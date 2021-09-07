"Я не должен бегать, уговаривать игроков приехать". Кириленко о новом этапе сборной России

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко подвел итог работы Сергея Базаревича на посту главного тренера мужской сборной и рассказал ТАСС о предстоящих переменах в национальной команде и о поисках нового главного тренера. Он отметил, что новый наставник должен предложить концепцию развития национальной команды на ближайший четырехлетний цикл и поменять отношение игроков к сборной, как это произошло в женской команде.

"У Базаревича закончился контракт и цикл длиной в пять лет. Сейчас уже мы можем подвести итоги его работы. У него было запланировано шесть крупных турниров: квалификация и финальная стадия чемпионата Европы 2017 года, квалификация и финальная стадия Кубка мира, олимпийская квалификация и непосредственно сама Олимпиада. Наша команда участвовала в пяти из шести, что не так плохо, - сказал Кириленко. - Когда состав был оптимальным, как на Евробаскете, выступали успешно. Когда состав был не полным, тоже боролись".

"Главная заслуга Базаревича - все эти годы у команды было свое лицо, это мое субъективное мнение. И мы очень благодарны Сергею Базаревичу за проделанную работу. Сборная России играла в быстрый баскетбол, и в матче с любым соперником были шансы на победу. Квалификационный турнир к Токио мы выносим за скобки, но выиграть наша команда могла в любом матче", - добавил глава РФБ.

По мнению Кириленко, настало время перезагрузки мужской команды. "Сейчас мы подошли к точке, когда необходимо омоложение национальной команды. Это нормальная история, через которую не так давно прошла наша женская команда. Это болезненный процесс, несомненно, который раньше начать было нельзя", - сказал он.

Изменение отношения игроков к сборной

Президент РФБ рассказал, что национальную сборную ждет перезагрузка, и ожидает от нового главного тренера план развития сборной. "В следующем цикле нашей целью будет не просто игра в турнирах, а иногда и борьба за медали, - сказал он. - Мы должны перейти в режим боеспособного коллектива и создать его. Чтобы у сборной были свои лидеры, боеспособная команда. Впереди очень важные три-четыре года, и мне нужно видение от тренера, как будет развиваться команда. Важна не только баскетбольная, но и моральная составляющая, нужна идеология. Чтобы игра за сборную была для игрока константой, как это у нас в женской, молодежных командах, сборных [по баскетболу] 3х3".

"Когда я бегаю за игроками и уговариваю их приехать в национальную команду - это не очень правильно, мне кажется. В женской сборной я не звоню Маше Вадеевой, не уговариваю, она сама ждет, когда ее позовут в команду, сама инициирует это: "Впереди лето, хочу играть за свою страну". Такой посыл мне нужен. Так к сборной относятся Виталик Фридзон или Андрей Воронцевич, но я хочу от всех такого настроя, такой идеологии", - отметил глава РФБ.

В пример Кириленко привел сборную Словении: "Если Лука Дончич не едет, то следом "отваливаются" два, три, пять игроков. А если говорит, что жаждет играть за команду, то мы видим, как все объединяются вокруг сборной и вся нация в одном порыве".

"Женский чемпионат Европы показал, что такое отношение к национальной команде у нас у девочек. Олимпиада показала, что в 3х3 тоже все хорошо. Теперь надо, чтобы произошла перезагрузка у мужской команды. Чтобы все ребята хотели играть за страну и это шло изнутри. Таланты у нас есть, но пока они очень "сырые". При этом я уверен и знаю, что за четыре-пять лет можем получить костяк новой сборной из 15-20 человек", - добавил Кириленко.

Надежда на клубы и стремление молодых

Кириленко признался, что рассчитывает на помощь со стороны клубов в воспитании игроков для сборной России. "Есть такой стереотип, который меня часто раздражает, что сборная должна готовить игроков. Но это не так, и я могу судить по своему опыту. Кириленко и Хряпу не готовила сборная - нас готовили детские тренеры, спортинтернат, "Спартак", ЦСКА и так далее. Сборная - это 10 процентов моих навыков, остальные 90 - это клубы, за которые я выступал", - сказал он.