Друг за друга. Сборная России по пляжному футболу вышла в четвертьфинал чемпионата мира

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российская команда по пляжному футболу в матче третьего тура группового этапа домашнего чемпионата мира обыграла сборную Японии со счетом 7:1. Крупная победа позволила подопечным Михаила Лихачева занять первое место в группе А и выйти в плей-офф.
В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства российским футболистам запрещено демонстрировать государственные символы на мировом первенстве. На форме игроков отсутствует герб страны, а государственный гимн заменяет фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. На турнире сборная представляет команду Российского футбольного союза (РФС).
Россияне открыли счет в матче уже на девятой секунде - после удара капитана команды Антона Шкарина мяч попал в капитана японцев Одзу Морейру, от которого залетел в ворота. В первом периоде россияне забили еще два мяча, отличились Артур Папоротный (3-я минута) и Федор Земсков (8). Во втором периоде гол забил голкипер национальной команды Максим Чужков (15), он пробил со своей половины поля, после рикошета от песка мяч перелетел голкипера японцев. В составе сборной России еще два гола забил Папоротный (25, 27), также забитым мячом отметился Борис Никоноров (36), у японцев единственный гол на счету Такуя Акагумы (32).
После игры Лихачев отметил, что игроки сборной России сыграли против команды Японии лучше, чем могли. "Дело в том, что мы по турнирной ситуации были приперты к стенке - если бы сегодня проиграли, то остались бы за бортом четвертьфинала, покинули чемпионат мира, - сказал Лихачев. - Да, сегодня я всем доволен, спасибо команде, всем нашим ребятам за отличный футбол. По игре можно сказать, что у нас многое получилось, нам нужна была только победа, к счастью, ребята сегодня сыграли даже лучше, чем могли".
"К сожалению, не получилось то, что собирались сделать, не получилось выступить, как хотелось, - сказал ТАСС после игры главный тренер японцев Теруки Табата. - Все началось плохо, начиная с первого удара, все пошло не так, возможно, первый гол выбил из колеи. Если посмотреть ход игры, все игроки были очень разрозненными".
Табата также отметил, что у японцев не было недооценки сборной России, несмотря на результаты команды. "Первые два матча у российской команды не получились, им было довольно сложно выиграть, а сейчас они сосредоточились, собрались с силами, - отметил Табата. - Недооценки соперника точно не было, ваша сборная очень высоко по уровне находится в мире, мы готовились к ней как к сильному сопернику. Сейчас все очень расстроены - будем собираться с мыслями и пойдем выигрывать".
"Надо "душить" и "грызть" испанцев"
Папоротный после игры заявил, что российские игроки бились друг за друга в матче со сборной Японии. "В целом доволен сегодняшней игрой, есть моменты, над которыми надо работать, но там тренерский штаб подскажет, - сказал Папоротный журналистам. - А так, конечно, приятно, особенно чувствовалась эта атмосфера в команде, все выходили биться друг за друга, как одна семья, как один кулак, это очень нравится. Старые, молодые игроки, все бились - это самое главное".
В четвертьфинале россияне сыграют с командой Испании, занявшей второе место в группе B. "Сборная Испании - хорошая и сильная команда, мы очень часто с ними играем, - отметил Папоротный. - Но на самом деле сейчас нужно отдохнуть, набраться сил, физически и эмоционально. Нужно также выходить и "душить" их, "грызть" с первых минут, не давать им голову поднимать, они это не любят, им нравится более вальяжный футбол, поэтому нам тренерский штаб все расскажет, будем выходить и биться".
Лихачев намекнул, что матч Россия - Испания уже недавно проходил в Москве на чемпионате мира по футболу 2018 года. "В любом виде футбола Россия - Испания является фантастической вывеской, конечно, будем ждать с трепетом четвертьфинал, - сказал Лихачев. - Сборная Испании - классная и сильная команда, в принципе она и здесь это доказала. Чемпионат мира, в Москве, Россия - Испания - ничего вам не напоминает?"
