынешний сезон преодолевал проблемы со здоровьем. В Оберстдорфе он сумел выступить только в спринте, став пятым. Полученная при подготовке к чемпионату мира травма не позволила ему пробежать командный спринт. Медали принесли только лыжники Российские прыгуны с трамплина и двоеборцы на чемпионате мира вновь выступили блекло. Среди летающих лыжников лучшим стал Евгений Климов (18-е и 23-е места на среднем и большом трамплинах соответственно) и Ирина Аввакумова (12 и 7). В двоеборье представители мужской команды традиционно расположились в пятом десятке. В Оберстдорфе были разыграны первые в истории чемпионатов мира медали в женском двоеборье и в женских прыжках на большом трамплине. В обеих видах первые места заняли норвежки: в двоеборье - Гида Хансен, Марин Людндбю - на большом трамплине. Российские спортсмены на чемпионате мира выступали без государственной символики. В Оберстдорфе они представляли команду Russian Ski Federation (Ассоциации лыжных видов спорта России), выступая под флагом Олимпийского комитета России. Виной тому вступившие в силу в декабре двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), запрещающие российским спортсменам использовать государственную символику на чемпионатах мира и Олимпийских играх. В честь победы Большунова на церемонии награждения звучал гимн Международной федерации лыжного спорта (FIS). Поскольку турнир проводится раз в два года, на следующем чемпионате мира - в словенской Планице - россияне смогут выступить под флагом страны. В Оберстдорфе было разыграно 24 комплекта наград. Россияне заняли пятое место с одной золотой, тремя серебряными и одной бронзовой медалью. Победу одержали норвежцы (13-11-10). Вторыми стали австрийцы (4-1-1), третьими - шведы (2-2-3).