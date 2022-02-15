Серебро, бронза и успех Валиевой. Итоги 11-го медального дня Олимпиады

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Конькобежцы Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов, Руслан Захаров завоевали серебряную медаль в командной гонке преследования на Олимпиаде в Пекине, а биатлонисты Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов принесли российской команде бронзу в эстафете. Всего во вторник на Играх было разыграно девять комплектов наград.

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Сборная России занимает второе место по общему количеству наград, в активе команды 20 медалей (четыре золотые, семь серебряных, девять бронзовых). Лидируют норвежцы, завоевавшие 26 медалей (12-7-7), третьей идет команда Германии, у которой 18 наград (9-6-3). Первую медаль во вторник сборной России принесли биатлонисты, ставшие третьими в эстафете 4х7,5 км. Первое место заняли норвежцы, они преодолели дистанцию за 1 час 19 минут 50,2 секунды, использовав семь дополнительных патронов на восьми огневых рубежах и уйдя на один штрафной круг. Серебряные медали завоевали французы (отставание 27,4 секунды; 0 штрафных кругов + 9 дополнительных патронов). Команда России отстала от победителей на 45,3 секунды (2+6). 23-летний Халили и 30-летний Цветков завоевали первые олимпийские медали в карьере, 27-летний Латыпов на Играх в Пекине выиграл третью награду, 30-летний Логинов - вторую. Все четверо представляют общество ЦСКА. Ранее Логинов и Латыпов стали бронзовыми призерами в смешанной эстафете, также Латыпов выиграл бронзовую медаль в гонке преследования. Цветков дважды занимал четвертое место - в индивидуальной гонке и спринте. Следом серебряные медали для сборной России завоевали конькобежцы Алдошкин, Захаров и Трофимов, Александр Румянцев выступил запасным. В финальном забеге командной гонки преследования россияне уступили норвежцам. В утешительном финале бронзовые медали выиграли американцы, опередившие сборную Нидерландов. Также во вторник прошли выступления фигуристок в короткой программе. Первое место заняла россиянка Камила Валиева, которая набрала 82,16 балла. Второй стала ее соотечественница Анна Щербакова, получившая за прокат 80,20 балла. Тройку лидеров замкнула японка Каори Сакамото (79,84). Россиянка Александра Трусова заняла четвертое место (74,60). "Трагедия" в биатлоне Выступление мужской сборной России по биатлону оставило разные впечатления, одна часть болельщиков склоняется к тому, что это трагедия, а другие поклонники, наоборот, поддерживают команду и поздравляют с медалью. Российские биатлонисты уверенно шли на первом месте после трех этапов, Цветков передал эстафету Латыпову с преимуществом 41,3 секунды над командой Франции. На стрельбе из положения лежа биатлонист не допустил промахов, благодаря чему увеличил отрыв до 50,2 секунды над норвежцами. На заключительном огневом рубеже Латыпов допустил четыре промаха, после чего запасными патронами закрыл две мишени, из-за чего ушел на два штрафных круга. Норвежец Ветле Шостад Кристиансен и француз Кентен Фийон-Майе избежали штрафных кругов, благодаря чему обошли Латыпова, который финишировал третьим.

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После гонки Латыпов столкнулся с травлей в соцсетях, болельщики писали негативные комментарии под его последней публикацией в Instagram, были и поклонники, поддержавшие россиянина. Спортсмен в разговоре с журналистами принес извинения команде и болельщикам за упущенную победу в эстафете. Биатлонная мужская команда поддержала Латыпова, также спортсмена подбодрили его коллеги по цеху, среди которых был четырехкратный олимпийский чемпион норвежец Эмиль Хегле Свендсен. Министр спорта Олег Матыцин поздравил и поддержал российскую команду. "Поздравляю наших биатлонистов с завоеванием бронзовой медали в эстафете, каждый из тех, кто следил за гонкой, ждал от команды золото, но последняя стрельба решила исход всей гонки, - сказал Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства. - Наши биатлонисты показали невероятное стремление в борьбе за награду, Эдуард не выбыл из гонки за медаль и финишировал третьим. Отмечу, что на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане наша сборная впервые в истории осталась без медалей, то, какой результат сегодня показывают российские биатлонисты, достойно уважения и признания. Несмотря ни на что, Кариму, Александру, Максиму и особенно Эдуарду необходима сейчас поддержка всех россиян, чтобы достойно выступить в масс-старте, пусть эта бронза станет стимулом для будущих побед". Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский назвал исход эстафеты трагедией для Латыпова. "Для Эдика это, конечно, трагедия, дело в психологии, - сказал Каминский журналистам. - Единственное, мне кажется, ему стоило переждать порыв ветра. После двух промахов он уже "перестоял", потерял уверенность. Сейчас надо либо промолчать, либо поддержать его". Тренер отметил, что после этой гонки у Латыпова может развиться комплекс по отношению к эстафетам. Чемпион мира Антон Шипулин считает, что Латыпов совершил громадную ошибку в эстафете. "Я очень сильно переживал, досадно, что Латыпов на последнем рубеже совершил громадную ошибку, - сказал Шипулин журналистам. - Но хочу поздравить команду и страну с еще одной медалью. Как Латыпова не ставить на последний этап? Он все-таки лидер нашей команды, он доказал, что находится в прекрасной форме, но сыграли нервы". Сам Латыпов рассказал журналистам, что не смог сдержать слез после гонки. По словам спортсмена, результат эстафеты у него вызывает двойственные чувства: биатлонист доволен медалью, но не удовлетворен своим выступлением. Латыпов отметил, что постарается реабилитироваться в масс-старте. В гонке с общего старта, которая пройдет 18 февраля, также выступят Логинов и Цветков. Продолжение успеха в конькобежном спорте Российские конькобежцы впервые завоевали олимпийские медали в командной гонке преследования. В полуфинальном забеге сборная России установила олимпийский рекорд (3.36,62), финишировав быстрее американцев. Захаров стал первым спортсменом из России, завоевавшим медали в шорт-треке и конькобежном спорте, на Играх в Сочи спортсмен стал чемпионом в эстафете.

