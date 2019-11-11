Первый шаг к Пекину. Сборная России по хоккею начала подготовку к Олимпиаде

Рассказываем о том, почему болельщикам не стоит беспокоиться за результаты, и о концепции Федерации хоккея России, направленной на подготовку к Играм-2022

Владислав Третьяк не раз говорил, что главной задачей Евротура является подготовка игроков к крупнейшим стартам — Олимпиаде и чемпионатам мира. Костяк команды на мировые первенства зачастую составляют игроки из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На прошлом турнире таковых было 15. Вопрос об участии игроков из НХЛ в Олимпиаде 2022 года в Пекине пока остается открытым. Перед стартом Кубка Карьяла первый вице-президент ФХР, глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг высказал уверенность в том, что игроки из НХЛ на предстоящих Играх не выступят.

Третьяк в интервью ТАСС еще летом сообщал, что ФХР готова к любому повороту событий. Почти всегда все сборные экспериментируют и проверяют игроков на этапах Евротура, за исключением домашнего. В декабре на Кубке Первого канала состав российской сборной наверняка будет состоять из сильнейших игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Тренеры резонно решили, что лидеров вроде Кирилла Капризова, Михаила Григоренко, Сергея Плотникова, Вадима Шипачева, Ильи Сорокина, Никиты Нестерова, Вячеслава Войнова и других проверять не стоит — все и так понимают их возможности. К тому же у большинства из этих хоккеистов по окончании нынешнего сезона заканчиваются контракты с клубами, и они с большой долей вероятности уедут в НХЛ, а следовательно могут не помочь сборной на Олимпиаде в Пекине. Федерация и тренерский штаб начали работу на перспективу. "У нас Олимпиада 2022 года, нам нужно проверять как можно больше игроков. У нас есть 50 кандидатов, и надо их всех проверять на этих турнирах, чтобы понимать, кого мы выберем в сборную на Олимпиаду", — отметил Ротенберг.

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В матчах Кубка Карьяла тренерский штаб национальной команды дал шанс проявить себя и получить необходимый международный опыт игрокам, которые являются лидерами своих клубов, но за сборную играли мало или не выступали вовсе. Вернувшийся из НХЛ Сошников забросил 11 шайб в 21 встрече КХЛ и уступает по этому показателю только Кириллу Капризову (12). На лидирующие роли в "Авангарде" после потери двух центральных нападающих вышел Кирилл Семенов, его одноклубник Шумаков великолепно провел прошлый плей-офф и также заслужил еще один шанс. Дамир Жафяров является одним из самых результативных игроков нынешнего сезона КХЛ, в среднем проводя на льду по 20 минут за "Торпедо". В состав команды вошли десять дебютантов, девять из которых сыграли на турнире свои первые матчи. По одной игре провели все три вратаря — Иван Бочаров, Игорь Бобков и Александр Самонов. Для Бочарова и Самонова встречи стали дебютными за сборную России, в обоих матчах россияне потерпели поражения. Вратари смотрелись неплохо, несмотря на худшие проценты отраженных бросков на турнире, но и говорить о том, что много выручали команду, — нельзя. Бобков однажды ранее играл за национальную команду и также в матче со шведами на третьем этапе Евротура прошлого сезона (2:4). Нехватка международного опыта​​​​​​ Все четыре пятерки сборной России на Кубке Карьяла пытались создавать моменты и играть в атакующий хоккей. Впервые за долгое время в команде не было так называемого сдерживающего звена. Во многом из-за этого после первой встречи на скамейку запасных сел оборонительный центральный нападающий Александр Кадейкин, который сыграл за команду на всех этапах прошлого Евротура. Второй матч Кадейкин смотрел с трибуны, а в заключительном был заявлен 13-м нападающим.

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По ходу сборов команда всего один раз провела тренировку на льду — перед стартовым матчем с финнами. При этом в распоряжении Кудашова практически не было хоккеистов, играющих в клубах в одном звене. После обмена Артема Швеца-Рогового из "Витязя" в СКА он играет в связке с капитаном сборной на Кубке Карьяла Антоном Бурдасовым, последние два матча из-за травмы Дмитрия Кагарлицкого с ними играл и Андрей Кузьменко. Тройка хоккеистов СКА неизменно играла вместе все три матча на Кубке Карьяла. Также не менялось и звено игроков ЦСКА Антон Слепышев — Павел Карнаухов — Константин Окулов. Однако Слепышев и Окулов только эпизодически появлялись на льду одновременно в матчах КХЛ, а Карнаухов и вовсе почти не играл с обоими крайними форвардами. Но вот ситуации с двойным численным преимуществом Кудашов отработать не успел. В результате российские хоккеисты в матче с чехами упустили три возможности при игре "пять на три". Среди защитников уверенно дебютировал Дамир Шарипзянов, который отметился голом в ворота финнов в одной из первых смен в составе сборной России. Уверенно выглядели и автор дубля в стартовой встрече Рушан Рафиков, и Игорь Ожиганов, которого уже по ходу турнира обменяли из "Ак Барса" в СКА.

