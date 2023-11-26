"Просто богиня". Валиева выиграла московский этап Гран-при России и вышла в финал серии

Среди мужчин победу одержал Владислав Дикиджи, в соревнованиях спортивных пар первыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в танцах на льду - Александра Степанова и Иван Букин

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Заключительный, шестой этап Гран-при России по фигурному катанию определил список всех участников финала, который пройдет в феврале в Магнитогорске в рамках зимней Спартакиады. Главной интригой этапа в Москве было выступление олимпийской чемпионки в командном турнире Камилы Валиевой, которая на этапе в Казани стала лишь четвертой из-за неверной компоновки элементов и рискового слайдинга, который ей в родном городе засчитали за падение.

К московскому этапу место в финале себе обеспечили Аделия Петросян, заработавшая 36 очков за два этапа (по 18 за две победы), Анна Фролова (34), Алина Горбачева (32), Дарья Садкова (30). Победительницей первого и второго этапов стала Петросян, третьего - Фролова, четвертого - Софья Муравьева, пятого - Ксения Синицына. У Муравьевой и Синицыной к старту было по 18 очков, у Вероники Яметовой - 16, она стала второй на этапе в Красноярске. В активе Валиевой было 12 очков, выход в финал на этапе в Москве ей гарантировало место не ниже четвертого. Валиева стала первой.

Следует отметить, что ни одна из участниц этих соревнований не сделала элементов ультра-си, но попытки были. Принадлежали они Валиевой, Муравьевой и Ангелине Палагиной (упала с тройного акселя). Муравьева, которая тренируется в команде Евгения Плющенко, в воскресенье продолжила попытку одолеть тройной аксель. В короткой программе ей это не удалось, и как она рассказала после выступления в субботу, инициатива включить его в программу принадлежала ей, хотя тренеры отговаривали.

На произвольную программу она заявила первым прыжком тройной аксель в каскаде с двойным тулупом. И хотя на раскатке прыжок удался, в программе не получилось, вслед за чем Муравьева попыталась снова исполнить элемент, что согласно правилам было засчитано за повтор и неминуемо повлияло на итоговую оценку - фигуристка стала в программе пятой, по сумме баллов - третьей.

Валиева заявила на прокат произвольной четверной тулуп - этот элемент в олимпийский сезон с успехом ей удавался, как и тройной аксель, но сейчас все это требует куда больше сил и сноровки. Спортсменке в настоящее время приходится проходить ряд испытаний, в числе которых борьба с весом. Но с ним Валиева прекрасно справляется, что заметно невооруженным взглядом от старта к старту. Такими темпами к чемпионату России она действительно может рассчитывать на успех, но пока тулуп так и остался непокоренным в прокате, хотя на разминке фигуристка его все-таки сделала. Расклад ученице Этери Тутберидзе мог испортить неудавшийся тройной лутц, но задела после короткой программы ей хватило, чтобы почти на 14 баллов обойти серебряного призера соревнований Яметову.

По итогам двух программ Валиева набрала 226,22 балла (81,27 за короткую программу + 144,95 за произвольную), Яметова стала второй - 212,75 (70,67 + 142,08), Муравьева - третьей (210,25; 76,67 + 133,58). В финал отобрались Петросян (36 очков), Фролова (34), Муравьева, Горбачева, Яметова (все - 32), Валиева, Садкова, Синицына (все - 30), Мария Агаева (28), Елизавета Куликова (26), Ксения Гущина и София Захарова (обе - 24).

Спасибо мамам

Несмотря на ошибку на тулупе, Валиева после выступления выглядела довольной. Тем более после такой поддержки, которую оказали ей трибуны "Мегаспорта", зал был заполнен практически под завязку. После такого количества подбадривающих криков, плакатов и мешков игрушек негативные эмоции обязаны вылетать из головы. Но о состоянии Валиевой много говорит хотя бы фраза, сказанная в общении с прессой: "Думала, в прошлом году было сложно, но это была подготовка".

Фигуристка в общении с прессой затронула тему ошибок на этапе в Казани: "Очень счастлива, что был тот этап в моей жизни. Спортсмен несет ответственность. То, что я вышла и сделала недопустимую ошибку - две секвенции, это наша общая ошибка, и моя в большей степени - надо открывать правила. Это учит меня чему-то. Не бывает худа без добра", - сказала она.

