Всему свое время. От сборной России по футболу стоит ждать результата, а не экспериментов

В отличие от июньских матчей квалификации, главный тренер Станислав Черчесов не стал делать расширенную заявку на предстоящие игры. При этом на пресс-конференции в Доме футбола на Таганке он отметил, что такой список существует, и в него входят еще около 20 футболистов. По словам тренера, этот шаг является подстраховкой на случай травм, поскольку за один-два дня оформить британскую визу для поездки в Глазго нельзя.

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По сравнению с июньскими матчами в национальную команду не были приглашены сразу восемь футболистов. По решению тренерского штаба в сборную не вызвали вратаря "Ростова" Сергея Песьякова, защитников Егора Сорокина и Евгения Чернова, выступающих за "Рубин" и "Ростов" соответственно, а также полузащитника "Спартака" Резиуана Мирзова. По состоянию здоровья вне заявки остались голкипер "Динамо" Антон Шунин, получивший повреждение в середине августа во встрече против "Зенита" (0:2), и полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский, травмировавший плечо в июне в расположении национальной команды. Из всех вышеперечисленных на место в стартовом составе мог претендовать только последний. Время Чалова и Соболева еще не пришло Черчесов не стал вызывать полузащитника Ивана Облякова и нападающего Федора Чалова из ЦСКА. Оба армейца были приглашены в молодежную сборную России, которой в сентябре предстоит стартовать в отборочном турнире чемпионата Европы 2021 года. Помимо них по игровым показателям на попадание в основную команду могли рассчитывать еще несколько игроков, в итоге приглашенных в "молодежку". Это вратари "Спартака" и "Краснодара" Александр Максименко и Матвей Сафонов, защитник ЦСКА Игорь Дивеев, а также нападающие "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов и Иван Игнатьев.

Состав сборной России на отборочные матчи Евро-2020 с командами Шотландии и Казахстана Вратари: Маринато Гильерме ("Локомотив"), Cослан Джанаев ("Сочи"), Андрей Лунев ("Зенит").

Маринато Гильерме ("Локомотив"), Cослан Джанаев ("Сочи"), Андрей Лунев ("Зенит"). Защитники: Максим Беляев ("Арсенал", Тула), Георгий Джикия ("Спартак"), Юрий Жирков ("Зенит"), Вячеслав Караваев ("Витесс", Нидерланды), Федор Кудряшов ("Сочи"), Роман Нойштедтер ("Динамо"), Сергей Петров ("Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Марио Фернандес (ЦСКА).

Максим Беляев ("Арсенал", Тула), Георгий Джикия ("Спартак"), Юрий Жирков ("Зенит"), Вячеслав Караваев ("Витесс", Нидерланды), Федор Кудряшов ("Сочи"), Роман Нойштедтер ("Динамо"), Сергей Петров ("Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Марио Фернандес (ЦСКА). Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — "Спартак"), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все — "Локомотив"), Александр Головин ("Монако", чемпионат Франции), Александр Ерохин, Магомед Оздоев (оба — "Зенит"), Алексей Ионов ("Ростов"), Денис Черышев ("Валенсия", Испания).

Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — "Спартак"), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все — "Локомотив"), Александр Головин ("Монако", чемпионат Франции), Александр Ерохин, Магомед Оздоев (оба — "Зенит"), Алексей Ионов ("Ростов"), Денис Черышев ("Валенсия", Испания). Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит"), Николай Комличенко ("Млада Болеслав", Чехия), Федор Смолов ("Локомотив"). Продолжение

Больше всего споров было вокруг фигуры Чалова, который в прошлом сезоне с 15 мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата России. По мнению некоторых болельщиков, нападающий ЦСКА заслуживает большего, чем 34 минуты в двух выездных играх против бельгийцев и казахстанцев. Главный тренер в день объявления состава прояснил ситуацию: "У нас принцип: если игрок молодежной сборной, который у нас есть, не планируется в основной состав первой сборной, значит, он должен играть там, где он больше пользы принесет. Это и по Чалову, и по другим, кто себя проявляет в чемпионате". На вопрос, почему армеец не рассматривается в качестве игрока стартового состава сборной, прозвучал ответ Черчесова, который можно считать приговором: "Дзюба — наш капитан, для нас он лучше, чем Чалов". То есть пока 31-летний габаритный форвард продолжает играть за сборную, шансов у молодого игрока выйти на первые роли попросту не будет. Ему нужно максимально бережно относиться к тем минутам в концовках матчей, которые будут ему доставаться.

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Такой же совет можно дать и другим нападающим, которые будут пытаться попасть в сборную Черчесова, традиционно играющую по схеме с одним центральным нападающим. Например, Александру Соболеву из "Крыльев Советов", который в семи матчах забил шесть мячей. Делал он это на любой вкус — продавливал защиту соперников, бил "ножницами" из пределов штрафной, поражал верхний угол со средней дистанции и реализовывал пенальти. Но Черчесов прямо заявил в понедельник, что у него не было мысли пригласить 22-летнего нападающего самарцев. "Всему свое время. Человек только начал проявлять свои качества, надеемся, что это продолжится", — рационально объяснил он. Бывалые против новичков: 3:3 В сборную после более чем годичного перерыва вернулся вратарь Сослан Джанаев. Голкипер, который этим летом подписал контракт с "Сочи", летом 2018-го находился на сборе в Австрии перед чемпионатом мира, но на сам турнир не попал. После этого вратарская тройка оставалась неизменной — в нее входили Маринато Гильерме, Андрей Лунев и Антон Шунин. Исключением стал как раз июньский сбор, когда бригада голкиперов была расширена за счет приглашения Песьякова. В активе Джанаева, к слову, есть один матч за сборную — в октябре 2016 года в товарищеской игре россияне потерпели поражение от команды Коста-Рики со счетом 3:4.

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Третий вратарь чаще всего не получает шанса выйти на поле, но играет немаловажную роль в раздевалке. Если с Гильерме и Луневым ничего не случится, то присутствие 32-летнего Джанаева в сборной ограничится тренировочным процессом. Также "свои" места отвоевали восстановившиеся от травм полузащитники Александр Ерохин и Денис Черышев, представляющие петербургский "Зенит" и испанскую "Валенсию". Первый с февраля по май проходил реабилитацию от травмы голени, а второй из-за сильного растяжения пропустил концовку сезона-2018/19 и начало предсезонной подготовки. Говорить о том, что они появятся на поле с первых минут, не приходится. Но усилить игру сборной, вступив в игру со скамейки запасных, оба способны. Формально все 26 человек, приглашенных на стартующий 1 сентября сбор, хотя бы раз вызывались в расположение сборной и не являются дебютантами. Но есть три исключения. Так, атакующий полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев играл за сборную России в неофициальном товарищеском матче против клуба второго российского дивизиона "Чертаново". Та встреча завершилась уверенной победой команды Черчесова со счетом 6:0, но она не идет в официальную статистику. В июне на базе в Новогорске хавбек, на правах аренды выступавший за тульский "Арсенал", провел на поле 30 минут. Так что его полноценный дебют еще впереди. Форвард чешской "Млады Болеслав" Николай Комличенко в той игре оказался единственным, кто не получил игрового времени. Встреча против "Чертаново" состоялась на следующий день после прибытия нападающего в расположение сборной, так что тренерский штаб логично решил не нагружать его после перелета. Что касается защитника нидерландского "Витесса" Вячеслава Караваева, он был в расширенном списке на матчи отбора на Евро-2020, но в июне у него была свадьба, так что тренерский штаб решил "не выдергивать его".

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