Город по имени Солнце. В Омске стартует этап Гран-при по фигурному катанию

Соревнования пройдут 22-23 ноября

ОМСК, 21 ноября. /ТАСС/. Заключительный, пятый этап серии Гран-при России стартует 22 ноября в Омске. Следующим турниром для фигуристов станет чемпионат России в Санкт-Петербурге.

22 ноября фигуристы выступят с короткими программами, 23-го - с произвольными. В Омске будут представлены все четыре вида фигурного катания.

Финал серии состоится в марте в Челябинске сразу после Олимпиады в Италии, куда от России поедут Аделия Петросян и Петр Гуменник, которые победили на отборочном турнире в Пекине.

Возвращение Акатьевой

В турнире женщин примут участие две из трех призеров последнего чемпионата России, который также проходил в Омске, - Дарья Садкова и Алина Горбачева. Обе фигуристки в текущем сезоне уже завоевали по одной серебряной медали на этапах. Садковой в Казани не удалось справиться с двумя четверными тулупами - первый она сделала со "степ-аутом", со второго упала. Тогда спортсменка отмечала, что на тренировках оба прыжка (один - в каскаде) получаются достаточно стабильно.

В прошлом сезоне Садкова заходила на элементы ультра-си на каждом соревновании, в котором принимала участие, поэтому сомнений в новой попытке исполнения двух четверных тулупов практически нет. Горбачева выступала всего неделю назад на этапе в Москве - столь плотное расписание связано с травмами, из-за которых она поздно начала сезон. В столице фигуристка решила не идти на четверные прыжки и сделать ставку на чистый прокат. Однако отметила, что к следующему этапу будет накатывать четверные и надеется чисто их показать.

Одной из фавориток также является дебютантка взрослого сезона Алиса Двоеглазова, уже ставшая победительницей этапа в Красноярске, - фигуристка с начала сезона пробует сложнейший контент в произвольной программе - четверной лутц и два четверных тулупа. Чисто такой набор ей удалось показать в финале юниорского Гран-при России - тогда как во взрослых повторить успех пока не получилось. Однако по настрою фигуристки можно сказать, что от такой авантюры она вряд ли откажется.

Еще одной участницей этапа, добавившейся в последний момент, станет Софья Акатьева. Ранее ей пришлось сняться с двух этапов на фоне проблем с ногой, она прерывала тренировки. С учетом этого ожидать от фигуристки максимальной сложности, вероятно, не стоит. Для спортсменки этот этап может стать возможностью спокойно войти в сезон и набирать форму. В турнире примет участие Софья Муравьева - за спортсменкой в прошлом сезоне четко закрепилась цифра 4 - такие места она заняла на этапах Гран-при России, чемпионате страны и в финале серии. Фигуристка, сменившая группу Евгения Плющенко на штаб Алексея Мишина, вновь попытается побороться за место на пьедестале.

Звездный состав мужского турнира

У мужчин состоится "репетиция" предстоящего чемпионата России, ведь на лед выйдут все три призера прошлогоднего турнира и Петр Гуменник, завоевавший квоту на Олимпийские игры в Италии. Гуменник неделю назад выступил на этапе Гран-при России в Москве, где стал бронзовым призером. Однако делать какие-либо выводы рано - фигурист, дабы не перегореть к концу сезона и в преддверии самого важного старта, устраивал себе небольшой отпуск, где, вероятно, сбросил часть формы. Также отпуск спортсмена совпал с небольшой травмой, но уже последние 2-3 недели Гуменник работал в полную силу. Сам спортсмен спокойно оценил результаты московского этапа, отметив, что выступил ровно настолько, насколько был готов, и что программа на тот момент еще не была полностью "вкатана". Сейчас Гуменник планирует постепенно входить в сезонную форму.

Участником этапа станет и действующий чемпион России Владислав Дикиджи, арена в Омске вновь может стать на ближайшие пару дней "Дикиджи - Drive Ареной" (так официальный аккаунт арены поменял название после победы фигуриста на чемпионате страны). Дикиджи в текущем сезоне завоевал золотую медаль этапа в Казани и шутливо назвал себя "трехкратным чемпионом Казани". В произвольной программе он зашел на четыре четверных прыжка - один из них, флип, получился с недокрутом и помаркой. Фигурист отметил, что с набором формы можно будет вставлять уже пять четверных прыжков. Возможно, он рискнет сделать это уже в Омске: чистое исполнение такого сложного контента практически гарантирует борьбу за самые высокие позиции.

Еще одним участником станет Евгений Семененко, неделю назад завоевавший серебро на этапе в Москве. Он, как и Горбачева, поздно начал сезон из-за травмы, полученной при отработке дорожки шагов. Однако поверить, что он только вернулся после травмы, сложно: Семененко сразу включил в произвольную программу крайне сложный набор - четыре четверных прыжка, включая риттбергер. Он справился почти со всеми элементами: из нюансов - отрицательные GOE на каскаде тройной аксель - двойной тулуп. Ставший в Омске вице-чемпионом страны Глеб Лутфуллин вновь вернется на "G-Drive Арену" - две недели назад он стал бронзовым призером этапа в Казани. Там у фигуриста случилось несколько недокрутов на прыжках. Если ему удастся стабилизировать прыжковую часть, он снова будет претендовать на высокие места. Среди участников также заявлены Андрей Мозалев и Даниил Самсонов.

Интрига в танцах

В парах хедлайнерами станут Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В Казани они заняли второе место, уступив Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, чисто исполнившим четверной выброс. Пара вошла в сезон после не самой легкой травмы партнера, которую он получил на турнире на Байкале. Фигуристы назвали худшими за последнее время прокатами выступления в Казани, но отметили, что на тренировках все идет куда лучше. Также в соревнованиях выступят Таисия Щербинина и Артем Петров, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев.

В танцах на льду интрига ожидается высокой: расстановка мест традиционно будет зависеть от качества и чистоты прокатов. Состав участников ровный, и любое преимущество в компонентах или техниках может сыграть решающую роль. В турнире примут участие Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, Анна Щербакова и Егор Гончаров, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Елизавета Шичина и Павел Дрозд.