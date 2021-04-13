Гусев и Куликов получили шанс на Кубок Стэнли. Итоги трансферного окна в НХЛ

С сегодняшнего дня и до окончания сезона Национальной хоккейной лиги все переходы и обмены из одной команды в другую запрещены. За последние двое суток клубы сменили три российских хоккеиста.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) официально закрылось трансферное окно. Все переходы и обмены из одной команды в другую до окончания сезона с сегодняшнего дня запрещены. За последние двое суток клубы сменили три российских хоккеиста. Никита Гусев подписал контракт с "Флоридой", пройдя через драфт отказов, Дмитрий Куликов был обменян из "Нью-Джерси" в "Эдмонтон", а Александр Барабанов - из "Торонто" в "Сан-Хосе". Олимпийский чемпион Гусев тяжело адаптировался к НХЛ. Еще в первой половине прошлого сезона нападающий не показывал своих лучших качеств в играх за "Нью-Джерси", из-за чего на несколько матчей был отправлен в запас. По ходу сезона "Нью-Джерси" уволил главного тренера Джона Хайнса, место исполняющего обязанности занял Алан Несреддин, входивший в тренерский штаб Хайнса. При нем Гусева перевели в тройку к швейцарскому центральному нападающему Нико Хиширу, где россиянин раскрылся.

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В связке с первым номером драфта 2017 года форвард стал играть намного результативнее. По итогам своего дебютного сезона в лиге Гусев набрал 44 (13 голов + 31 результативная передача) очка в 66 матчах, что является неплохим показателем для новичка. Слабое звено Гусева - игра в обороне, из-за этого он завершил чемпионат с показателем полезности "-15". В межсезонье "Нью-Джерси" назначил на пост главного тренера Линди Раффа, для которого недостатки Гусева являются весьма весомыми. По ходу трех первых игр чемпионата канадский тренер дважды посадил россиянина на скамейку запасных. Позднее нападающего перевели в нижние звенья, а вскоре он вовсе выпал из основного состава команды. Слабую игру Гусева в обороне могла исправить только его высокая результативность, но 28-летний хоккеист не блистал и в нападении. В 20 играх на его счету две заброшенные шайбы и три голевые передачи в 20 матчах при показателе полезности "-12". Сначала "Нью-Джерси" выставил россиянина на драфт отказов, откуда в виду большой зарплаты его никто не забрал. Шанс на перезагрузку "Нью-Джерси" в последние годы переживает кризисные времена. После сезона-2011/12, когда команда с Ильей Ковальчуком в составе дошла до финала Кубка Стэнли, "Нью-Джерси" всего один раз выходил в плей-офф. Сейчас клуб находится на стадии перестройки и делает ставку на молодых игроков. В связи с этим Гусев был отправлен уже на безусловный драфт отказов, чтобы расторгнуть контракт и сделать россиянина свободным агентом (позволить ему вести переговоры с другими клубами лиги на любую зарплату).

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"К сожалению, Гусев не совсем подходит нашему стилю игры. Расстроен, что у нас не получилось с Никитой. У него были шансы преодолеть спад, но в итоге молодые хоккеисты выиграли конкуренцию. Много молодых игроков пробилось в состав, они создали конкуренцию. Нам нужны были их габариты и мощь, чтобы биться с "Айлендерс", "Вашингтоном". У всех наших соперников по дивизиону габаритные игроки", - сказал Рафф. В качестве свободного агента Гусев подписал контракт с "Флоридой" на сумму $1 млн и получил, вероятно, последний шанс закрепиться в НХЛ. "Никита - высококвалифицированный и креативный нападающий, который играет на высокой скорости и обладает хорошими навыками плеймейкера. На протяжении всей своей карьеры он проявил себя как потрясающий атакующий талант. Мы очень рады, что Никита присоединился к нам и с нетерпением ждем того, что он может усилить нашу команду", - сказал генеральный менеджер "Флориды" Билл Зито. Главным тренером "Флориды" является трехкратный обладатель Кубка Стэнли Джоэль Кенневилль. Под его руководством в "Чикаго" успешно играл в своем дебютном сезоне в НХЛ Артемий Панарин, чьи сильные качества и стиль похожи на козыри Гусева. Во "Флориде" Гусев получит и возможность побороться за Кубок Стэнли уже в этом сезоне. Команда с юга США идет в лидерах Центрального дивизиона вместе с "Тампой" и "Каролиной" и уверенно выйдет в плей-офф. Кубок для Куликова и время для Барабанова В последний день трансферного окна из "Нью-Джерси" был обменян еще один россиянин - защитник Дмитрий Куликов. В отличие от Гусева, он пользовался доверием Раффа и надежно играл в обороне, часто появляясь на льду в меньшинстве. В качестве компенсации за Куликова "Нью-Джерси" получил право выбора в четвертом раунде драфта 2022 года.

