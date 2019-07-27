Медаль есть, радости нет. Предпоследний день чемпионата мира в Кванджу омрачила трагедия

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 27 июля. /ТАСС/. Предпоследний день чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу омрачила трагедия в одном из ночных клубов города, где отдыхали американские ватерполистки после завоевания золота турнира. В результате обрушения перегородок между этажами, погибли два гражданина Южной Кореи, восемь спортсменов получили ранения. Что касается спортивной составляющей турнира, то для России день запомнился завоеванием серебряной медали Андреем Минаковым на дистанции 100 м баттерфляем. Впрочем, большой радости у 17-летнего спортсмена по этому поводу не было: после финиша юный спортсмен дал понять, что вторые места, пусть даже на дебютном чемпионате мира, для него неприемлемы. Обошел его новый рекордсмен мира на этой дистанции Калеб Дрессел, который в субботу внес основной вклад в копилку наград сборной США, что позволило ей догнать россиян в медальном зачете по числу золотых наград. Он также выиграл на дистанции 50 м вольным стилем и помог команде установить мировой рекорд в кролевой смешанной эстафете 4 по 100 м. Его достижения поддержали Кэти Ледеки на дистанции 800 м вольным стилем и Реган Смит на 200-метровке на спине. Трагедия В результате инцидента в ночном клубе, который располагается рядом с деревней спортсменов, пострадали восемь участников чемпионата мира по водным видам. Инцидент произошел в 02:30 по местному времени. Обрушение верхнего этажа клуба произошло из-за большого скопления людей, в результате пострадали спортсмены из США, Новой Зеландии, Нидерландов и Италии. В их числе и четыре американские ватерполистки, которые в составе команды накануне завоевали золото чемпионата мира. Международная федерация плавания (FINA) позже уточнила, что после инцидента серьезная медицинская помощь потребовалась одной спортсменке, остальные семь после врачебного осмотра вернулись в деревню спортсменов. Российских атлетов в тот вечер в клубе не было. "Российская сборная в этот момент находилась в деревне спортсменов, так что у нас все живы-здоровы, - сказал главный тренер женской ватерпольной команды Александр Гайдуков. - Наша команда выражает соболезнования близким погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим в этой трагедии, которая, безусловно, омрачила спортивный праздник". Соревнования В соревновательном бассейне основные надежды российских болельщиков были связаны именно с выступлением Минакова. Еще в полуфинале он оказался единственным, кто смог навязать борьбу Дресселу, побившему накануне мировой рекорд своего соотечественника, 23-кратного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса. В итоге свою позицию он удержал, но вот сотворить суперсенсацию не получилось, чем Минаков после финиша был явно недоволен. "Тяжело что-либо говорить, когда с тобой в заплыве плывет человек со временем 49,66. Любой на моем месте порадовался бы, но я лишь хочу проанализировать ошибки и составить этому человеку конкуренцию. Нужно еще отрабатывать повороты, старты и выходы из воды, и уже тогда можно конкурировать с ним", - сказал пловец.

"Рад ли я? Может, я еще не осознал происходящего, но мой первый тренер говорил, что для спортсмена должно быть только одно место - первое. Будь то чемпионат России среди юниоров или чемпионат мира, нужно бороться за золото. Серебро тоже хорошо, но я спокоен", - добавил он. Спортсмен в свои 17 лет вообще имеет оригинальный взгляд на жизнь: он мечтает накопить денег на строительство бассейна в Санкт-Петербурге и выучиться на фармаколога. "Моя мечта - построить бассейн в Санкт-Петербурге, так что сейчас стоит цель - заработать. И не только за счет спорта, можно заработать и с помощью других профессий, - сказал он. - Года три назад я со своим другом вкладывал деньги в биткойн, немного на этом даже "подняли", но сейчас это уже не так прибыльно, так что ищем новые способы. Недавно, к примеру, играли на курсах валют".

В пятницу претендентом на медаль был еще один российский пловец - Владимир Морозов, однако в заплыве на 50 м вольным стилем он стал четвертым, причем в шаге от пьедестала на этой дистанции он останавливается на третьем для себя чемпионате мира подряд. "Либо карма, либо надо просто побольше тренироваться. Скорее всего, второе, - сказал олимпийский призер 2012 года. - Я тренируюсь нормально, но соперники, видимо, тренируются чуть побольше, в который раз уже проигрываю, не хочется, чтобы так же было на Олимпиаде". Морозов в этот день вместе с Владиславом Гриневым, Марией Каменевой и Дарьей Устиновой еще выступил в составе смешанной кролевой эстафеты, где российская команда заняла пятое место. Допинг Широкое обсуждение вызвала история, в центре которой оказалась австралийка Шайна Джек. 20-летняя спортсменка является двукратным серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира, однако незадолго до старта турнира в Кванджу было объявлено, что в Южную Корею она не поедет. В пятницу стало известно почему. Джек сама призналась, что подозревается в нарушении антидопинговых правил - в ее организме нашли запрещенный препарат, при этом она говорит, что это случайность, и намерена доказать свою невиновность.

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