Батраков отправил "Спартак" в нокаут, "Ахмат" с Черчесовым обыграл "Зенит". Итоги дня РПЛ

В субботу состоялись четыре матча чемпионата России

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Субботняя программа четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) оказалась насыщенной на интересные результаты. В этот день ЦСКА разгромил дома казанский "Рубин", "Спартак" уступил в столичном дерби "Локомотиву", а главный тренер Станислав Черчесов стартовал в грозненском "Ахмате" с победы над петербургским "Зенитом".

В центральном матче дня столичный "Локомотив" на "РЖД-Арене" обыграл московский "Спартак" со счетом 4:2. В этой игре снова блистал 20-летний полузащитник железнодорожников Алексей Батраков, который отметился хет-триком. Два мяча были забиты головой, один - правой ногой. Всего в активе полузащитника 6 мячей в 4 матчах РПЛ, он возглавляет список лучших бомбардиров турнира. Еще один гол у "Локомотива" забил Дмитрий Воробьев (49). У "Спартака" отличились Кристофер Мартинс (26) и Эсекьель Барко (78, с пенальти).

"Локомотив" идет без осечек: с 12 очками в 4 матчах команда лидирует в таблице РПЛ. Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных отметил, что в команде нет эйфории после победы над "Спартаком". "Хорошая игра, боевая, хочется поздравить нашу команду, всех ребят, тренерский штаб и болельщиков. Но точно все без эйфории, все только начинается, - сказал Нагорных журналистам. - Старт у Леши хороший, он большой молодец. Точно совершенно в этом сезоне мы будем видеть его на поле в составе "Локомотива".

Совсем противоположная ситуация у "Спартака": у красно-белых только одна победа в четырех матчах РПЛ, а поражение от "Локомотива" стало вторым. Пока не помогает приезд звездного новичка из турецкого "Бешикташа" Жедсона, который провел вторую игру за "Спартак". Главный тренер красно-белых Деян Станкович признал, что команда находится в кризисе. "Первая часть была хорошая, я не видел каких-то проблем. Мы контролировали игру. Возможно, не очень хорошая была финальная треть. Если бы мне сказали, что этот матч закончится 2:4, я бы не поверил, - сказал Станкович журналистам. - Естественно, мы знали их стандарты, изучали, работали над этим. Ситуация непростая, но мы должны выходить из нее вместе. Кризис игровой? Может быть, но прежде всего кризис результата".

Также Станкович намекнул, что сам может покинуть "Спартак". "Что касается слухов, мне до этого нет никакого дела. Есть тренер, который уже уволен или которого уволят, - отметил он. - Есть третья категория: которые сами могут уйти, подумайте об этом. Никаких встреч с руководством и ультиматумов не было, это все ложь. Я к давлению и критике готов".

"Спартак" с 4 очками в 4 матчах занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Это худший старт красно-белых с 2011 года, тогда "Спартак" на отрезке в четыре тура показал аналогичный результат, после чего с поста главного тренера был уволен Валерий Карпин. В следующем туре "Локомотив" 16 августа в гостях сыграет с калининградской "Балтикой", а 13 августа примет калининградцев на своем поле в рамках группового этапа Фонбет - Кубка России. "Спартак" в пятом туре РПЛ на своем поле сыграет с петербургским "Зенитом", а 12 августа дома встретится с махачкалинским "Динамо" в кубке страны.

Удачный дебют Черчесова

Также в субботу "Ахмат" под руководством Черчесова дома обыграл "Зенит" со счетом 1:0. На 30-й минуте гол в свои ворота забил защитник "Зенита" Ваня Дркушич. 6 августа Черчесов возглавил "Ахмат", эта игра стала первой для него в качестве главного тренера грозненцев. В предыдущий раз он работал в РПЛ в 2015 году, когда был главным тренером московского "Динамо". С 2011 по 2013 год Черчесов уже возглавлял грозненский клуб (ранее - "Терек"). Лучшим результатом команды в чемпионате России под его руководством стало восьмое место в сезоне-2012/13.

