Доминаторы. Хэмилтон продлил победную серию "Мерседеса" на Гран-при России

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Программа Гран-при России, 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", завершилась в воскресенье гонкой. Победу, как и в предыдущих пяти гонках в Сочи, одержал представитель "Мерседеса", триумфатором стал пятикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон.

Начинался же заключительный день Гран-при России с гонок поддержки - молодежных серий "Формула-3" и "Формула-2". Накануне и там, и там определились чемпионы сезона. В "трешке" победителем стал россиянин Роберт Шварцман, в "двушке" - голландец Ник де Врис. Оба во вторых гонках этапа намеревались показать, что титулы были завоеваны не случайно.

Шварцман стартовал с седьмого места и на первых кругах активно старался пробиться наверх, вот только соперники не собирались так просто уступать новоиспеченному чемпиону. Всю гонку в первой десятке кипела нешуточная борьба, гонщики шли плотно друг за другом, периодически совершая обгоны. Самым активным был Шварцман, россиянин совершил несколько отличных обгонов, вышел на четвертое место, которое за пару кругов до финиша превратилось в третье после схода бразильца Педро Пике. Как итог - российские болельщики второй день подряд могли наблюдать соотечественника на подиуме, в субботу Шварцман финишировал вторым.

"Мы общались с командой "Формулы-1" "Феррари" (Шварцман является членом академии "Феррари" - прим. ТАСС), они очень довольны его выступлением, - сказал ТАСС Борис Ротенберг, основатель и руководитель программы развития российского автоспорта SMP Racing, членом которой также является Шварцман. - У него потенциал для "Формулы-1". Посмотрим, как он выступит в следующем году".

Гонка "Формулы-2" началась с серьезной аварии, в которой поучаствовал российский пилот Никита Мазепин, стартовавший с первого места. Гонщик срезал один из поворотов, а когда стал возвращаться на трассу, задел болид одного из соперников и влетел в японца Нобухару Мацуситу, который сильно ударился о барьер. Россиянин смог самостоятельно покинуть болид, а вот японцу потребовалась помощь, к счастью, никто в инциденте не получил серьезных травм.

После возобновления гонки за дело активно взялся де Врис. Еще до аварии он отыграл пять мест, а после рестарта до последнего круга боролся за лидерство с итальянцем Лукой Гьотто, но так и не смог пройти его. Лучшим из россиян в гонке стал Артем Маркелов, который заменил в составе команды BWT Arden погибшего на этапе в Бельгии француза Антуана Юбера, он финишировал на 10-м месте, Матевос Исаакян, который является членом SMP Racing, стал 13-м. Не лучшим образом сложился этап для сына семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера Мика Шумахера, который в обеих гонках сошел из-за технических проблем.

Феттель невольно лишил Леклера победы

Если на гонках молодежных серий трибуны "Сочи-Автодрома" еще не были заполнены для отказа, то к старту главного события уик-энда, гонки "Формулы-1", все болельщики были на своих местах. Большинство собравшихся пришли поддержать соотечественника - Даниила Квята. Однако на трибунах были заметны и флаги Великобритании, в честь Льюиса Хэмилтона, и Германии, в поддержку Себастьяна Феттеля. По традиции достаточно много болельщиков приехало поболеть персонально за Кими Райкконена, у финна большая армия поклонников по всему миру.