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В целом же сборная России показывала интересный хоккей, владея преимуществом большую часть времени. Команду подвела игровая дисциплина — необязательные удаления раз за разом сбивали игровой ритм. Во всех встречах российские хоккеисты перебросали своих соперников. Невынужденные ошибки, которые совершались из-за отсутствия опыта международных матчей, не позволили продемонстрировать хороший результат. Ключевые голы в ворота россиян забивались в результате грубых индивидуальных ошибок. Однако на работе на дальнейшую перспективу это никак не скажется. "Думаю, каждый из игроков извлечет для себя международный опыт на таких турнирах, что очень важно. Мы на этих турнирах проверяем, кто есть кто, тренеры видят, кто боец, у кого есть характер, кто действительно нужен для сборной на чемпионате мира. Будем надеяться, что такие турниры позволят собрать команду для того, чтобы выиграть чемпионат мира", — отметил в беседе с ТАСС Третьяк. Вопросы к Кудашову Алексей Кудашов летом на посту главного тренера сборной России и СКА сменил Илью Воробьева. Ранее он входил в тренерский штаб Воробьева. В нынешнем сезоне Кудашов испытывает проблемы в клубе, СКА в 27 играх потерпел 13 поражений, а в последних 14 матчах и вовсе одержал только одну победу в основное время. Не сумела переиграть ни одного соперника за 60 минут и сборная России. При этом российские хоккеисты дважды упускали победу, отдавая инициативу сопернику.

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В заключительной встрече по признанию самого Кудашова российские игроки и вовсе остановились после первой пропущенной шайбы. Тренеру не удалось найти нужных слов для своей команды. Несмотря на плохой розыгрыш большинства (0 из 8 в матче с чехами), Кудашов по ходу встречи не менял бригады. Наибольшие вопросы вызывало появление во второй пятерке при розыгрыше численного преимущества защитника Артема Сергеева, который нечасто используется в этом компоненте игры в "Салавате Юлаеве". Рафиков обладает гораздо более сильным и точным броском, а также имеет больше практики в большинстве в клубе. Защитник "Локомотива" изредка использовался только при ситуации "пять на три", в которой и отличился в матче с финнами. Еще одним защитником, который мог бы сыграть в большинстве, в заявке команды был Ярослав Дыбленко. Однако он стал единственным игроком, который не провел ни одной встречи. При этом Дыбленко не играл за сборную и раньше, то есть его отсутствие противоречит концепции Федерации. По окончании турнира к Кудашову возник вполне логичный вопрос: "А для чего Дыбленко вызывали в сборную?" Ответ тренера не убедил. "Мы его хорошо знаем (по СКА), решили проверить игроков, кто в обойме, посмотреть за ними. Приглашали, потому что у нас должна быть глубина состава", — пояснил Кудашов.

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Сошников в первой встрече действовал в тройке с оборонительным форвардом Александром Кадейкиным и практически не был заметен в созидании. Во второй встрече он действовал и вовсе в четвертом звене, а в третьем был переведен на позицию получившего повреждение Жафярова к нападающим "Авангарда" Кириллу Семенову и Сергею Шумакову. Свою единственную шайбу лучший снайпер КХЛ забросил при игре в большинстве. Тренеры старались найти для Сошникова оптимальное сочетание, но сделать этого пока не получилось. Кудашов не раз говорил о том, что обращает пристальное внимание на различные нюансы. Во встрече со сборной Чехии при вбрасывании в зоне российской команды за шесть секунд до окончания периода главный тренер сборной России выпустил на точку худшего игрока в этом компоненте — Кирилла Семенова. Тот вчистую проиграл вбрасывание, после чего у чешской команды возник великолепный голевой момент, но Михал Ржепик не попал в пустой угол ворот из выгодной позиции, простив россиян. Сборная России сделала первый шаг к подготовке к Олимпийским играм в Китае. Однако тренерский штаб имел возможности выжать больше из имеющегося состава.

Хоккей. Кубок Карьяла М Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Чехия 3 2 0 1 0 0 0 9-3 8 2 Финляндия 3 2 0 0 1 0 0 8-7 7 3 Россия 3 0 0 1 0 0 2 8-11 2 4 Швеция 3 0 0 0 1 0 2 6-10 1