Русская королева Джакарты. Гимнастка Мельникова добыла больше всех медалей ЧМ

Спортсменка стала двукратной чемпионкой мира и завоевала одну серебряную награду

Редакция сайта ТАСС

Ангелина Мельникова © Альберт Стародубцев/ ТАСС

ДЖАКАРТА, 25 октября. /ТАСС/. Российская гимнастка Ангелина Мельникова стала единственным участником чемпионата мира в Джакарте, кому удалось завоевать больше одной золотой медали. Спортсменка также опережает всех остальных по общему числу полученных наград.

Мельникова первенствовала в личном многоборье и в опорном прыжке. В ее активе есть также серебро в упражнениях на брусьях. Пять участников чемпионата мира завоевали по две награды, 23 - по одной. В их числе дебютант соревнований такого уровня казанец Даниел Маринов, выигравший бронзу в упражнениях на брусьях.

Остальные шесть российских гимнастов, выступавших на ЧМ, остались без наград, но получили огромный опыт, который обязательно пригодится им для штурма новых высот. Это касается прежде всего дебютантов мировых первенств Людмилы Рощиной, Анны Калмыковой, Лейлы Васильевой и Ильи Заики. Достойно выступили на чемпионате мира и Владислав Поляшов с Мухаммаджоном Якубовым, сумевшие отобраться в финалы на отдельных снарядах.

"Понятно, что всегда можно желать большего, но я считаю, что после четырехлетнего перерыва возвращение на международную арену было достаточно полноценным, - рассказал ТАСС первый вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов. - Конечно, наши парни могли бы посильнее выступить, есть резервы у девчонок. Над этим можно работать, но я считаю, что чемпионат был вполне успешным".

"Мы понимали, что Мельникова готова, что она в хорошей форме, но некоторые вещи стали приятной неожиданностью. Маринов восстанавливается после травмы, Даня молодец, я думаю, что он не максимум сделал, но сделал многое для успеха", - добавил один из руководителей федерации.

С болью в колене

Мельникова, дебютировавшая в сборной России еще на чемпионате Европы 2016 года, приехала в Джакарту с болью в травмированном колене. По ходу турнира ее начали преследовать и другие болячки. Однако все это не помешало ей стать лучшей гимнасткой чемпионата.

"О медалях я не думала, я знала, что довольно хорошо готовилась. Мне кажется, результаты в целом довольно ожидаемые, я ими очень довольна. Расстроена немного тем, что не попала в финал вольных упражнений. Для меня 100-процентно серебро - наивысшая награда", - призналась Мельникова, говоря о своем втором месте в упражнениях на брусьях.

"В моей карьере было два сложных периода: это время ковида и время нашей изоляции, которое было сейчас. В прошлом году я думала о том, чтобы завершить спортивную карьеру, но возможность поехать на чемпионат мира вернула меня в гимнастику", - рассказала теперь уже трехкратная чемпионка мира на пресс-конференции после победы в личном многоборье.

Маринов: "Я чувствую, что мир узнал меня"

20-летний Маринов уже вписал свое имя в историю современной спортивной гимнастики. До 25 октября не случалось такого, чтобы гимнаст выигрывал медаль чемпионата мира, не имея опыта выступлений в международных стартах ни на взрослом, ни на молодежном уровне. Джакарта в лице Маринова открыла миру нового очень перспективного гимнаста, который с ходу вошел в лидеры. Его седьмое место в личном многоборье также дорогого стоит.

"Я чувствую, что мир узнал меня после приезда сюда. Во-первых, я сам со многими общался - в основном, конечно, с американцами, с англичанами, из Турции выступают наши друзья. Почувствовал со стороны японцев некоторую поддержку, Дайки (Хасимото, победитель чемпионата мира в многоборье - прим. ТАСС) в конце подошел, приобнял, сказал на английском, что в следующий раз [повезет], все будет хорошо. Мне было приятно это слышать. Я считаю, в нашей современной гимнастике это действительно топ-1, мне нужно стремиться обогнать его", - сказал Маринов ТАСС.

Осенью прошлого года этот гимнаст перенес очень серьезную операцию на травмированных плечах, после которой ему потребовалось длительное время на восстановление. Маринов возобновил свои выступления в многоборье только за три недели до старта ЧМ на первенстве страны в Сириусе, где стал абсолютным чемпионом России.

"Год назад вообще не мог подумать, что получится так выступить нормально на чемпионате мира. Здесь действительно ты расстраиваешься намного больше, когда что-то не получается, понимаешь, что это чемпионат мира, тут нет права на ошибку. Тем более в финалах на отдельных видах, когда каждый спортсмен показывает колоссальную мощность комбинаций и исполнение хорошее у всех, понимаешь, что где-то недорабатываешь на тренировках, хочется как можно скорее снова приступить к тренировкам", - заключил Маринов.

Вопрос участия россиян в следующем ЧМ пока остается открытым

Следующий чемпионат мира пройдет осенью 2026 года в Роттердаме, по итогам этого турнира три сильнейшие команды у мужчин и женщин получат право выступить на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе. Вопрос участия российских гимнастов в ЧМ в Нидерландах пока остается открытым по причине того, что для попадания на него россиянам нужно выступить на континентальном первенстве, чему пока противится Европейский гимнастический союз.

"Участие в следующем чемпионате мира? Для этого нам нужно решить серьезную проблему запрета на участие в европейских соревнованиях. В Праге в конце ноября будет проходить конгресс, на котором этот вопрос будет решаться. Если нам удастся снять этот запрет, то у нас открыта дорога на чемпионат мира и на Олимпийские игры при условии, что мы все будем делать хорошо", - сказал Титов ТАСС.

Чемпионат Европы состоится в августе 2026 года в Хорватии.