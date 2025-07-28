Во вторник пройдут матчи "Динамо" - "Сочи", "Акрон" - "Балтика" и "Краснодар" - "Крылья Советов"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Новый розыгрыш Фонбет - Кубка России по футболу стартует во вторник тремя встречами группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)". В этот день пройдут матчи "Динамо" - "Сочи", "Акрон" - "Балтика" и "Краснодар" - "Крылья Советов".

Кубок России сохранил свой формат - с сезона-2022/23 турнир разделен на "путь РПЛ" и "путь регионов". На групповом этапе "пути РПЛ" команды сыграют шесть матчей в два круга, две лучшие команды выйдут в плей-офф "пути РПЛ", третья - продолжит выступление в "пути регионов". В "пути регионов" до плей-офф нужно пройти шесть раундов.

В первый игровой день московское "Динамо" сыграет дома с "Сочи" в матче группы B, игра начнется в 18:30 мск. В этом квартете также выступают самарские "Крылья Советов" и "Краснодар", который сыграют также во вторник, матч в Краснодаре начнется в 20:45 мск. В прошлом сезоне "Динамо" дошло до второго этапа 1/2 финала "плей-офф пути регионов", где уступило столичному "Спартаку" (1:2). "Сочи" как представитель Первой лиги в прошлом сезоне дошел до первого этапа 1/4 финала "пути регионов", уступив махачкалинскому "Динамо" (1:1, 3:4 - по пенальти). "Крылья Советов" завершили сезон Кубка России на групповом этапе, они заняли четвертое место в квартете с "Динамо", "Спартаком" и "Динамо" из Махачкалы. "Краснодар" остановился на втором этапе 1/4 финала, уступив грозненскому "Ахмату" (1:2).

Главный тренер "Динамо" Валерий Карпин дебютирует в Кубке России с бело-голубыми, он возглавил клуб в июне. Он предупредил, что состав будет другим по сравнению с последней игрой в РПЛ с "Ростовом" (1:0). "Мы играем через два дня на третий, потом нам предстоит выезд в Краснодар, - сказал Карпин, комментарий которого приводит пресс-служба "Динамо". - Выдержат ли футболисты три игры за неделю в таком ритме и в такую жару, плюс непростой переезд - это вопрос. Так что состав будет другим".

Также во вторник в Самаре начнут турнир представители группы D "Акрон" и калининградская "Балтика", игра начнется в 18:30 мск. В прошлом сезоне "Акрон" дебютировал в РПЛ, клуб дошел до второго этапа 1/4 финала Кубка России, где команда уступила "Спартаку" (2:3). За "Акрон" в этом сезоне продолжает выступать лучший бомбардир среди россиян 36-летний нападающий Артем Дзюба. "Балтика" как представитель Первой лиги в прошлом сезоне начала турнир в "пути регионов", в шестом раунде калининградская команда уступила екатеринбургскому "Уралу" (0:1). Также в группе D сыграют действующий обладатель Кубка России ЦСКА и московский "Локомотив", команды проведут матч на "ВЭБ-Арене" в среду, он начнется в 18:30 мск.

30 июля состоятся два матча группы С, "Ростов" дома сыграет со "Спартаком" (20:45), "Пари Нижний Новгород" на выезде встретится с махачкалинским "Динамо" (18:30). Также в этот день петербургский "Зенит" в гостях сыграет с грозненским "Ахматом" в матче группы А, игра начнется в 20:45 мск. Завершится первый тур группового этапа 31 июля, в этот день представители квартета А казанский "Рубин" и "Оренбург" сыграют на "Ак Барс Арене" (19:30). Изначально против "Рубина" должно было сыграть московское "Торпедо", но оно было исключено контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза из турнира за попытку подкупа арбитров. Место автозаводцев как в РПЛ, так и в Кубке России занял "Оренбург", который стал 15-м в прошлом сезоне чемпионата страны.

