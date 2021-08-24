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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

Друг за друга. Сборная России по пляжному футболу вышла в четвертьфинал чемпионата мира

В заключительном туре группового этапа россияне со счетом 7:1 обыграли японцев и заняли первое место в группе А
Игроки сборной России по пляжному футболу Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Игроки сборной России по пляжному футболу
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российская команда по пляжному футболу в матче третьего тура группового этапа домашнего чемпионата мира обыграла сборную Японии со счетом 7:1. Крупная победа позволила подопечным Михаила Лихачева занять первое место в группе А и выйти в плей-офф.

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В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства российским футболистам запрещено демонстрировать государственные символы на мировом первенстве. На форме игроков отсутствует герб страны, а государственный гимн заменяет фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. На турнире сборная представляет команду Российского футбольного союза (РФС).

Россияне открыли счет в матче уже на девятой секунде - после удара капитана команды Антона Шкарина мяч попал в капитана японцев Одзу Морейру, от которого залетел в ворота. В первом периоде россияне забили еще два мяча, отличились Артур Папоротный (3-я минута) и Федор Земсков (8). Во втором периоде гол забил голкипер национальной команды Максим Чужков (15), он пробил со своей половины поля, после рикошета от песка мяч перелетел голкипера японцев. В составе сборной России еще два гола забил Папоротный (25, 27), также забитым мячом отметился Борис Никоноров (36), у японцев единственный гол на счету Такуя Акагумы (32).

После игры Лихачев отметил, что игроки сборной России сыграли против команды Японии лучше, чем могли. "Дело в том, что мы по турнирной ситуации были приперты к стенке - если бы сегодня проиграли, то остались бы за бортом четвертьфинала, покинули чемпионат мира, - сказал Лихачев. - Да, сегодня я всем доволен, спасибо команде, всем нашим ребятам за отличный футбол. По игре можно сказать, что у нас многое получилось, нам нужна была только победа, к счастью, ребята сегодня сыграли даже лучше, чем могли".

"К сожалению, не получилось то, что собирались сделать, не получилось выступить, как хотелось, - сказал ТАСС после игры главный тренер японцев Теруки Табата. - Все началось плохо, начиная с первого удара, все пошло не так, возможно, первый гол выбил из колеи. Если посмотреть ход игры, все игроки были очень разрозненными".

Табата также отметил, что у японцев не было недооценки сборной России, несмотря на результаты команды. "Первые два матча у российской команды не получились, им было довольно сложно выиграть, а сейчас они сосредоточились, собрались с силами, - отметил Табата. - Недооценки соперника точно не было, ваша сборная очень высоко по уровне находится в мире, мы готовились к ней как к сильному сопернику. Сейчас все очень расстроены - будем собираться с мыслями и пойдем выигрывать".

"Надо "душить" и "грызть" испанцев"

Папоротный после игры заявил, что российские игроки бились друг за друга в матче со сборной Японии. "В целом доволен сегодняшней игрой, есть моменты, над которыми надо работать, но там тренерский штаб подскажет, - сказал Папоротный журналистам. - А так, конечно, приятно, особенно чувствовалась эта атмосфера в команде, все выходили биться друг за друга, как одна семья, как один кулак, это очень нравится. Старые, молодые игроки, все бились - это самое главное".

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Папоротный: игроки сборной России бились друг за друга в матче против японцев

В четвертьфинале россияне сыграют с командой Испании, занявшей второе место в группе B. "Сборная Испании - хорошая и сильная команда, мы очень часто с ними играем, - отметил Папоротный. - Но на самом деле сейчас нужно отдохнуть, набраться сил, физически и эмоционально. Нужно также выходить и "душить" их, "грызть" с первых минут, не давать им голову поднимать, они это не любят, им нравится более вальяжный футбол, поэтому нам тренерский штаб все расскажет, будем выходить и биться".