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В "Эдмонтоне" Куликов получит шанс выходить на лед с самым ценным игроком прошлого сезона - форвардом Леоном Драйзайтлем, и одним из сильнейших и раскрученных хоккеистов мира Коннором Макдэвидом. "Эдмонтон" располагает одними из лучших атакующих игроков в лиге, но при этом имеет проблемы с обороной. Не удивительно, что канадская команда проявила интерес к российскому защитнику. "Он опытный игрок, который провел более 700 игр в НХЛ. Куликов хорошо катается, владеет первым пасом и ориентирован на оборону, а также он хорош при игре в меньшинстве. Мы думаем, что он усилит нашу оборону, мы должны уметь хорошо защищаться в матчах против сильных команд", - сказал генеральный менеджер "Эдмонтона" Кен Холланд. Минусом для Куликова может стать то, что из-за пересечения американско-канадской границы ему придется отбыть двухнедельный карантин. Также североамериканские СМИ сообщают, что срок действия паспорта Куликова истекает в течение следующих шести месяцев. Ему может потребоваться новый, прежде чем он сможет получить канадскую рабочую визу.

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Еще один россиянин – Александр Барабанов проводит первый сезон в НХЛ, но нападающий практически не имел шансов заиграть в "Торонто". В первых двух тройках нападения команды собраны сплошь звезды мирового уровня, а для игры в нижних звеньях россиянину не хватает габаритов. Барабанов провел в нынешнем сезоне всего 13 игр, в которых отметился одной голевой передачей. 26-летний форвард в последний день трансферного окна был обменян в одного из аутсайдеров лиги "Сан-Хосе", "Торонто" получил нападающего Антти Суомелу. В "Сан-Хосе" Барабанов может рассчитывать на большее количество игрового времени и место в первых двух звеньях. Но для начала ему также предстоит пройти карантин. Манта стал партнером Овечкина, Холл перешел в "Бостон" Самый ценный игрок регулярного чемпионата сезона-2017/18 Тэйлор Холл был обменян из "Баффало" в "Бостон". Интересно, что канадский форвард второй сезон подряд меняет команду в последние дни трансферного окна. В прошлом сезоне он был обменян из "Нью-Джерси" в "Аризону", но уже в межсезонье подписал контракт с "Баффало" на $ 8 млн. "Баффало" - абсолютно худшая команда лиги, в 37 матчах нынешнего чемпионата Холл забросил всего две шайбы. Вместе с Холлом "Бостон" получил форварда Кёртиса Лазара, отдав "Баффало" нападающего Андерса Бьорка и право выбора во втором раунде драфта 2021 года. "Баффало" сохранил 50 процентов зарплаты Холла в своей платежной ведомости. Также состав "Бостона" пополнил защитник Майк Райлли из "Оттавы". Этот ход во многом вызван тем, что на данный момент в списке травмированных находятся сразу троя ключевых игроков обороны команды - Чарли Макэвой, Джон Мур и Мэтт Гжельчик.

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