Сборная России по футболу в Москве примет команду Мальты в матче отбора на чемпионат мира

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу в третьем сентябрьском матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года сыграет с командой Мальты. Встреча пройдет в Москве на стадионе "Открытие-Банк-Арена" и начнется в 21:45 мск.

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В начале осени сборная России провела уже две встречи против команд Хорватии (0:0) и Кипра (2:0). Эти матчи стали первыми для нового главного тренера Валерия Карпина. Национальная команда начинала отбор на чемпионат мира во главе со Станиславом Черчесовым, который в трех мартовских матчах набрал шесть очков из девяти возможных, а летом покинул занимаемый пост после неудачного выступления на чемпионате Европы. Сборная России располагается на первой строчке в группе H, набрав 10 очков. В активе команды Хорватии также 10 очков, но она уступает российской сборной по дополнительным показателям. Третью позицию занимают словенцы (7), четвертую - словаки 6). На пятой и шестой строчках в группе располагаются сборные Мальты и Кипра, набравшие по 4 очка. Сборная России не играла на домашнем стадионе московского "Спартака" более четырех лет. В последний раз национальная команда выходила на поле арены в Тушине против сборной Португалии в рамках Кубка конфедераций - 2017. Россияне провели на этом стадионе шесть матчей, одержав победы над командами Швеции (1:0), Черногории (2:0) и Литвы (3:0), сыграв вничью с молдаванами (1:1), а также уступив австрийцам (0:1) и португальцам (0:1). Во вторник трибуны "Открытие-Банк-Арены" будут заполнены частично из-за коронавирусных ограничений. Как рассказал ТАСС генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев, максимальная вместимость стадиона составит 30% - игру смогут посетить не более 13 608 зрителей. Сначала в продажу поступили билеты для вакцинированных или переболевших; затем они стали доступны для всех желающих. Предыдущий матч против сборной Мальты был для россиян первым в отборе на чемпионат мира - 2022, команда под руководством Черчесова в гостях одержала победу со счетом 3:1. До этого сборные встречались всего один раз - в феврале 1996 года россияне на товарищеском турнире одержали победу со счетом 2:0. Голами в той игре отметили Сергей Кирьяков и нынешний главный тренер сборной Карпин Было 29, осталось 25 Тренерский штаб сборной России 16 августа объявил расширенный состав на сентябрьские матчи - в него вошел 31 футболист, а итоговый список, представленный 23 августа, сократился до 29 фамилий. После этого состав претерпел несколько изменений - защитника Станислава Магкеева заменил Дмитрий Чистяков. Однако в день игры с хорватами он покинул расположение сборной из-за повреждения, вместо него тренеры не стали вызывать на сбор ни одного игрока.

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На следующий день после ничьей с вице-чемпионами мира по решению тренерского штаба число вратарей сократилось с пяти до четырех - со сбора уехал голкипер Сергей Песьяков. Также 2 сентября расположение команды из-за травмы спины покинул полузащитник Даниил Фомин. На матч с командой Кипра в Никосию не полетели защитник Марио Фернандес и полузащитник Алексей Ионов - тренеры дали им время восстановиться от повреждений, полученных в игре с хорватами. Число игроков в расположении Валерия Карпина продолжило сокращаться перед матчем со сборной Мальты. На Кипре из-за повреждения был заменен полузащитник Александр Головин - 6 сентября пресс-служба РФС объявила о том, что у игрока "выявлено небольшое повреждение мышцы бедра, которое не позволит ему участвовать в следующем матче". Вечером того же дня в предматчевой тренировке не участвовал Марио Фернандес, он работал по индивидуальной программе отдельно от всей команды. Как отметил Карпин на предматчевой пресс-конференции, натурализованный бразилец чувствует себя лучше, чем после матча против хорватов, "но не настолько, чтобы тренироваться сегодня и сыграть завтра". На вопрос ТАСС о том, почему в сборной России во время этого сбора так много травмированных игроков, Валерий Карпин отметил, что не помнит точного числа футболистов, у которых есть повреждения. "Первые футболисты травмировались не здесь, они приехали после тура. У нас ни одной тренировки даже со средней нагрузкой не было, в сборной некогда тренироваться - мы играем и восстанавливаемся; игры 1, 4 и 7 сентября. Это [количество травмированных] связано с последним туром в РПЛ и с играми, где есть борьба и интенсивность", - объяснил главный тренер национальной команды. "Небо и земля" На пресс-конференции перед матчем спрашивали об игре между сборными России и Мальты, в которой победным голом отметился Карпин. На просьбу сравнить нынешнюю команду Мальты со сборной 1996 года, главный тренер национальной команды отметил, что "это небо и земля". "Подтянулись маленькие команды, Мальта в последнем туре проиграла 0:1 (команде Словении - прим. ТАСС), пропустив, скажем так, с сомнительного пенальти. Они стараются играть в футбол с контролем мяча, на поле не чувствуется, что это карликовая сборная, их семь матчей без поражений о чем-то говорят; раньше было заметно, что это команда маленького государства, сейчас по футболу этого сказать нельзя", - сказал Карпин.