Валиева поблагодарила свой тренерский штаб, отметив взаимопонимание в коллективе, которое сохраняется даже несмотря на конфликты. А также поздравила с Днем матери свою маму Алсу, которая доставала "из всех ям", в которые она попадала. И отметила, что Тутберидзе с годами стала для нее второй мамой. "Мы уже столько времени с ней, что более тепло начинаешь относиться к тренеру. В семье тоже бывает что-то непонятно, но все равно ей большое спасибо", - отметила Валиева.

Поздравления мамам в этот день раздавались от многих участников турнира, их спортсмены высказывали в ожидании оценок в уголке "слез и поцелуев".

"Делать, а не пробовать"

Муравьева свое поражение приняла тяжело, спортсменка, отличающаяся среди соперниц очень открытым эмоциональным характером, не могла сдержать слез. "Наверное, лучше это будет здесь, чем на чемпионате России. Наверное, я не так сильно работала, не заслужила. Когда я вышла со льда, думала: "Почему это именно со мной, почему именно сегодня?" Но я хочу делать. Многие говорят "пробовать", а я хочу делать", - призналась спортсменка.

Вице-чемпионка мира Алена Леонова отметила, что именно Муравьева и Валиева стали лидерами прошедшего старта. " Сегодня я как никогда переживала за Софью - безумно понравилась и в короткой, и в произвольной программе, - сказала Леонова ТАСС. - Круто, что она идет и пытается сделать элементы ультра-си, и после неудачи программа у нее не посыпалась. Камила сегодня просто богиня - намного лучше выглядит, заметно похудела, это круто. Сегодня она была просто невероятная, даже несмотря на эти падения".

Для бронзового призера чемпионата мира - 2015 Елены Радионовой открытием старта стала серебряный призер этапа 16-летняя Вероника Яметова. "Я и в прошлом сезоне за ней наблюдала, - рассказала Радионова. - Но в этот раз все было настолько уверенно, четко, на хорошей скорости, что она для себя может считать прокат чемпионским. Несмотря на то что программа длится четыре минуты, она как начала в быстром темпе, так и не сбавила его к концу, и даже не устала".

Отметила собеседница ТАСС и сходство Яметовой с Юлией Липницкой, первым тренером которой была Елена Левковец. Под руководством этого специалиста сейчас работает и Яметова. "Видно руку мастера, - заметила Радионова. - Я знаю, она владеет сложными элементами, и надо пробовать их делать".

На коне, но без короны

Владислав Дикиджи не являлся однозначным фаворитом заключительного этапа даже после убедительной победы в противостоянии с чемпионом России Евгением Семененко в Казани. Ведь его соперниками на московском льду были олимпийский чемпион в командном турнире Марк Кондратюк и чемпион Европы Дмитрий Алиев. Да и выступал ученик Олега Татаурова на фоне простуды - из-за нее он вынужден был сняться с предыдущего старта в Самаре.

После короткой программы из-за проблем с дыханием Дикиджи остался третьим, пропустив на первое место Матвея Ветлугина и Даниила Самсонова. Кондратюк в результате глупой ошибки на вращении и вовсе оказался четвертым. В произвольной программе Дикиджи на характере единственным выдал чистый прокат, а вот соперники много ошибались. По сумме двух программ Дикиджи набрал 282,81 балла (94,48 за короткую + 188,33 за произвольную). Кондратюк - второй (275,25; 94,21 + 181,04), Самсонов - третий (265,33; 95,34 + 169,99). Лидировавший после короткой программы Матвей Ветлугин остался пятым (251,71; 99,02 + 152,69).

"Волнительный для меня результат, не верится до сих пор, - сказал Дикиджи после победы. - Я простой парень, у меня короны на голове нет, буду спокойно работать дальше и исправлять недочеты. Завтра полежу денек, а может два, чтобы до конца долечиться, и в бой".

Кондратюк в свою очередь сравнил ошибку в короткой программе, чувствительно повлиявшую на итоговый расклад, с забытым паспортом. "Это не падение с прыжка, у меня такого никогда не было, это была просто дурость, просто забыл. Все бывает в первый раз, надеюсь, что в последний. Все бывает что-то забывают - паспорт, сумку, - сказал Кондратюк. - Наверное, для такого уровня соревнований это глупо, но так случилось".

