В следующий раз. Петросян стартовала в Гран-при без четверного прыжка

Фигуристка выиграла соревнования в Магнитогорске, у мужчин победу одержал Марк Кондратюк

Редакция сайта ТАСС

Аделия Петросян © Софья Сандурская/ ТАСС

МАГНИТОГОРСК, 27 октября. /ТАСС/. Российская серия Гран-при по фигурному катанию сезона-2025/26 стартовала в Магнитогорске, главной звездой этапа стала Аделия Петросян - ученица Этери Тутберидзе, которая месяцем ранее стала победительницей олимпийской квалификации в Пекине, как и ее соотечественник Петр Гуменник.

К произвольной программе Петросян анонсировала ультра-си - в заявке стоял стартовый каскад из четверного и двойного тулупа, затем сольный четверной тулуп. В итоге падение с первого четверного и шаг далее - не рисковать, тем более что баллов для победы после короткой программы вполне хватало. Как позднее рассказала Петросян, в первом тулупе у нее сомнений не было, элемент стабилен, она раздумывала в целесообразности второго. "Ну, значит, в следующий раз", - резюмировала фигуристка.

Читайте также

Фигуристка Петросян выиграла стартовый этап Гран-при России в Магнитогорске

С одной стороны, куда гнаться? Ведь главный старт Петросян - Олимпиада в Италии - еще нескоро, в феврале. С другой, ультра-си - ее основной козырь в этой борьбе. Усугубляет ситуацию тот факт, что фигуристка преодолевает последствия травмы, о которой в начале сезона сообщила Тутберидзе. Невооруженным взглядом видно, что Петросян на прыжках еще непросто, но сила воли, помноженная на терпение и талант, - не это ли универсальный рецепт воспитанниц Тутберидзе от всяких хворей?

Выступления Петросян и новой ученицы Тутберидзе Дины Хуснутдиновой из Татарстана на этот раз были не единственными причинами для волнений. Тутберидзе, успевавшая в своем плотном графике только на произвольную программу воспитанниц, летела впритык к их выступлениям. Но авиационный форс-мажор чуть не сыграл злую шутку - ночной рейс Москва - Магнитогорск "пришвартовался" из-за сильного тумана в Челябинске. Тутберидзе терпеливо дожидалась авиапереправки к месту соревнований, но в итоге с помощью оргкомитета турнира отправилась в Магнитогорск на машине. Сколько бы сегодня ни шутили паблики на тему знаменитого своей скоростью Даниэля из кинохита Люка Бессона "Такси", но факт остается фактом - Тутберидзе приехала на арену точь в точь к началу разминки Петросян и Хуснутдиновой, даже успев дать ученицам комментарии перед прокатами.

В итоге Петросян с ошибкой стала первой, Хуснутдинова с двумя тройными акселями - третьей. Девушка переехала в Москву к специалисту в августе от тренера Надежды Заякиной. Начинала в Заинском районе, в 10 лет переехала в Казань, теперь - в Москве. Фигуристка была четвертой на первенстве России. Сейчас в планах - новые ультра-си, в команде Тутберидзе и ее ведущих специалистов Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза.

Читайте также

Фигурист Кондратюк выиграл стартовый этап Гран-при России в Магнитогорске

На втором месте в Магнитогорске расположилась Анна Фролова, которая тренируется под руководством Евгения Рукавицына. С учетом того, что 20-летняя фигуристка еще в мае не могла наступать на ногу, а в июле не могла докрутить простейшие прыжки, для нее это действительно достижение. "Для меня радость, что я в целом катаюсь. Всегда есть ошибки и помарки, и катание не такое сильное, как хотелось бы. Но незаметно, что два месяца я не наступала на ногу", - рассказала Фролова после выступления. Заслуживает уважения и Мария Захарова, ставшая четвертой - девушка вернулась на лед после перерыва из-за травмы в 18 лет и сделала прокат произвольной с чистейшим четверным тулупом - возрастной рекорд для российских одиночниц. Пусть судьи и насчитали недокруты и неясные ребра у спортсменки, но дебют более чем убедителен.

