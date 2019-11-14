Пора в бой. Сборная России в Сочи завершила подготовку к отборочным матчам ЧЕ-2020

СОЧИ, 14 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу завершила четырехдневные сборы в Сочи в рамках подготовки к матчам отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против команд Бельгии и Сан-Марино. Подопечные Станислава Черчесова тренировались на стадионе им. Метревели.

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Первое занятие в понедельник прошло при полных трибунах. Сборная России пригласила участников детских уличных команд Сочи, которые в большом количестве пришли посмотреть на своих кумиров. Футболисты не обделили детей своим вниманием, многие игроки подходили к ним, чтобы сфотографироваться и дать автограф. В течение всех четырех дней тренировки посещали дети из различных футбольных школ. Болельщики сборной России перед началом каждой тренировки встречали приезд национальной команды, чтобы поддержать игроков. Особого внимания удостаивался капитан Артем Дзюба, например, одна из болельщиц подарила нападающему его портрет с чемпионским кубком. На последний день сборов Черчесов пригласил главу города Сочи Алексея Копайгородского. Головин может не сыграть После начала первой тренировки полузащитник Александр Головин сразу отправился заниматься в спортивный зал по индивидуальной программе. Во вторник врач национальной команды Эдуард Безуглов сообщил, что у хавбека были обнаружены перегрузочные явления в сухожилии в паховой области, и поэтому он вынужден заниматься отдельно. На следующий день Головин обнадежил многих болельщиков сборной России, вернувшись к тренировкам в общей группе, однако в заключительный день сборов полузащитник снова не вышел на занятие со своими партнерами и тренировался по индивидуальной программе. Участие полузащитника французского "Монако" в предстоящих матчах остается под вопросом.

Остальные футболисты тренировались в общей группе в течение всех четырех дней. Опасения вызвало занятие Федора Кудряшова по индивидуальной программе в третий день сборов, однако на заключительной тренировке в Сочи футболист вернулся в общую группу. Сочи хорошо подготовился к приезду сборной России, как отмечали многие игроки, для них были созданы комфортные условия, чтобы можно было спокойно готовиться к матчам. "Поле подготовили на топ-уровне, мы очень благодарны организаторам", - подчеркнул Черчесов. Также стоит отметить, что погода преподнесла дополнительный подарок сборной России - в течение сборов дневная температура не опускалась ниже 20 градусов, а теплое солнце и отсутствие облаков только создавали еще более благоприятную атмосферу для тренировок. Боевой настрой перед бельгийцами 16 ноября подопечные Черчесова встретятся с командой Бельгии в Санкт-Петербурге, этот матч почти наверняка решит, кому достанется первое место в группе I, после восьми игр сборная России занимает второе место с 21 очками в активе, а бельгийцы лидируют в турнирной таблице, набрав 24 очка. Россиянам необходимо обыграть сборную Бельгии со счетом 2:0 или с разницей в три мяча, а также добиться победы над командой Сан-Марино 19 ноября, чтобы занять первое место в группе. Ранее россияне и бельгийцы досрочно обеспечили себе участие в финальной части чемпионата Европы, и командам осталось лишь определить победителя группы.

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Черчесов решил не давать никаких прогнозов на матч с бельгийцами. "Шансы на игру с Бельгией оценивать не будем, потому что нам надо подготовиться, оценить свои возможности. Мы играем дома, против сильного соперника. Главное - правильно подготовиться", - сказал главный тренер сборной России. Сами же футболисты выражают больше уверенности в том, что они смогут добиться нужного результата в игре со сборной Бельгии. "Настроение отличное, физическое состояние тоже хорошее, мы работаем, готовимся к матчу, у нас отличное, боевое настроение, все готовы сыграть", - заявил полузащитник Рифат Жемалетдинов. С его словами согласился и хавбек Александр Ерохин, который добавил, что игроки "будут знать, как действовать, чтобы добиться нужного результата". Некоторые игроки приоткрыли тактические наработки Черчесова в преддверии решающего матча за первое место. "Я думаю, что мы покажем атакующий футбол", - предположил Далер Кузяев. Его коллега по амплуа Алексей Миранчук раскрыл чуть больше подробностей. "Заостряем внимание на обороне, на том, какие зоны нужно закрывать, как выходить в атаку", - поделился футболист. Многих интересовало, что может противопоставить российская сборная высококачественному набору исполнителей команды Бельгии, где практически на каждую позицию есть конкуренция среди известных во всем мире футболистов. Кузяев после первой тренировки выделил главные качества россиян: "Наша сила в духе, характере, желании биться на каждом участке поля, дисциплине". С его словами согласились практически все футболисты, которые выходили на общение с журналистами. Сборная России сыграет в старой форме Одним из главных предметов обсуждения во время сборов была новая форма сборной России, которую представили несколько игроков 7 ноября. Она выполнена в красном цвете с белым воротником, на рукавах расположены полосы в цветах российского флага.

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После официальной презентации в различных СМИ и форумах болельщиков распространилась критика в адрес новой экипировки национальной команды, в первую очередь, непонимание вызвали полоски российского флага на рукавах, расположенные в обратном порядке и напоминающие флаг Сербии. Также многократно появлялась информация о том, что сами футболисты отказываются играть в новой форме. В итоге Российский футбольный союз (РФС) принял решение о том, что сборная России будет выступать в старой форме в оставшихся матчах отборочного раунда. Сами футболисты не подтвердили свое недовольство новой формой. Миранчук заявил, что игроки должны играть в той форме, которую им дают. "Не могу тут ничего сказать: нам дают форму, и мы должны в ней играть. Мы же не можем повлиять на дизайн, на презентации я проходил в ней два часа, и мне было нормально", - заявил футболист. Производителем новой формы является известная компания Adidas, которая сотрудничает с РФС в течение 12 лет. Фирма воздержалась от ответа на вопрос, кто несет ответственность за допущенную ошибку в дизайне. "Мы разрабатываем дизайн новых комплектов форм принципиально в тесном контакте с партнерскими футбольными союзами. Мы гордимся тем, что 12 лет являемся партнером РФС, поэтому уверены, что вместе найдем решение", - заявили в компании. Болельщикам остается надеется, что все недочеты в новой форме, которые были замечены общественностью, будут исправлены в ближайшее время. Перед матчем с бельгийцами можно выделить главное - футболистам не важно, в какой форме играть, поскольку на результат это никак не повлияет. Подопечные Черчесова готовы выйти на "Газпром-Арену", при полных трибунах добиться победы и подарить праздник болельщикам. Как сообщили ТАСС в пресс-службе РФС, все билеты на игру со сборной Бельгии реализованы.