Лихачев намекнул, что матч Россия - Испания уже недавно проходил в Москве на чемпионате мира по футболу 2018 года. "В любом виде футбола Россия - Испания является фантастической вывеской, конечно, будем ждать с трепетом четвертьфинал, - сказал Лихачев. - Сборная Испании - классная и сильная команда, в принципе она и здесь это доказала. Чемпионат мира, в Москве, Россия - Испания - ничего вам не напоминает?"

Голкипер Чужков выразил надежду на то, что сборная России покажет лучшую игру и победит испанцев в четвертьфинале. "Конечно же, настрой будет максимальный - это четвертьфинал, - сказал Чужков ТАСС. - Как показали предыдущие матчи, легких игр тут нет и не будет. Будет крепкая, сильная борьба, надеемся победить и показать лучший футбол".

"Невероятная игра с россиянами"

В другом матче группы А парагвайцы победили сборную США со счетом 9:4. Американская команда единственной в квартете не набрала очков. "Мы рассчитывали занять второе место в группе, чтобы выйти в плей-офф, - сказал ТАСС главный тренер сборной США Францис Фарберов. - Но мы знали, что это будет тяжело, потому что сборные России, Японии и Парагвая - хорошие команды".

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Подводя итоги турнира, Фарберов отметил, что самой запоминающейся игрой на турнире стала встреча против россиян. "Вся обстановка, болельщики, это самое лучшее воспоминание для нас, незабываемо, - сказал Фарберов. - Причем не только самая запоминающаяся игра, но мы сыграли в этом матче лучше всего".

Сборная России набрала шесть очков в трех матчах и заняла первое место в группе A. Ранее российская команда победила в дополнительное время американцев (5:4), а также оказалась сильнее парагвайцев в серии пенальти (4:4, 5:4). У японцев также шесть баллов, однако россияне оказались выше благодаря разнице мячей - у сборной России 16 забитых и 9 пропущенных (+7), у японцев - 12 и 14 (-2). За победу в основное время команда получает три очка, в дополнительное - два, в серии пенальти - одно, проигравший не получает очков.

В понедельник в четвертьфинал также вышли сборные Таити и Испании, которые заняли первое и второе места в группе B. Команда Таити в заключительной для себя игре группового этапа победила сборную Мозамбика (8:7), испанцы оказались сильнее команды ОАЭ (5:3). Четвертьфинальные матчи пройдут 26 августа.

Завершение группового этапа

Во вторник завершится групповой этап чемпионата мира. В группе D пройдут встречи Оман - Сенегал и Уругвай - Португалия. После двух матчей в группе лидируют сенегальцы (6), следом идут португальцы (3), дальше располагаются сборные Уругвая (3) и Омана (3).

В группе С сборная Сальвадора сыграет со швейцарцами, а бразильцы встретятся с белорусами. После двух туров сборная Швейцарии (4) занимает первое место, следом идут команды Бразилии (3), Белоруссии (1) и Сальвадора (0).

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года. В России мировое первенство проходит впервые. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года.

Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), сборная Португалии выигрывала трофей три раза, россияне - два, еще одна победу на счету французов. На чемпионате мира 2019 года победили португальцы, второе место заняли итальянцы, россияне стали третьими.

Чемпионат мира по пляжному футболу - 2021. Группа А
КомандаИВВОВППМО
1Россия3111016-96
2Япония3200112-146
3Парагвай3100217-153
4США3000311-180
Чемпионат мира по пляжному футболу - 2021. Группа В
#КомандаИВВОВППМО
1Таити3200123-196
2Испания3200121-196
3Мозамбик3100215-183
4ОАЭ301029-122
Чемпионат мира по пляжному футболу - 2021. Группа С
КомандаИВВОВППМО
1Швейцария2101012-84
2Бразилия210019-73
3Белоруссия200118-121
4Сальвадор200027-90
Чемпионат мира по пляжному футболу - 2021. Группа D
КомандаИВВОВППМО
1Сенегал2220011-46
2Португалия210018-83
3Уругвай210015-73
4Оман200025-90

 

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