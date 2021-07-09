Роберто Карлос полагает, что у сборной Англии будет небольшое преимущество в финале Евро

ЛОНДОН, 9 июля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Сборная Англии будет иметь небольшое преимущество в финале чемпионата Европы по футболу с командой Италии за счет выступления на домашней арене. Такое мнение высказал ТАСС чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Роберто Карлос.

Финальный матч чемпионата Европы между сборными Англии и Италии пройдет 11 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

"Финальная игра мне интересна, потому что это две великие сборные. Конечно, у команды Италии сейчас больше уверенности в своих силах, потому что она прошла команду Испании, но англичане будут играть на "Уэмбли", и это даст им небольшое преимущество", - сказал Карлос.

"Вместе с тем команда Англии должна внимательнее относиться к сборной Италии, чем испанцы", - добавил он, говоря про победу итальянцев в полуфинале первенства (1:1, 4:2 по пенальти).

"Мне показалось, что сборная Италии играла увереннее, а англичан мотивировало то, что финал будет на "Уэмбли", это помогло им победить [в полуфинале] очень сильную команду Дании (2:1 в дополнительное время). Но в финале фаворитов не бывает. Кто более уверен в своих силах, тот и побеждает", - сказал бывший защитник сборной Бразилии и испанского "Реала", за который он провел 11 сезонов.

Самым большим открытием для себя на турнире бразилец назвал сборную Италии, а в индивидуальном плане - полузащитника команды Испании Педри. "Меня больше всего поразил Педри из сборной Испании, ему всего 18 лет, а он играет с такой выраженной индивидуальностью, а также в целом сборная Италии, которая провела столько игр без поражений. Цифры говорят сами за себя", - сказал собеседник агентства.

Был ли пенальти?

Карлос считает бесполезным продолжать рассуждения по поводу того, был ли верно назначен пенальти в полуфинальной встрече между сборными Англии и Дании.