Голкипер Чужков выразил надежду на то, что сборная России покажет лучшую игру и победит испанцев в четвертьфинале. "Конечно же, настрой будет максимальный - это четвертьфинал, - сказал Чужков ТАСС. - Как показали предыдущие матчи, легких игр тут нет и не будет. Будет крепкая, сильная борьба, надеемся победить и показать лучший футбол".
"Невероятная игра с россиянами"
В другом матче группы А парагвайцы победили сборную США со счетом 9:4. Американская команда единственной в квартете не набрала очков. "Мы рассчитывали занять второе место в группе, чтобы выйти в плей-офф, - сказал ТАСС главный тренер сборной США Францис Фарберов. - Но мы знали, что это будет тяжело, потому что сборные России, Японии и Парагвая - хорошие команды".
Подводя итоги турнира, Фарберов отметил, что самой запоминающейся игрой на турнире стала встреча против россиян. "Вся обстановка, болельщики, это самое лучшее воспоминание для нас, незабываемо, - сказал Фарберов. - Причем не только самая запоминающаяся игра, но мы сыграли в этом матче лучше всего".
Сборная России набрала шесть очков в трех матчах и заняла первое место в группе A. Ранее российская команда победила в дополнительное время американцев (5:4), а также оказалась сильнее парагвайцев в серии пенальти (4:4, 5:4). У японцев также шесть баллов, однако россияне оказались выше благодаря разнице мячей - у сборной России 16 забитых и 9 пропущенных (+7), у японцев - 12 и 14 (-2). За победу в основное время команда получает три очка, в дополнительное - два, в серии пенальти - одно, проигравший не получает очков.
В понедельник в четвертьфинал также вышли сборные Таити и Испании, которые заняли первое и второе места в группе B. Команда Таити в заключительной для себя игре группового этапа победила сборную Мозамбика (8:7), испанцы оказались сильнее команды ОАЭ (5:3). Четвертьфинальные матчи пройдут 26 августа.
Завершение группового этапа
Во вторник завершится групповой этап чемпионата мира. В группе D пройдут встречи Оман - Сенегал и Уругвай - Португалия. После двух матчей в группе лидируют сенегальцы (6), следом идут португальцы (3), дальше располагаются сборные Уругвая (3) и Омана (3).
В группе С сборная Сальвадора сыграет со швейцарцами, а бразильцы встретятся с белорусами. После двух туров сборная Швейцарии (4) занимает первое место, следом идут команды Бразилии (3), Белоруссии (1) и Сальвадора (0).
Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года. В России мировое первенство проходит впервые. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года.
Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), сборная Португалии выигрывала трофей три раза, россияне - два, еще одна победу на счету французов. На чемпионате мира 2019 года победили португальцы, второе место заняли итальянцы, россияне стали третьими.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВП
|П
|М
|О
|1
|Россия
|3
|1
|1
|1
|0
|16-9
|6
|2
|Япония
|3
|2
|0
|0
|1
|12-14
|6
|3
|Парагвай
|3
|1
|0
|0
|2
|17-15
|3
|4
|США
|3
|0
|0
|0
|3
|11-18
|0
|#
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВП
|П
|М
|О
|1
|Таити
|3
|2
|0
|0
|1
|23-19
|6
|2
|Испания
|3
|2
|0
|0
|1
|21-19
|6
|3
|Мозамбик
|3
|1
|0
|0
|2
|15-18
|3
|4
|ОАЭ
|3
|0
|1
|0
|2
|9-12
|2
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВП
|П
|М
|О
|1
|Швейцария
|2
|1
|0
|1
|0
|12-8
|4
|2
|Бразилия
|2
|1
|0
|0
|1
|9-7
|3
|3
|Белоруссия
|2
|0
|0
|1
|1
|8-12
|1
|4
|Сальвадор
|2
|0
|0
|0
|2
|7-9
|0
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВП
|П
|М
|О
|1
|Сенегал
|2
|2
|2
|0
|0
|11-4
|6
|2
|Португалия
|2
|1
|0
|0
|1
|8-8
|3
|3
|Уругвай
|2
|1
|0
|0
|1
|5-7
|3
|4
|Оман
|2
|0
|0
|0
|2
|5-9
|0