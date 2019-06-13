Российский блюз. Тарасенко и Барбашев привели "Сент-Луис" к историческому успеху в НХЛ

Команда, находящаяся в январе на последнем месте в турнирной таблице регулярного чемпионата, одержала 11 побед подряд, вышла в плей-офф Национальной хоккейной лиги и выиграла Кубок Стэнли

"Сент-Луис Блюз" выступает в НХЛ с 1967 года. Клубу понадобилось 52 года, чтобы выиграть свой первый Кубок Стэнли. Это дольше всех в истории лиги. Важную роль в успехе команды сыграли российские нападающие Владимир Тарасенко и Иван Барбашев. По итогам регулярного чемпионата команда финишировала на пятом месте в Западной конференции, при этом еще в начале января располагалась на последнем месте в общей таблице НХЛ. Таким образом, "Сент-Луис" стал первой командой в истории профессиональных американских лиг, которая стала чемпионом после того, как находилась на последнем месте в турнирной таблице.

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В середине ноября клуб уволил главного тренера Майка Йео, команду возглавил его помощник Крэйг Беруби, который сделал ставку на 25-летнего вратаря Джордана Биннингтона, до этого проведшего в НХЛ один матч. Биннингтон в 32 матчах регулярного чемпионата пять раз сыграл "на ноль", отражая 92,7% бросков по воротам и вытеснил из состава Джейка Аллена. В плей-офф он провел все 25 игр (в одной был заменен по ходу матча) и отразил 91,4% бросков. В решающей игре отбил 32 броска из 33. Точечные усиления Для "Сент-Луиса" победа стала первой в истории финальных серий, клуб вышел в решающую стадию розыгрыша Кубка Стэнли в четвертый раз. Последний финал был в сезоне-1969/70, тогда "Сент-Луис" уступил именно "Бостону", не сумев выиграть ни в одной встрече (0:4). Два других решающих противостояния — с "Монреалем" — тоже завершились поражениями всухую. В финальной серии 1970 года одним из арбитров работал член Зала хоккейной славы Нил Армстронг — отец нынешнего генерального менеджера "Сент-Луиса" Дуга Армстронга. Генменеджер обладателей Кубка Стэнли за два летних межсезонья провернул две топ сделки. В 2017-м в "Филадельфию" был обменян Йори Лехтеря, который за два последующих чемпионата провел 89 матчей и забросил четыре шайбы, а со следующего сезона попытается реанимировать свою карьеру в петербургском СКА. В качестве компенсации "Сент-Луис" получил Брэйдена Шенна, который за два сезона набрал 124 очка в регулярных чемпионатах и забросил шайбу в седьмом матче финала.

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Прошлым летом Армстронг выменял самого ценного игрока плей-офф и лучшего бомбардира команды в Кубке Стэнли (восемь голов +15 результативных передач) центрфорварда Райана О' Райлли у "Баффало". В обратном направлении проследовали нападающие Патрик Берглунд, Владимир Соботка и Тейдж Томпсон. О’Райлли является универсальным форвардом, способным хорошо действовать на обоих концах площадки. Он хорош как в созидании, так и в разрушении, играет и в большинстве, и в меньшинстве и на протяжении многих лет является одним из лучших по игре на вбрасываниях (56,9% выигранных единоборств на точке в сезоне). В результате он провел лучший сезон, набрав в регулярном чемпионате рекордные для себя 77 очков и стал первым игроком с 1985 года, кто смог отличиться подряд в четырех матчах финальной серии. 34 года назад это удалось сделать форварду "Эдмонтона" Уэйну Гретцки. Также в межсезонье были подписан контракты с опытными и надежными нападающими Тайлером Бозаком и прошлогодним финалистом Кубка Стэнли Давидом Перроном. Защитная линия "Сент-Луиса" во главе с капитаном Алексом Пьетранджело и еще одним олимпийским чемпионом 2014 года Джеем Боумистером и в прошлом году выглядела одной из лучших в лиге. Российский фактор Весомый вклад в успех команды внесли российские нападающие Тарасенко и Барбашев. На счету Тарасенко 11 голов и пять результативных передач, 27-летний форвард забросил шайбу во втором матче финальной серии и стал первым за 29 лет игроком "Сент-Луиса", набравшим очки в восьми матчах плей-офф подряд. В регулярном чемпионате Тарасенко занял второе место в списке лучших бомбардиров команды, набрав 68 (33 шайбы + 35 передач) очков.