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Матыцин отметил, что российские конькобежцы дали повод для гордости на Олимпиаде. "Поздравляю Даниила Алдошкина, Сергея Трофимова и Руслана Захарова с серебром Игр в Пекине в командной гонке преследования! Российские спортсмены прекрасно провели соревнования, мы гордимся их выступлением. Вдвойне приятно, что россияне установили новый олимпийский рекорд в полуфинальной гонке", - сказал Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта России. Глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов отметил, что серебряная медаль россиян в командной гонке преследования стоит золотой награды. "Ребята отлично провели гонку в полуфинале, с олимпийским рекордом выиграли, выложились по максимуму, это был ключевой момент. Может быть, чуть не хватило сил восстановиться", - сказал Кравцов ТАСС. Алдошкин считает, что команде не хватило сил в финале. По словам спортсмена, россияне сделали все, что могли, при этом он заметил, что гонка получилась неплохой. Трофимов отметил, что команда настраивалась на победу, но норвежцы были сильнее. Захаров в разговоре с журналистами призвал популяризировать конькобежный спорт в России. Алдошкину 20 лет, он представляет спортивную школу олимпийского резерва "Комета". 34-летний Захаров выступает за Московскую область, тренируется в конькобежном центре "Коломна". Трофимову 26 лет, он выступает за Нижегородскую и Московскую области. Российские конькобежки во вторник также участвовали в командной гонке преследования. Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина в забеге за бронзовые медали уступили 1,80 секунды команде Нидерландов (2 минуты 56,86 секунды). Золото завоевали канадские конькобежки, установившие новый олимпийский рекорд (2.53,44). В финале они на 11,03 секунды опередили спортсменок из Японии. Отличное начало в фигурном катании Валиева заняла первое место по итогам короткой программы, несмотря на помарку. Она не сумела чисто исполнить тройной аксель. После выступления Валиева заплакала. Позднее стало известно, что фигуристка не придет на пресс-конференцию по решению Олимпийского комитета России (ОКР). Руководитель службы информации ОКР Константин Выборнов сообщил ТАСС, что Валиева не вышла на пресс-конференцию из-за плохого самочувствия.

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В понедельник Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал Международному союзу конькобежцев (ISU) из соображений справедливости допустить к участию в произвольной программе 25-ю спортсменку в том случае, если Валиева попадет в список 24 лучших фигуристок по итогам короткой программы. Произвольную программу представят 25 спортсменок, включая представительницу Финляндии Йенни Сааринен, занявшую 25-е место по итогам короткой программы и набравшую 56,97 балла. Ставшая второй Щербакова выполнила прокат чисто. Спортсменка рассказала журналистам, что довольна своим выступлением, а также отметила, что сменила коньки. "На удивление не нервничала, контролировала каждый прыжок, вращение, сегодня я всем довольна, - сказала Щербакова. - Да, у меня новые коньки, не хотела бы акцентировать на этом внимание, конькам примерно три дня. У меня такое бывает, в течение сезона я очень часто меняю коньки, не хотелось, чтобы это случилось здесь, но я была к этому готова". Щербаковой 17 лет, она является действующей чемпионкой мира и трехкратной победительницей чемпионатов России. Трусова занимает четвертое место, во время исполнения короткой программы она упала, исполняя тройной аксель. Спортсменка отметила, что не расстроилась из-за ошибки. Фигуристка назвал тройной аксель своей целью, которую она хочет достичь. Трусова добавила, что она не волновалась, и назвала долгожданным выступление в короткой программе. Трусовой 17 лет, она является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года. Также россиянка дважды занимала третье место на чемпионатах Европы и выиграла бронзу в финале Гран-при. Поддержка Валиевой 7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. МОК, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и ISU подали апелляции на это решение.

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В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции МОК, WADA и ISU. Во вторник глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд сообщил, что запрещенное вещество триметазидин попало в организм российской фигуристки с продуктом, который употреблял ее дедушка. Освальд отметил, что этот аргумент сыграл в пользу отмены временного отстранения спортсменки. Занявшая третье место по итогам короткой программы японка Сакамото считает, что Валиеву справедливо допустили к личным соревнованиям. При этом она не стала комментировать ситуацию вокруг российской фигуристки. Подобным образом поступили и Щербакова с Трусовой. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что доволен прокатом российских фигуристок. "Могу сказать, что в той ситуации, в которой наши девчонки находились, я думаю, что они старались делать максимум и показали хорошие выступления, - сказал Горшков ТАСС. - Были какие-то недочеты, как у Камилы, я думаю, что все все понимают". Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду Илья Авербух отметил, что шансы российских фигуристок занять весь пьедестал более чем реальны. "Российский пьедестал в фигурном катании более чем реален. Таким мы его и ждем", - сказал Авербух ТАСС. Валиевой 15 лет, она тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). Произвольная программа у женщин пройдет 17 февраля, начало соревнований запланировано на 13:00 мск. Другие результаты российских спортсменов Австрийская сноубордистка Анна Гассер завоевала золотую медаль в биг-эйре. Второй стала представительница Новой Зеландии Зои Садовски-Синнотт, третье место заняла японка Кокомо Мурасе. Российские спортсменки не участвовали в финале. Швейцарка Коринн Зутер завоевала золото в скоростном спуске, второе место заняла София Годжа из Италии, третье - ее соотечественница Надия Делаго. Представительница России Юлия Плешкова стала 20-й.

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