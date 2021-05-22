Победное начало. Российские хоккеисты обыграли чехов в первом матче чемпионата мира

ТАСС, 22 мая. Сборная России обыграла команду Чехии в стартовом матче чемпионата мира по хоккею. Россияне отличились в равных составах, большинстве и меньшинстве, а победную шайбу забросил Михаил Григоренко за 19 секунд до конца основного времени матча.

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Чехи считаются одними из фаворитов турнира, однако счет в матче открыли россияне. На пятой минуте Антон Бурдасов в большинстве броском в ближний угол пробил чешского голкипера Шимона Грубеца. Отыграться чехам удалось в середине первого периода: Михал Шпачек совершил перехват в средней зоне, сделал передачу на Якуба Флека, тот самостоятельно добежал до круга вбрасывания и бросил, а Александр Самонов, защищавший ворота сборной России, не сумел выручить команду. Во втором периоде увеличилось количество борьбы у бортов и в средней зоне, из-за чего команды перестали атаковать позиционно. Поэтому обе шайбы, которые были заброшены в этом игровом отрезке, стали результатом быстрых атак. Сначала вперед удалось выйти россиянам. Владислав Каменев в меньшинстве перехватил шайбу на своей синей линии, протащил ее в чужую зону, где нашел передачей Артема Швеца-Рогового. Тот сблизился с Грубецом и практически с пятака отправил шайбу под перекладину. На то, чтобы отыграться, чехам потребовалось чуть меньше двух минут: Доминик Кубалик из своей зоны отправил в прорыв Якуба Врану, который пробил Самонова точным броском. В третьем периоде болельщики сборной России увидели гол в формате "5 на 5": Александр Барабанов воспользовался удачным отскоком и снова вывел россиян вперед. Но чехам вновь удалось отыграться: после броска Доминика Кубалика шайба попала в ворота от конька Артема Зуба. Казалось, что игра перейдет в овертайм, но Михаил Григоренко поставил точку в матче, поразив дальний угол ворот Грубеца за 19 секунд до сирены. "Ошибки всегда присутствуют, самое главное, чтобы цельная игра шла все 60 минут, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной России Валерий Брагин. - Отрезками мы неплохо играли, но тренерский штаб делает скидку на то, что это был только первый матч, многие игроки впервые играют на чемпионате мира. Я думаю, что в дальнейшем наша игра будет улучшаться". Окулов получил травму Во втором периоде матча форвард первого звена сборной России Константин Окулов попал под силовой прием Адама Мусила, после чего ушел в раздевалку и на льду больше не появился. "По Константину еще предстоит обследование. Предварительно - травма акромиально-ключичного сустава, поэтому сложно сказать, что дальше будет. Сейчас его отвезут в госпиталь, а там посмотрим, в следующей игре он точно играть не будет", - сказал Брагин.

В связи с потерей игрока планируется, что в следующем матче будут заявлены нападающие Андрей Кузьменко и Сергей Толчинский, которые пропустили заключительный этап Евротура из-за повреждений. "Мы планируем заявить Кузьменко и Толчинского в следующем матче, идем по ранее намеченному плану, - сказал ТАСС первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг. - Наш медицинский штаб и тренеры много работали над восстановлением обоих игроков, мы не форсировали это и спокойно готовили их, так что заявляем и Толчинского, и Кузьменко завтра, и они выходят играть". Ворота россиян защищал Александр Самонов, который отразил 22 броска по своим воротам. "[Самонов] нормально сыграл, мог бы лучше, но есть победа, которая придает уверенности. Мог еще и выручить два раза, на своем уровне сыграл, - сказал ТАСС президент ФХР Владислав Третьяк. - Думаю, эта победа придаст ему уверенности, он будет больше выручать команду в трудный момент". "Мы - команда, победу определяют именно командные действия, все наши вратари - это часть команды, - отметил Ротенберг . - [Александр] Самонов провел свой восьмой матч в старте за сборную России: он сыграл три матча на Кубке Первого канала, два - на Шведских играх и два - на Чешских играх, все матчи он выиграл, такой статистики нет ни у одного вратаря из наших соперников. Я считаю, что нам главное поддерживать наших вратарей. Счет на табло, мы сегодня выиграли, полчаса порадовались, так как победные эмоции очень важны для команды, и в хорошем настроении продолжаем работать дальше, так как всегда самая важная игра - следующая, поэтому идем вперед шаг за шагом". Также на игру Самонова обратил внимание двукратный призер Олимпиады и финалист Кубка Стэнли Павел Буре. "Были индивидуальные ошибки, после которых возникали контратаки, но в целом моментов у России было больше, чешские голы - результат ошибок и невезения. Хотел бы сказать хорошие слова в адрес вратаря Александра Самонова, который сыграл надежно в нужные моменты", - сказал Буре ТАСС. Отсутствие болельщиков не портит атмосферу В настоящее время все матчи чемпионата мира проходят при пустых трибунах. Сейм Латвии принял решение обязать правительство допустить на трибуны тех болельщиков, которые прошли вакцинацию или перенесли коронавирус. Сообщается, что решение может быть принято в начале следующей недели. Как сказал Григоренко на пресс-конференции, даже без фанатов ощущалась атмосфера чемпионата мира.