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В четвертый раз подряд российские хоккеисты стали обладателями Кубка Стэнли. Второй сезон кряду главный трофей выигрывает команда, ранее не побеждавшая (в 2018 году это сделал "Вашингтон").Тарасенко стал шестым россиянином, который преодолел рубеж в десять голов в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Ранее это удавалось Павлу Буре (16), Александру Овечкину (15), Евгению Малкину (14), Евгению Кузнецову (12) и Никите Кучерову (11). "Для Тарасенко этот сезон вообще выдался успешным — он стал лидером в команде, одной из центральных фигур. Я помню, первое время "Сент-Луис" шел на последнем месте в своем дивизионе, я думал, что Тарасенко точно на чемпионат мира поедет. Но видите, как команда преобразилась, пришел молодой вратарь, Тарасенко взял на себя лидерство, новый тренер сумел сплотить команду. Впервые "Сент-Луис“ выиграл Кубок Стэнли, приятно, что два наших хоккеиста участвовали в этой победе, ковали ее", — отметил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. 23-летний Барбашев набрал шесть очков (3+3), но хорошо справлялся с функциями центрального нападающего четвертого звена, имея при этом положительный показатель полезности (+1). В регулярном чемпионате на счету Барбашева — 26 очков (14+12) за результативность. "Вклад Барбашева в победу "Сент-Луиса" также важен, учитывая, что он много играл в меньшинстве. "Надо уметь использовать такой талант. С лидерами Барбашева не сравнить, но такие игроки должны быть в команде, "убивать" время соперника в большинстве", — подчеркнул Третьяк. Опыт и баланс "Бостона" "Бостон" выстраивал команду, которая будет претендовать на Кубок Стэнли, на протяжении нескольких лет. Еще в прошлом сезоне главный тренер Брюс Кэссиди нашел ударную тройку Давид Пастрняк — Патрис Бержерон — Бред Маршанд. Место второго центрального нападающего прочно занято опытным Дэвидом Крейчи, в связке с ним действовал Джейк Дебраск, забросивший 27 шайб в регулярном чемпионате. По ходу сезона бостонцы обменяли крайнего форварда Райана Донато, который не оправдывал больших надежд, возлагаемых на него, на нападающего "Миннесоты" Чарли Койла. Также состав команды пополнил нападающий Маркус Юханссон, который был получен за два драфт-пика. Койл и Юханссон сформировали связку в третьем звене, оба хоккеиста умеют отрабатывать в обороне и хороши в единоборствах. В плей-офф на двоих они набрали 27 очков, что является хорошим показателем для игроков третьего звена.

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Защитная линия перед началом сезона была укреплена достаточно надежным защитником Джоном Муром из "Нью-Джерси". В воротах действовал Туукка Раск. Главным козырем "Бостона" являлась реализация большинства. В плей-офф команда повторила клубный рекорд по шайбам в большинстве в одном розыгрыше, установленный в 1991 году (24 гола). "Сент-Луис" же в финальной серии реализовал только одну попытку из 17. Всего в составе "Бостона" в серии принимали участия шесть игроков, ранее побеждавших в Кубке Стэнли. В 2015-м году чемпионом также стал Юаким Нордстрём, завоевавший трофей с "Чикаго". У "Сент-Луиса" в финальной серии принимал участие лишь один обладатель Кубка Стэнли — Оскар Сундквист, побеждавший в 2016 году в составе "Питтсбурга". В решающем матче хоккеисты "Сент-Луиса" действовали дисциплинированно и, несмотря на то, что большую часть игрового времени проводили без шайбы, заработали только одно удаление. "Бостон" играл первым номером и пытался разыграть комбинации до верного. Гости же при первой же возможности старались отдавать шайбу под бросок и направлять ее в сторону ворот. Такая тактика принесла свои плоды, а Биннингтон переиграл Раска. "По большей части игроки должны благодарить за победу своего вратаря. По моему мнению, как тренера и профессионального хоккеиста, звание самого ценного игрока плей-офф должны были дать Биннингтону, потому что с него началось восхождение. Он очень много вытащил в плей-офф", — отметил в беседе с ТАСС отец Владимира Тарасенко, мастер спорта международного класса Андрей Тарасенко. Успехи россиян в "регулярке" Впервые в истории НХЛ в первом раунде плей-офф из борьбы за Кубок Стэнли выбыли все победители своих дивизионов. Прошлогодний чемпион "Вашингтон" проиграл "Каролине" (3:4 в серии), "Нэшвилл" уступил "Далласу" (2:4), "Калагри" — "Колорадо" (1:4). Победитель регулярного чемпионата "Тампа" неожиданно всухую была бита "Коламбусом" (0:4).

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По итогам регулярного чемпионата Никита Кучеров стал самым результативным игроком в истории, набрав 128 очков (41 шайба + 87 передач), что на один балл больше, чем у Александра Могильного в сезоне-1992/93, и на 12 — чем у канадца Конора Макдэвида из "Эдмонтона", ставшего вторым в списке бомбардиров в "регулярке". Кроме того, показатель форварда "Тампы" стал лучшим с сезона-1995/96. Кучеров стал третьим россиянином, выигравшим "Арт Росс Трофи" — приз, вручаемый лучшему бомбардиру регулярного чемпионата, ранее этот трофей дважды завоевывал форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин и один раз — нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин. В завершившемся регулярном чемпионате пал и еще один российский рекорд — по набранным очкам за карьеру в матчах регулярных чемпионатов. Новым рекордсменом стал Овечкин, который в начале февраля превзошел достижение трехкратного обладателя Кубка Стэнли Сергея Федорова (1179 очков). Всего на счету Овечкина сейчас 1211 (658+553) очков в 1084 матчах в регулярных чемпионатах. Покорился Овечкину и еще один рекорд — он в восьмой раз в карьере стал лучшим снайпером регулярного чемпионата, опередив по этому показателю Бобби Халла. В завершившейся "регулярке" Овечкин забросил 51 шайбу и стал третьим игроком в истории, кому удалось пробить "полтинник" восемь раз и более за карьеру. Впереди него идут только канадцы Уэйн Гретцки и Майк Босси, на счету которых по девять сезонов с 50 и более шайбами.

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