Фан-зоны на улице и молитвы над пирогами. Как в России будут смотреть Евро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Фан-зоны для любителей футбола на время чемпионата Европы открываются в регионах России на городских площадях, набережных, стадионах, а также в спортивных комплексах. Там развернули большие экраны, где будет транслироваться матч между сборными России и Бельгии, который пройдет в субботу в Санкт-Петербурге. Для болельщиков в фан-зонах открыты пункты питания, аттракционы, зоны для фотографирования, мини-футбола, текбола, а также концертные площадки для музыкантов, передают корреспонденты ТАСС.

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Санкт-Петербург среди городов, принимающих встречи чемпионата Европы, оказался вторым по количеству матчей. В городе пройдут семь игр, включая две встречи с участием сборной России и четвертьфинал 2 июля. В Северной столице для болельщиков работает фан-зона на территории СК "Юбилейный, еще одна развернется на Дворцовой площади 2 июля, на Конюшенной площади открылась "Футбольная деревня", в субботу ее посетил министр спорта РФ Олег Матыцин. "Сегодня пропаганда общечеловеческих ценностей через спорт как никогда важна, - сказал Матыцин. - Евро-2020 символизирует прежде всего важность таких ценностей. Спорт всегда был проводником таких идей, и сегодня людям особенно важно показать, что нельзя рассматривать спорт как способ разъединения, наоборот - это самый мощный механизм объединения, самый мощный механизм здоровья, образования и культуры людей. Благодаря всем участникам Евро-2020 мы еще раз покажем, что Россия очень открытая, очень мирная и очень сильная держава". Для гостей чемпионата на Конюшенной площади работают пункты питания, площадки для мини-футбола, тематические футбольные аттракционы для детей и взрослых. На входе в фан-зону обязательно проводится измерение температуры. В центре площадки организована сцена на которой с песнями выступают музыканты, а также там установлен экран, на котором будут транслироваться матчи. По территории деревни также ходят несколько человек, одетых в большие мягкие костюмы болельщиков из разных стран - участниц чемпионата, с которыми можно сфотографироваться посетителям, в ресторан рядом с "Футбольной деревней" уже прибыли болельщики из Бельгии, они одеты в футболки цветов своей сборной.

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На другой петербургской фан-зоне во Дворце спорта "Юбилейный" также расположен большой экран, на котором будут показываться матчи, перед экраном выступают музыканты. Посетители фан-зоны охотно снимают выступления на камеры и пританцовывают. Здесь же расположено мини-футбольное поле и другие активности, среди них текбол, возможность сразиться с роботом-вратарем. Также можно сыграть на круглом поле в голландский уличный футбол под названием "панна" (размеры игровой площадки 20х10 метров, ворот - 2х1 м). Желающих поиграть во все эти необычные виды футбола много, некоторые болельщики пришли в фан-зону семьями, привели детей. Среди них Лидия и Артем Кузнецовы. "У нас двое сыновей, и они очень любят футбол, поэтому для нас это семейный вид спорта, мы пришли сюда, чтобы отдохнуть и почувствовать атмосферу праздника. Организовано все очень хорошо, и нам нравится, рады, что есть возможность так провести время", - рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС Артем. Футбольные традиции и развлекательные мероприятия Во время Евро-2020 в регионах России значительное внимание уделяется спортивным традициям и культурным программам. Так, в Северной Осетии старейшины будут болеть за успех своего земляка Станислава Черчесова и его команду. В высокогорном селении Куссу на высоте 1 770 метров над уровнем моря перед игрой между сборными России и Бельгии они вознесут молитвы над тремя осетинскими пирогами с пожеланиями победы российской команде. "Как и полагается, перед игрой над тремя традиционными пирогами будут вознесены молитвы с пожеланиями победы, мы верим в победу, пожелания наши сбываются", - рассказал ТАСС местный житель Ацикле Чегаев.

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В Екатеринбурге 16 июня пройдет встреча с бывшими футболистами сборной России Дмитрием Сычевым и Дмитрием Хлестовым, а также группой Burito, а в Ставрополе показательные матчи сыграют команды по гандболу и волейболу. Зрители смогут забить гол футбольному вратарю, попробовать свои силы в настольном футболе и мини-футболе. Во время футбольного матча Россия - Бельгия волонтеры развернут в фан-зоне российский триколор размером 30 на 20 метров. Как сообщили в пресс-службе правительства Тульской области, 12 июня на Казанской набережной в Туле будет организована площадка "Наши парни", где вечером начнется фан-программа в поддержку сборной России. 16 и 21 июня такие же площадки будут открыты в Тульском кремле. За два часа до начала трансляций для зрителей будут организованы развлекательная и концертная программы, спортивные и интерактивные площадки, зона фудкорта и розыгрыш призов. В этом году зоны для болельщиков в различных регионах России открыты на свежем воздухе, во многом это связано с безопасностью в период пандемии, сообщают организаторы. Так, жители Хабаровска будут болеть за сборную России на краевой набережной. Видео и звук с матчей с участием российской команды будут подаваться в режиме реального времени на светодиодный экран над центральным входом в Универсальный краевой спортивный комплекс. В Екатеринбурге фан-зона будет организована на стадионе "Екатеринбург-Арена", однако она откроется только 16 июня во время встречи команд России и Финляндии, поскольку игры российской сборной против бельгийцев и датчан проводятся поздно вечером, и в этом случае будет нарушен режим тишины для близлежащих домов в городе, фанаты смогут посмотреть эти матчи в спортбарах или по телевизору.

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