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"На самом деле атмосфера, по-моему, была хорошая, - сказал Григоренко. - Почувствовалось, что это чемпионат мира, в игре был хороший накал. Такое событие проходит раз в год, все хотят играть на чемпионате мира. Все равно здесь собраны все сильнейшие, кто не получил травмы и смог приехать из Национальной хоккейной лиги, так что я думаю, что у нас хорошая команда, каждому игроку есть что доказывать". Нападающий россиян Барабанов после матча оценил качество льда в Олимпийском центре, где проводятся матчи группы А, и собственное физическое состояние. "Достойное качество льда, никаких вопросов нет, все устраивает, - сказал хоккеист. - Я чувствую себя еще не на все 100%, так как площадка здесь другая, перелет сказывается, но надеюсь, что от матча к матчу буду прибавлять и приносить пользу команде, это была первая игра, поэтому ошибки свойственны, будем исправляться". В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда российские спортсмены до декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать гимн России. Хоккеисты выступают в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России. В честь побед россиян после матчей будет звучать музыкальный фрагмент из Концерта №1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского. "Конечно, непривычно [слышать после матча не гимн], но мы являемся заложниками этой ситуации", - отметил Барабанов. "Я видел, что [российским] игрокам было необычно слышать [музыку] Чайковского вместо гимна, всем было необычно, - сказал ТАСС президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель. - Российский гимн очень мощный, узнаваемый. Но что ж - как есть, так есть, следующие два года будем слушать Чайковского, это тоже отлично". О турнире Чемпионат мира проводится после годичного перерыва - в 2020 году турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. Действующим победителем турнира является сборная Финляндии, завоевавшая в 2019 году свой третий титул в истории.

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Матчи в Риге принимают два стадиона - "Арена-Рига" (вместимость - 10 226 мест) и Олимпийский спортивный центр (6 тыс. мест). Группа А, в которой играют сборные России, Чехии, Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии, выступает на льду Олимпийского центра, а группа B, состоящая из команд Германии, Канады, Финляндии, США, Латвии, Норвегии, Казахстана и Италии - на льду "Арены-Рига". В других матчах игрового дня немцы со счетом 9:4 разгромили итальянцев, латыши впервые в истории чемпионатов мира обыграли канадцев (2:0), а словаки оказались сильнее белорусов (5:2). Чемпионат мира завершится 6 июня. Хоккеисты проживают в "пузыре". В следующем матче россияне 22 мая встретятся со сборной Великобритании.

Чемпионат мира по хоккею-2021 Группа А № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Словакия 1 1 0 0 0 0 0 5-2 3 2 Россия 1 1 0 0 0 0 0 4-3 3 3 Швеция 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 4 Швейцария 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 5 Дания 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 6 Великобритания 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 7 Чехия 1 0 0 0 0 0 1 3-4 0 8 Белоруссия 1 0 0 0 0 0 1 2-5 0