Эта победа стала для "Ахмата" первой в текущем сезоне. Черчесов попросил футболистов долго ее не праздновать из-за насыщенного календаря. "Эмоции положительные, поблагодарил ребят, с другой стороны, важный матч, важная победа, но это только начало, - сказал Черчесов журналистам. - У нас через два-три дня опять игра, потом "Крылья Советов". Поэтому я попросил пять минут праздновать, а потом концентрироваться и готовиться. С удовольствием бы попраздновали, поужинали, но вы этим занимайтесь, нам работать нужно".

"Понравился счет и то, что болельщик начал понимать, что мы хотим. На моем последнем матче здесь был полный стадион, хотелось бы, чтобы так было на следующей игре. Словами никого на стадион не притащишь, сегодня мы сделали маленький шаг. Порадовало, как они играли, коммуницировали, отдавались, за каждый мяч боролись. Нужно быть объективным, что в каких-то моментах что в обороне, что в атаке можно было на порядок лучше сыграть, но это рабочий момент, будем разбирать, менять. Главное, что ребята поняли нашу философию", - добавил Черчесов.

"Ахмат" с 3 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. "Зенит" идет восьмым, имея в активе 5 очков после 4 игр. Петербургский клуб показал худший старт с 2008 года, тогда "Зенит" под руководством Дика Адвоката после четырех туров также набрал 5 очков. В следующем туре подопечные Черчесова 16 августа дома примут самарские "Крылья Советов", а 13 августа в гостях сыграют с "Оренбургом" в групповом этапе Кубка России. "Зенит" в пятом туре РПЛ 16 августа на выезде встретится со "Спартаком", а 12 августа на своем поле проведет матч против "Рубина" в кубке страны.

ЦСКА разгромил "Рубин"

В другом матче дня ЦСКА на своем поле разгромил "Рубин" со счетом 5:1. В составе победителей голы забили Кирилл Глебов (7-я и 44-я минуты), Данил Круговой (29), Игорь Дивеев (33) и Тамерлан Мусаев (56). У казанцев мяч на счету Мирлинда Даку (40). Круговой является одним из самых результативных игроков ЦСКА в этом сезоне: в 4 матчах РПЛ он забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев провел 600-й матч в чемпионатах России, в 263 играх он сумел отстоять на ноль. Акинфеев является рекордсменом среди российских футболистов по количеству трофеев (23). Он провел всю карьеру в ЦСКА, шесть раз став чемпионом России, восемь раз выиграв кубок, семь раз - суперкубок страны. Также в 2005 году он завоевал Кубок УЕФА. В составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

"Команда прекрасно играла как в атакующей, так и в оборонительной фазе. Все, что вы сегодня видели, - результат наших трудов в течение последних 1,5 месяца. Ребята получали удовольствие на поле, а я испытывал те же эмоции, наблюдая за их игрой с бровки. Сегодня был один из наших лучших матчей", - отметил после игры главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.

ЦСКА с 8 очками поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. "Рубин" потерпел первое поражение в чемпионате России и с 7 очками располагается на пятой позиции. В следующем туре подопечные Челестини 17 августа в гостях сыграют с московским "Динамо", а 12 августа на выезде проведут матч против тольяттинского "Акрона" в Кубке России. "Рубин" в пятом туре РПЛ дома примет "Ростов", а 12 августа в гостях встретится с "Зенитом" в кубке страны.

Также в субботу самарские "Крылья Советов" дома сыграли вничью с калининградской "Балтикой" со счетом 1:1. "Балтика" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 8 очками, "Крылья Советов" с тем же количеством очков идут вторыми. В следующем туре калининградская команда дома сыграет с "Локомотивом" 16 августа, самарцы в тот же день на выезде встретятся с "Ахматом".

Программа четвертого тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день махачкалинское "Динамо" дома сыграло вничью с "Акроном" (1:1). 10 августа пройдут матчи "Оренбург" - "Краснодар", "Сочи" - "Динамо" (Москва) и "Ростов" - "Пари Нижний Новгород".