По итогам шести этапов в финал Гран-при отобрались лучшие 12 фигуристов: Дикиджи (36 очков), Семененко (34), Роман Савосин, Петр Гуменник (оба - по 32), Александр Самарин (30), Кондратюк, Ветлугин (оба - по 28), Андрей Мозалев, Алиев (оба - по 26), Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов и Алексей Ерохов (все - по 24).

Готовность побеждать

В соревнованиях спортивных пар после короткой программы лидировали чемпионы Европы - 2020 Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, вторыми шли Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, третьими - Наталья Хабибуллина и Илья Княжук. По итогам двух программ Бойкова и Козловский сохранили лидерство - 235,78 балла (81,20 за короткую + 154,58 за произвольную), второе место заняли Хабибуллина и Княжук (220,32; 76,40 + 143,92), третьими стали Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (212,58; 73,94 + 138,64).

Бойкова и Козловский считают, что могли выступить на этапах серии и лучше, но "так и должно быть", поскольку фигуристы лишь первый сезон выступают как представители тренерской команды Тутберидзе: "Мы идем шаг за шагом. Привыкаем к новым условиям, получаем новый опыт, стараемся улучшаться".

Проблем с мотивацией спортсмены, вкусившие радость побед на международных стартах, не испытывают. "Мы тренируемся, чтобы кататься на международных турнирах, мы этого заслуживаем, и мы должны там быть. Но уровень парного катания в России настолько высок, что отсутствия мотивации мы не ощущаем, мы мотивированы бороться, и наши соперники в этом нам помогают", - отметил Козловский.

Фигурист убежден, что наступит момент, когда отечественных фигуристов все-таки допустят к международным стартам. "Когда нас допустят, а это рано или поздно случится, нужно будет приехать и победить", - сказал он. А его партнерша привела в пример прошедший параллельно с российским турниром этап международного Гран-при в Японии: "В Японии за короткую программу набрали 67 баллов, у нас семь пар набрали больше".

Говоря о турнире пар, невозможно обойти вниманием достижение Артемьевой и Брюханова - спортсмены исполнили на старте четверной подкрут. Ранее таким же достижением на этапе в Казани отметились Таисия Собинина и Денис Ходыкин.

В финале Гран-при выступят восемь пар: Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский (обе пары набрали по 36 очков), Хабибуллина и Княжук (32), Елизавета Осокина и Артем Грицаенко (30), Чикмарева и Янченков, Артемьева и Брюханов (по 28), Ясмина Кадырова и Валерий Колесов (24), Алена Косторная и Георгий Куница (22).

Марку надо держать

Победу в танцах на льду в Москве предсказуемо одержали Александра Степанова и Иван Букин, которые с нынешнего сезона работают в команде Александра Жулина. Сказать, что спортсменам это выступление далось легко, нельзя. Причина тому - нервозность и волнение, которые не чужды и опытным спортсменам.

"Догонять всегда легче, а когда ты лидер, ты должен держать марку, - объяснила Степанова такие эмоции. - С возрастом ответственность намного больше. Я помню, как Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (олимпийские чемпионы в танцах на льду - прим. ТАСС) настраивались, хотя они космическая пара. Каждая пара нервничает по-своему, но, когда ты доходишь до пика, это другое".

"Когда тебе не все равно на результат, ты будешь нервничать. Пока ты горишь этим делом, пока тебе не все равно, ты будешь перед стартом нервничать. Состояние прекрасное, соревнования подошли к концу, они были напряженными. В родных стенах, с родными людьми на трибунах", - добавил Букин.

По итогам двух программ Степанова и Букин набрали 220,44 балла (87,78 балла за ритм-танец + 132,66 балла за произвольный танец). Второе место заняли Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (201,42; 78,97 + 122,45), третьими стали Софья Тютюнина и Матвей Грачев (178,04; 71,11 + 106,93).

В финал Гран-при вышли Степанова и Букин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (оба дуэта - 36 очков), Ирина Хавронина и Девид Нарижный, Шанаева и Дрозд (оба дуэта - 32), Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (28), Екатерина Миронова и Евгений Устенко (26), Софья Шевченко и Андрей Ежлов (22), Дарья Савкина и Александр Вахнов, Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов, Тютюнина и Грачев (все дуэты - 18).

Финал Гран-при России пройдет с 15 по 18 февраля в Магнитогорске. Чемпионат России состоится в Челябинске (20-25 декабря).