Стыдная "бабочка" и победа команды Соколовской

Мужской турнир по накалу и непредсказуемости заслуженно превзошел женский. После короткой программы в Магнитогорске лидером был Николай Угожаев, для которого этот сезон второй на взрослом уровне, следом шел Григорий Федоров, первый чемпион России по прыжкам. Судейство отбросило призера Олимпиады в Пекине Марка Кондратюка на третье место. Судейство действительно в этом сезоне стало строгим, но хотелось бы внятности и релевантности.

Кондратюк после выступления в короткой программе на этом заострять внимания не стал, куда важнее для него оказались зрители - поддержка была самой теплой. После победы в произвольной программе и по сумме баллов Кондратюк сожалел только об одном - "бабочке" на четверном тулупе: "Сегодняшним выступлением не особо доволен - была глупая и стыдная ошибка на тулупе. В моем понимании нет ничего стыдного в том, чтобы упасть с четверного прыжка, это огромная нагрузка. А сделать "бабочку" - это стыдно. Итоговым результатом, конечно, доволен, но кататься нужно лучше".

Читайте также

Фигуристы Кагановская и Некрасов выиграли стартовый этап Гран-при России

Вторым в турнире мужчин стал Федоров, третьим - Угожаев.

Федоров уступил Кондратюку всего сотые балла. "Сначала была досада - увидел, что 15 сотых не хватило. А потом прокрутил, что сам не доделал, и понял, что результат закономерный. Конечно, мы рады, что у нас командная победа "Соколовская тим". Приятнее соревноваться в серьезной борьбе", - отметил фигурист

Эпичные ошибки и этническая чистота

Кто бы мог поспорить с мужчинами за остроту борьбы на первом этапе Гран-при, так это танцоры - так феерично ошибаться, и так филигранно дорабатывать в произвольной программе. Лидерами в этой битве, безусловно, стали прошлогодние чемпионы Гран-при Василиса Кагановская и Максим Некрасов. Их ошибка на поддержке в ритм-танце стала чуть ли не самым повторяющимся элементом в трансляциях дня - партнер так аккуратно спасал Василису от падения, что это, наверное, действительно заслуживало эфирного времени. Даже сами спортсмены назвали ошибку "эпичной" и задумались о том, чтобы использовать идею для следующих постановок.

В произвольной были четки, воздушны, выверены, плавны. Не худшая тактика для победы. "Собрались в нужный момент, чисто проехали нашу программу. В целом удался хороший, рабочий прокат - было чисто, старались все сделать максимально эмоционально", - отметила после выступления Кагановская.

Заслуживает внимания и второе место, которое заняли Софья Леонтьева и Даниил Горелкин. В нынешнем сезоне у танцоров одна из самых необычных программ - этническая композиция с непростым ритмом, в котором ученики Ирины Жук и Александра Свинина ярко и уверенно прозвучали в ряду классических постановок.

Читайте также

Мухортова и Евгеньев выиграли стартовый этап Гран-при России

"Не нервничали абсолютно. Лидерство после ритм-танца придало еще больше уверенности. Мы сидели, смеялись, шутили, фотографировались", - рассказала Леонтьева. Что касается экспериментов, то фигуристам эта история нравится. "Мы любим эксперименты, делать вещи, которые не делал никто, иногда это сложно и трудно, но мы стремимся, чтобы было "вау". Мы с Соней любим лирику, но редко катаем, потому что лирику катают многие. Если ты хочешь впечатлять, надо делать то, что не делает никто", - рассказал Горелкин.

В парном катании за лидерство на первом этапе поборолись Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, пермяки Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, а также их земляки по тренерскому штабу Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, вернувшиеся на лед после долгого перерыва из-за проблем со здоровьем у партнерши. "Посыпались" все. Первые - Мухортова и Евгеньев, вторые - Осокина и Грицаенко, третьи - Артемьева и Брюхванов.

Следующий этап серии пройдет 1-4 ноября в Красноярске.