Роберто Карлос полагает, что у сборной Англии будет небольшое преимущество в финале Евро

ЛОНДОН, 9 июля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Сборная Англии будет иметь небольшое преимущество в финале чемпионата Европы по футболу с командой Италии за счет выступления на домашней арене. Такое мнение высказал ТАСС чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Роберто Карлос.
Финальный матч чемпионата Европы между сборными Англии и Италии пройдет 11 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
"Финальная игра мне интересна, потому что это две великие сборные. Конечно, у команды Италии сейчас больше уверенности в своих силах, потому что она прошла команду Испании, но англичане будут играть на "Уэмбли", и это даст им небольшое преимущество", - сказал Карлос.
"Вместе с тем команда Англии должна внимательнее относиться к сборной Италии, чем испанцы", - добавил он, говоря про победу итальянцев в полуфинале первенства (1:1, 4:2 по пенальти).
"Мне показалось, что сборная Италии играла увереннее, а англичан мотивировало то, что финал будет на "Уэмбли", это помогло им победить [в полуфинале] очень сильную команду Дании (2:1 в дополнительное время). Но в финале фаворитов не бывает. Кто более уверен в своих силах, тот и побеждает", - сказал бывший защитник сборной Бразилии и испанского "Реала", за который он провел 11 сезонов.
Самым большим открытием для себя на турнире бразилец назвал сборную Италии, а в индивидуальном плане - полузащитника команды Испании Педри. "Меня больше всего поразил Педри из сборной Испании, ему всего 18 лет, а он играет с такой выраженной индивидуальностью, а также в целом сборная Италии, которая провела столько игр без поражений. Цифры говорят сами за себя", - сказал собеседник агентства.
Был ли пенальти?
Карлос считает бесполезным продолжать рассуждения по поводу того, был ли верно назначен пенальти в полуфинальной встрече между сборными Англии и Дании.
В среду на 104-й минуте при счете 1:1 нидерландский арбитр Данни Маккели назначил пенальти в ворота датчан. Форвард английской команды Рахим Стерлинг прошел в штрафную, где его сбил Йоаким Мехле. Нападающий Гарри Кейн не смог реализовать пенальти, но забил после того, как голкипер Каспер Шмейхель отразил удар. В итоге англичане впервые вышли в финал чемпионата Европы.
"В этом заключается прелесть футбола - в спорных моментах. Вернуться назад невозможно. Был назначен 11-метровый, он был реализован, и сборная Англии прошла в финал. Зачем дальше говорить об этом?" - сказал Роберто Карлос.
Сейчас он находится в отпуске, но со следующего месяца присоединится к "Реалу" в качестве посла мадридского клуба, его представителя и комментатора испанского телевидения.
О лучших защитниках
Роберто Карлос, которого часто называли одним из лучших левых защитников в истории футбола, обладавшим "пушечным" ударом, рассказал, каких игроков он считает самыми сильными на этой позиции на данный момент. Это бразильцы Ренан Лоди, выступающий в испанском "Атлетико", Алекс Сандро из итальянского "Ювентуса", Филипе Луис, играющий во "Фламенго", Марсело из мадридского "Реала", а также австриец Давид Алаба, который перед чемпионатом Европы перешел из германской "Баварии" в "Реал". "У каждого своя манера игры. Это высококлассные левые защитники", - сказал Карлос.
Отвечая на вопрос, почему на чемпионате Европы было забито мало голов со штрафных прямым ударом (один мяч - датчанина Миккеля Дамсгора в матче с англичанами), Роберто Карлос объяснил это тем, что подобные удары сейчас меньше отрабатываются на тренировках. "Сегодня игроки проводят немного времени, тренируя штрафные. Сегодня игра решается с углового и штрафного с фланга. Делается навес, а напрямую по воротам не бьют", - сказал он.
Лучший гол
Высказал мнение чемпион мира и по поводу лучшего гола чемпионата Европы. В среду юные журналисты со всего мира в рамках программы "Футбол для дружбы", организованной компанией "Газпром", отдали первое место итальянцу Федерико Кьезе за гол в ворота сборной Австрии в 1/8 финала чемпионата (2:1 доп. вр.). На втором и третьем местах, согласно прогнозу начинающих корреспондентов, располагаются голы швейцарца Джердана Шакири в игре со сборной Турции (3:1) и испанца Феррана Торреса, забившего команде Словакии (5:0).
"Гол Кьезы был красивый. Но гол датского игрока [Дамсгора] в матче против Англии был тоже очень красивый, когда он пробил выше стенки, для меня это был лучший гол до настоящего момента, из-за траектории мяча, когда вратарь уже не может его вытащить. Он пробил очень хорошо, и как бы высоко игроки в стенке ни подпрыгивали, сделать ничего нельзя. Это те голы, которые решают исход матча", - сказал Карлос, который является глобальным послом "Футбола для дружбы".
Говоря про саму программу, бывший футболист сказал: "Плюс в том, что она рассчитана на то, чтобы дети и подростки поняли, что в спорте нет места расизму, не важен цвет кожи, должно существовать уважение, человек должен расти как личность. Это очень правильно, и я рад, что являюсь частью этого проекта и могу объяснять детям эти вещи".
Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" реализуется "Газпромом" с 2013 года. За прошедшие девять сезонов программа охватила 211 стран и регионов, объединила более 16 тыс. участников, среди которых молодые футболисты и журналисты в возрасте 12-14 лет, в том числе с инвалидностью. "Футбол для дружбы" поддерживают Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Международная федерация футбола (ФИФА), футбольные национальные федерации, ведущие клубы мира, международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены, политики, деятели искусства. Международное детское новостное бюро "Футбола для дружбы" начало работу 11 июня - в день старта чемпионата Европы.