Australian Open пройдет с участием 12 россиян. Что нужно знать о турнире

Титулы в одиночном разряде будут защищать итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз

СИДНЕЙ, 16 января. /ТАСС/. Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open) стартует в воскресенье в Мельбурне. Призовой фонд соревнований составит около $75 млн, победители получат по $2,8 млн, финалисты - по $1,4 млн.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема, самой престижной категории соревнований в мировом теннисе. Он пройдет в 114-й раз. Матчи проводятся на кортах с покрытием "хард" голубого цвета.

Рекордсменом по победам на турнире в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович, выигрывавший Australian Open 10 раз. Он сыграет и в этом году. Женский рекорд принадлежит австралийке Маргарет Корт (11 побед), именем которой назван один из кортов турнира. Действующими победителями являются итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз.

Российские теннисисты трижды побеждали в одиночном разряде. В 1999 году триумфатором стал Евгений Кафельников, в 2005 году выиграл Марат Сафин, а в 2008-м победу одержала Мария Шарапова.

В одиночных разрядах - 12 россиян

В этом году в основной части Australian Open сыграют 12 российских спортсменов: три в мужском одиночном разряде и девять - в женском. Даниил Медведев, посеянный на турнире под 11-м номером, в первом круге встретится с представителем Нидерландов Йеспером де Йонгом. Андрей Рублев (13-й номер посева) встретится с итальянцем Маттео Арнальди, Карен Хачанов (15) в первом матче сыграет с американцем Алексом Микелсеном.

Медведев начал сезон с победы на турнире в австралийском Брисбене, этот титул стал для него 22-м на соревнованиях Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В случае успешного продвижения по сетке он не встретится с игроками из топ-10 до четвертого круга. При благоприятных обстоятельствах Медведев и Рублев могут сыграть друг с другом в четвертьфинале.

"На мой взгляд, жеребьевка прошла удачно для наших теннисистов, - сказал ТАСС победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский. - Даниил и Андрей попали в одну четверть, у них неплохая сетка. Если смотреть на сеянных, то Андрей в четвертом круге может попасть на [третью ракетку мира] Александра Зверева, а Даня - на [седьмую ракетку мира] Феликса Оже-Альяссима, с ними можно играть. У Карена будет очень тяжелый первый круг, ему достался непростой соперник".

По мнению Кафельникова, корты Australian Open подходят Медведеву. "Безусловно, для каждого теннисиста есть комфортные турниры, страны, города, покрытия. Там, где ты себя особенно комфортно чувствуешь, - сказал Кафельников ТАСС. - Медведеву в Австралии, кажется, комфортно. Плюс победа на турнире в Брисбене на прошлой неделе придаст уверенности".

В женском турнире Мирра Андреева (8) в первом круге сыграет с занимающей 70-е место в мировом рейтинге хорваткой Донной Векич, Екатерина Александрова (11) - с пробившейся в основную сетку через квалификацию Зейнеп Сёнмез из Турции, Людмила Самсонова (18)- с немкой Лаурой Зигемунд, Диана Шнайдер (23) - с Барборой Крейчиковой из Чехии, Анна Калинская (31) - с британкой Сонай Картал, Анна Блинкова - с австралийкой Талией Гибсон (специальное приглашение), Оксана Селехметьева - с немкой Эллой Зайдель, Анастасия Захарова - с американкой Джессикой Пегулой (6), Анастасия Павлюченкова - с пробившейся в основную сетку через квалификацию китаянкой Бай Чжосюань.

По мнению Ольховского, больше всех повезло с жеребьевкой Самсоновой. "Андреевой и Шнайдер достались очень непростые соперницы, несмотря на то, что они выше их в мировом рейтинге, - сказал Ольховский. - Векич и Крейчикова являются сильными и опытными теннисистками, легко обыграть их вряд ли получится. Мне кажется, что из наших девушек больше всего с жеребьевкой повезло Людмиле Самсоновой".

Алькарас и Свёнтек идут за карьерным Большим шлемом

Российские спортсмены имеют неплохие шансы дойти до решающих стадий Australian Open, однако они не входят в число главных фаворитов турнира. У мужчин главными претендентами являются первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и Синнер, выигрывавший соревнования последние два года. Australian Open является единственным турниром Большого шлема, который еще не покорялся Алькарасу, в то время как остальные три турнира он выигрывал по два раза. На данный момент его лучшим достижением в Австралии является выход в четвертьфинал.

В случае победы он соберет так называемый карьерный Большой шлем (так называют хотя бы одну победу на каждом из турниров Большого шлема). На данный момент только восемь игроков смогли это сделать: англичанин Фред Перри, австралийцы Рой Эмерсон и Род Лейвер, именем которого назван главный корт Australian Open, американцы Дональд Бадж и Андре Агасси, швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и Джокович. Примечательно, что Надаль выигрывал карьерный Большой шлем дважды, а Джокович трижды. Лэйвер является единственным игроком в открытой эре (с 1968 года, когда профессионалам разрешили соревноваться вместе с любителями), кто смог выиграть все турниры Большого шлема за один сезон.

В женском турнире за первым подобным достижением пойдет вторая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши. В ее активе четыре победы на Открытом чемпионате Франции и по одной на Уимблдоне и Открытом чемпионате США. У женщин победить на каждом из четырех турниров удавалось только американкам Морин Конноли, Дорис Харт, Ширли Фрай, Билли Джин Кинг, Крис Эверт, Мартине Навратиловой, Серене Уильямс, немке Штеффи Граф, Корт и Шараповой. В 1988 Граф установила уникальное достижение, сумев выиграть на всех турнирах Большого шлема и на Олимпиаде.

Свёнтек будет одним из основных претендентов на победу в Австралии, однако главным фаворитом является первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, которая за последние три года трижды выходила в финал соревнований, дважды одержав победу. Соболенко неделей ранее стала победительницей турнира в Брисбене и находится в хорошей форме. Также на победу претендует представительница Казахстана Елена Рыбакина. В игре на быстрых кортах Австралии у Соболенко и Рыбакиной будет преимущество над Свёнтек.

Открытый чемпионат Австралии завершится 1 февраля.