В субботу прошли четыре матча второго тура

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Субботние матчи второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) подарили отличную почву для обсуждений на всю неделю. Московский "Спартак" дома уступил калининградской "Балтике", нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба установил рекорд в матче с "Сочи", столичное "Динамо" одержало первую победу в РПЛ под руководством главного тренера Валерия Карпина, а действующий чемпион России "Краснодар" потерпел первое поражение в сезоне - от московского "Локомотива".

В первом матче дня "Спартак" дома неожиданно уступил "Балтике" со счетом 0:3. У красно-белых не заладилось с самого начала - на 11-й минуте за грубую игру был удален новичок команды нападающий Антон Заболотный. В конце тайма "Спартак" пропустил гол, но главный арбитр встречи Сергей Карасев отменил взятие ворот после просмотра видеоповтора - в этом эпизоде был зафиксирован фол на вратаре Александре Максименко.

В том же эпизоде желтую карточку получил бразильский вингер Маркиньос, а на 58-й минуте он был удален. Как показалось на повторе, в моменте с нарушением, за которое футболист получил вторую желтую карточку, должен был быть зафиксирован офсайд. Но видеоассистенты не имеют права вмешиваться в игру в ситуациях со спорно вынесенными вторыми предупреждениями. "Балтика" не без труда реализовала большинство. На 49-й минуте забил Владислав Саусь, а уже при игре 10 на 8 полевых отличились Чинонсо Оффор (79) и Николай Титков (85).

После матча Заболотный публично извинился перед партнерами и болельщиками за "роковую ошибку". Шестикратный чемпион России в составе "Спартака" Егор Титов назвал катастрофой настрой команды на матч с "Балтикой". Не выдержал даже крепкий и стойкий главный тренер "Спартака" Деян Станкович, который заявил, что стал беспокоиться о своем здоровье.

"Мы возвращаемся к эпизоду, когда был фол на Максименко, нужно было свистеть фол сразу, в итоге Маркиньос получает желтую карточку, которая потом превратилась в красную, - сказал Станкович журналистам. - Честно говоря, уже устал от этого, посмотрим, что случится дальше, как ситуация будет развиваться, но я уже начал беспокоиться за свое здоровье, для меня важны здоровье и семья, но не знаю, как будет дальше".

"Спартак" после двух туров РПЛ имеет в активе три очка, у команды одна победа и одно поражение. "Балтика" в двух стартовых матчах с московскими командами сумела не проиграть и набрать четыре очка из шести возможных. В следующем туре красно-белые 3 августа на выезде сыграют с "Акроном", калининградская команда в тот же день примет "Оренбург".

Рекорд Дзюбы и победа "Динамо" с Карпиным

36-летний Дзюба летом продлил контракт с "Акроном" до конца сезона-2025/26. Уже во втором туре РПЛ ему удалось побить рекорд бывшего капитана "Локомотива" Дмитрия Лоськова по количеству результативных действий в чемпионатах России. Дзюба отметился голом и результативной передачей в гостевом матче против "Сочи" (4:0). Однако также в этой игре форвард не реализовал пенальти.

На счету нападающего стало 257 результативных действий (170 забитых мячей + 87 результативных пасов). В активе Лоськова 120 голов и 135 передач. Дзюба забил в 19-м сезоне чемпионата России, обогнав по этому показателю Лоськова и догнав Сергея Семака. Помимо Дзюбы, в матче с "Сочи" отличились Дмитрий Пестряков, Алекса Джурасович и Максим Болдырев. В следующем туре "Акрон" дома сыграет со "Спартаком", "Сочи" на выезде встретится с казанским "Рубином" 4 августа.

Также в субботу московское "Динамо" обыграло на своем поле "Ростов" со счетом 1:0. Единственный мяч на 23-й минуте забил нападающий Иван Сергеев. Для него этот гол стал дебютным за бело-голубых после перехода из самарских "Крыльев Советов" летом. "Динамо" одержало первую победу в РПЛ под руководством Валерия Карпина. Ранее специалист работал в "Ростове", он с промежутками занимал должность главного тренера команды с 2017 по февраль 2025 года. Встречу посетил российский хоккеист "Вашингтона", воспитанник "Динамо" Александр Овечкин, который после матча зашел в раздевалку команды.

"Я бы не сказал, что плохая игра была, так играл соперник, хорошо, что забили, выиграли, - сказал Сергеев журналистам о первом голе. - Начало сезона, вкатываемся. Понятно, что первая игра, где-то не удалось. Как прошел гол? Ярик [Гладышев] кинул аут на [Хуана] Касереса, увидел, что он будет простреливать, подключился. Позитивные эмоции от первого гола, впереди много туров, дальше посмотрим. Никаких личных задач не ставлю. Адаптация? Со всеми общаюсь, тут и тренер сборной [Валерий Карпин], знакомо, в этом плане все отлично".

Карпин был более сдержан после матча, назвав ностальгическими эмоции от матча с "Ростовом". Он также отметил, что "Динамо" нужно еще много над чем работать. "Естественно, пообщались хорошо с Джонатаном Альбой и игроками, мы общаемся не только перед игрой, не только на этой неделе, общаемся и вне клубов, по сборной. На связи с Джонатаном. Так много лет провел в команде, где все родные и знакомые, понятно, эмоции были ностальгическими, непривычными. После игры ребята поздравили", - рассказал тренер "Динамо".

"Динамо" в двух матчах набрало четыре очка. В следующем туре бело-голубые на выезде сыграют с "Краснодаром" 2 августа. "Ростов" начал сезон с двух поражений. В следующем туре ростовчане 2 августа дома сыграют с "Крыльями Советов".

Чемпион потерпел первое поражение

В другом матче дня "Локомотив" на выезде обыграл действующего чемпиона России "Краснодар" со счетом 2:1. Оба гола у "Локомотива" забил Алексей Батраков, у "Краснодара" отличился Мозес Кобнан. Для Михаила Галактионова этот матч стал 100-м во главе "Локомотива". После игры футболисты подарили ему памятную футболку.

"Мы ожидали тяжелого матча - на выезде, против действующего чемпиона страны. Нам было важно сыграть в этом матче по стратегии, очень дисциплинированно, потому что был определенный соблазн продолжать действовать в активном прессинге, с давлением, - сказал Галактионов, комментарий которого приводит пресс-служба клуба. - Это то, что мы старались делать в первом матче. Но мы немного структурно видоизменились и достаточно дисциплинированно действовали в обороне, в средней линии, в атаке. Во втором тайме наш уровень готовности позволял делать контратаки более разящими. На мой взгляд, мы могли чуть пораньше забить второй мяч. Но, опять же, вели 2:0, все было под контролем. Понятно, что "Краснодар" играл дома при такой потрясающей атмосфере. Отдельно хотел бы поблагодарить болельщиков, потому что это прекрасное состояние, календарный матч чемпионата, спасибо всем. Мы очень довольны победой. Понятно, что осадочек небольшой от пропущенного мяча. Мы хотели сыграть "на ноль", но победа есть победа. Тем более на выезде, тяжелая. Двигаемся вперед".

"Локомотив" пока является единственной командой, одержавшей две победы в двух стартовых турах. "Краснодар" имеет в активе три очка. В следующем туре железнодорожники на выезде сыграют с "Пари НН" 2 августа, "Краснодар" в тот же день на своем поле встретится с "Динамо".

Программа второго тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день "Крылья Советов" дома обыграли "Пари Нижний Новгород" со счетом 2:0. 27 июля состоятся матчи ЦСКА - "Ахмат", "Оренбург" - "Динамо" (Махачкала) и "Рубин" - "Зенит".