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Вместе с главным тренером на вопросы журналистов отвечал нападающий Федор Смолов. В матче на Кипре он отметился двумя результативными передачами. Форвард впервые в карьере ассистировал партнерам в футболке национальной команды. Появление 31-летнего игрока не могло не вызвать вопросов о его статусе в предстоящем матче. Дело в том, что ранее в сентябре на предматчевых пресс-конференциях вместе с Карпиным на вопросы журналистов отвечали защитник Георгий Джикия и полузащитник Дмитрий Баринов. В играх против команд Хорватии (0:0) и Кипра (2:0) они выходили на поле с капитанской повязкой. "Я решил, что на пресс-конференции будет Смолов, - сказал Валерий Карпин. - Будет ли он капитаном? Может быть. Все игроки - потенциальные капитаны. Если он будет в составе, то может быть капитаном". Нападающий сборной России, говоря о сопернике по предстоящему матчу, отметил их рекордную семиматчевую серию без поражений (четыре победы, три ничьих). Череда успешных результатов команды прервалась в начале 2021 года, когда она дома уступила россиянам. "Мы с уважением относимся ко всем соперникам. Понимаем, что важно набрать очки, учитывая отбор на чемпионат мира, и ориентируемся на себя", - отметил Смолов. На вопрос о том, как он отнесся к непопаданию в состав на матч против сборной Хорватии, форвард отметил, что "это нормальная ситуация, рабочий момент". "Непопадание в заявку на чемпионат Европы? Не вижу смысла возвращаться в прошлое, там от меня не все зависело; чемпионатов Европы бывает немного, но так произошло. Я рад вернуться в сборную, спасибо Георгичу - разбирается", - добавил нападающий. Мальтийцы будут играть от себя Главный тренер сборной Мальты Девис Манджа перед игрой хвалебно отозвался об уровне соперника. "Конечно, для нас будет сложная игра, но мы будем стараться играть в наш футбол. Российская сборная отличается от той, что была в марте: у нее другой тренер, другой стиль игры, другие игроки. Каждый тренер приносит в команду свое видение футбола, сборная России сейчас играет не так, как прежде, я заметил, что команда действует иначе в полузащите", - сказал он.

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"Могу сказать, что я не настолько глуп, чтобы говорить, что Мальта сильнее России, но нам нужно играть в свой футбол", - отметил наставник мальтийской сборной. Вратарь Анри Бонелло также назвал сборную России сильной командой, отметив, что мальтийцы не будут зацикливаться на прошлых достижениях россиян. "Если честно, не изучал глубоко состав соперника, - признался он. - Но любой футболист, которого вызывают в сборную, является одним из лучших или лучшим в своей стране; хорошая игра со Словенией нам поможет. Главное - играть в свой футбол и выполнять задачи тренера". Валерия Карпина также спросили, можно ли сравнить нынешнюю ситуацию с отбором на чемпионат Европы - 2000, поскольку тогда тоже не было права на ошибку. "Тогда была совсем другая ситуация, ноль очков после трех игр, сейчас делим первое место после пяти. Так что сейчас у нас все в шоколаде", - отметил он. Сборная России до завершения отборочного раунда ЧМ-2022 также сыграет с командами Словакии (8 октября, Казань), Словении (11 октября, Марибор), Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит). Для того, чтобы выйти на чемпионат мира напрямую, команде Карпина необходимо занять первое место в своей группе. Всего в отборочном турнире на чемпионат мира принимают участие 55 европейских сборных, они разбиты на 10 групп. Команды, занявшие вторые места, а также две сборные из Лиги наций сыграют в дополнительном раунде квалификации в марте 2022 года, в мини-турнире будут разыграны оставшиеся три путевки.