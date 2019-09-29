Доминаторы. Хэмилтон продлил победную серию "Мерседеса" на Гран-при России

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Программа Гран-при России, 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", завершилась в воскресенье гонкой. Победу, как и в предыдущих пяти гонках в Сочи, одержал представитель "Мерседеса", триумфатором стал пятикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон.
Начинался же заключительный день Гран-при России с гонок поддержки - молодежных серий "Формула-3" и "Формула-2". Накануне и там, и там определились чемпионы сезона. В "трешке" победителем стал россиянин Роберт Шварцман, в "двушке" - голландец Ник де Врис. Оба во вторых гонках этапа намеревались показать, что титулы были завоеваны не случайно.
Шварцман стартовал с седьмого места и на первых кругах активно старался пробиться наверх, вот только соперники не собирались так просто уступать новоиспеченному чемпиону. Всю гонку в первой десятке кипела нешуточная борьба, гонщики шли плотно друг за другом, периодически совершая обгоны. Самым активным был Шварцман, россиянин совершил несколько отличных обгонов, вышел на четвертое место, которое за пару кругов до финиша превратилось в третье после схода бразильца Педро Пике. Как итог - российские болельщики второй день подряд могли наблюдать соотечественника на подиуме, в субботу Шварцман финишировал вторым.
"Мы общались с командой "Формулы-1" "Феррари" (Шварцман является членом академии "Феррари" - прим. ТАСС), они очень довольны его выступлением, - сказал ТАСС Борис Ротенберг, основатель и руководитель программы развития российского автоспорта SMP Racing, членом которой также является Шварцман. - У него потенциал для "Формулы-1". Посмотрим, как он выступит в следующем году".
Гонка "Формулы-2" началась с серьезной аварии, в которой поучаствовал российский пилот Никита Мазепин, стартовавший с первого места. Гонщик срезал один из поворотов, а когда стал возвращаться на трассу, задел болид одного из соперников и влетел в японца Нобухару Мацуситу, который сильно ударился о барьер. Россиянин смог самостоятельно покинуть болид, а вот японцу потребовалась помощь, к счастью, никто в инциденте не получил серьезных травм.
После возобновления гонки за дело активно взялся де Врис. Еще до аварии он отыграл пять мест, а после рестарта до последнего круга боролся за лидерство с итальянцем Лукой Гьотто, но так и не смог пройти его. Лучшим из россиян в гонке стал Артем Маркелов, который заменил в составе команды BWT Arden погибшего на этапе в Бельгии француза Антуана Юбера, он финишировал на 10-м месте, Матевос Исаакян, который является членом SMP Racing, стал 13-м. Не лучшим образом сложился этап для сына семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера Мика Шумахера, который в обеих гонках сошел из-за технических проблем.
Феттель невольно лишил Леклера победы
Если на гонках молодежных серий трибуны "Сочи-Автодрома" еще не были заполнены для отказа, то к старту главного события уик-энда, гонки "Формулы-1", все болельщики были на своих местах. Большинство собравшихся пришли поддержать соотечественника - Даниила Квята. Однако на трибунах были заметны и флаги Великобритании, в честь Льюиса Хэмилтона, и Германии, в поддержку Себастьяна Феттеля. По традиции достаточно много болельщиков приехало поболеть персонально за Кими Райкконена, у финна большая армия поклонников по всему миру.
До утра воскресенья в Сочи сохранялась вероятность дождя во время гонки, однако погода решила быть благосклонной к болельщикам и пилотам - было солнечно и тепло. Зрителям не пришлось брать с собой зонты и дождевики, а гонщикам и командам не нужно было пересматривать тактику на гонку.
На старте гонки, как и в "Формуле-2", произошла небольшая авария - вылетел с трассы француз Ромен Грожан, что вызвало появление машины безопасности. До этого момента уже сменился лидер - Феттель, стартовав третьим, смог обойти на старте и Хэмилтона, и обладателя поула партнера по "Феррари" монегаска Шарля Леклера. Однако к середине дистанции после пит-стопов пара гонщиков "Феррари" поменялась местами, а спустя буквально минуту Феттель и вовсе был вынужден сойти с дистанции из-за технических проблем.
Сход Феттеля сыграл на руку гонщикам "Мерседеса". На трассе был введен режим виртуальной машины безопасности (все гонщики обязаны ехать, не превышая определенный лимит скорости - прим. ТАСС), в этот самый момент пит-стоп провел Хэмилтон и вернулся на трек лидером гонки перед Леклером. После этого "Феррари" пришлось поменять Леклеру шинную тактику и зазвать его на лишний пит-стоп, что привело к потере еще одного места - монегаск пропустил вперед финна Валттери Боттаса из "Мерседеса". До финиша гонки Леклер не смог обогнать пару "Мерседеса", чья победная серия в Сочи теперь составляет шесть гонок.
Хэмилтон одержал четвертую победу на Гран-при России, по одному разу первым здесь финишировали завершивший карьеру немец Нико Росберг и Боттас. Кроме того, Хэмилтон побил рекорд Михаэля Шумахера по количеству гонок с хотя бы одним кругом лидирования - до этапа в России на счету обоих было по 142 таких гонки. Британец укрепил лидерство в личном зачете, набрав 322 очка, уже совсем скоро он может досрочно оформить шестой чемпионский титул.
"Команда проделала невероятную работу на этом этапе, мы провели отличную гонку, - сказал Хэмилтон. - "Феррари" была сильна в этот уик-энд, но мы старались не сдаваться и продолжать работать. Я старался держаться в темпе "Феррари", хоть это было и непросто. Рад, что нам удалось победить и сделать дубль".
Квят не добрался до очков
Квят, который с самого начала уик-энда испытывал проблемы с болидом, провел бодрую гонку. Россиянин, стартовавший последним из-за смены силовой установки, отлично проявил себя на первых кругах, отыграв сразу несколько позиций. В течение гонки он вел плотную борьбу во второй десятке, но заехать в очковую зону так и не смог, финишировав 12-м.
"Учитывая вчерашние проблемы с мотором, я записываю эту гонку себе в актив, - сказал Квят. - Очень доволен тем, как провел гонку. Боролись до последнего круга, к сожалению, не хватило немного до очковой зоны, но надо быть реалистами. Из машины мы выжали максимум".
В ходе уик-энда в паддоке активно обсуждалась информация британской газеты Daily Mail, которая со ссылкой на источник сообщила, что президент РФ Владимир Путин поддержал идею переноса Гран-при России из Сочи в Петербург. Однако никаких официальных подтверждений она не получила. Сперва ее опроверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, заявивший, что Путин не ведет переговоров с "Формулой-1" о переносе этапа. А уже в Сочи опровергли ее организатор Гран-при, АНО "Росгонки", и вице-премьер РФ Дмитрий Козак, курирующий проведение этапа.
По словам главы ВТБ Андрея Костина, руководство "Формулы-1" полностью довольно тем, как организован этап в Сочи. ВТБ является титульным партнером Гран-при России с 2017 года. "Я встречался с руководством "Формулы-1" - все довольны, всем нравится, как организован этап в России, - сказал Костин. - "Формула-1" - это глобальное спортивное событие, мы рады, что являемся титульным спонсором этапа, это один из главных наших спортивных проектов".
Как рассказал Козак, на Гран-при России 2019 года было продано 37 тыс. билетов. И вряд ли кто-то из приехавших в Сочи болельщиков покинет город с чувством разочарования, разве что поклонники "Феррари" из-за результата гонки. Сам же этап был организован на высоком уровне.