Неразбериха с жеребьевкой групп

Жеребьевка группового этапа "пути РПЛ" Кубка России не транслировалась в прямом эфире федеральных каналов, она прошла 29 июня. По ее итогам в пресс-службе "Динамо" заявили журналистам, что клуб недоволен процедурой жеребьевки, так как она не шла в прямом эфире и на ней не присутствовали представители бело-голубых.

"Жеребьевка Кубка России проводилась РФС на студии телеканала "Матч ТВ", в рамках жеребьевки были определены составы групп "пути РПЛ", матчи первого раунда "пути регионов", возможные соперники в раундах "пути регионов", все пары и хозяева, вплоть до суперфинала турнира. Процедура жеребьевки стала самой масштабной и длительной в истории турнира и заняла около двух часов. По договоренности с вещателем, с учетом ее длительности, она не транслировалась в прямом эфире, а ее итоги и ключевые моменты были показаны в выпуске новостей канала. В телевизионной съемке жеребьевки участвовали сотрудники "Матч ТВ" и РФС, большое количество технического персонала, экс-футболисты", - говорилось в заявлении РФС.

"РФС считает оскорбительными и полностью противоречащими здравому смыслу любые обвинения в возможных манипуляциях в ходе жеребьевки. Что касается присутствия на жеребьевке представителей клубов, то их участие не является обязательным по регламенту жеребьевки", - добавили тогда в организации.

Позднее генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров заявил, что клуб и РФС находятся в нормальных взаимоотношениях, у бело-голубых нет негатива к организации после ситуации с жеребьевкой. Президент РФС Александр Дюков исключил вероятность подтасовок при жеребьевке турнира. "Мне никто недовольство не высказывал, не было ни звонков, ни обращений. Слышал, что один клуб выдвинул недовольство, - отметил Дюков. - Но все было корректно, есть запись жеребьевки, мы исключаем вероятность подтасовок. Я не знал, что ее так проведут, но о результатах узнал так же, как и вы".

Медийные клубы вновь в Кубке России

В новом сезоне Кубка России изначально должны были участвовать 104 клуба, среди них три из Медиалиги, это, как и в прошлом сезоне, "Амкал", 2Drots и "Броук Бойз", 12 любительских - "Кристалл Мэзт" (Борисоглебск), "РВЧеллендж" (Санкт-Петербург), СШ "Ленинградец" (Ленинградская область), "Шумбрат" (Саранск), "Ильпар" (Пермь), "Фанком" (Киров), "Красное Знамя" (Ногинск), ПСК (ст. Династия), "Темп" (Барнаул), "Бурятия" (Улан-Удэ), "Анри" (Владивосток) и СШОР - 1 "Кристалл" (Санкт-Петербург). Однако казанский "Сокол", который должен был сыграть в первом раунде "пути регионов" с "Фанкомом", провел 6 июля последний матч в Леон - Второй лиге "Б", клуб прекратил существование.

Первый раунд "пути регионов" стартует на следующей неделе. 5 августа пройдут матчи "РВЧеллендж" - "Звезда СПБ", "Амкал" - "Квант", "Шумбрат" - "Кристалл-МЭЗТ", 6 августа - "Красное Знамя" - "Коломна", ПСК - "Дружба", СШ "Ленинградец" - "Череповец", "Ильпар" - "Носта", "Броук Бойз" - "Орел", 2Drots - "Торпедо-Владимир", 7 августа - "Анри" - КДВ, "Бурятия" - "Иркутск", "Темп" - "Уралец-ТС" и СШОР - 1 "Кристалл" - "Луки-Энергия".

На суперфинале Кубка России прошлого сезона между ЦСКА и "Ростовом" (0:0, 4:3 - по пенальти) музыкант и продюсер Максим Фадеев представил гимн турнира. Как сообщила пресс-служба РФС, этот гимн будет звучать перед началом каждого матча нового сезона Кубка России.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, в активе армейского клуба 9 трофеев. Столько же у московского "Локомотива". Ближайшим преследователем является "Зенит" (5).