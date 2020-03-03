Представление команды Сербии - соперника сборной России по футболу по группе Лиги наций

ТАСС, 3 марта. Сборная России сыграет в группе 3 дивизиона B Лиги наций вместе с командой Сербии. ТАСС представляет соперника российской национальной команды. Жеребьевка турнира состоялась во вторник в Амстердаме. Также в группе 3 сыграют сборные Турции и Венгрии.

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Сборная Сербии не смогла напрямую пробиться на чемпионат Европы, который пройдет этим летом в 12 европейских городах. В своей отборочной группе сербы заняли третье место, пропустив вперед украинцев и португальцев. Сербы потерпели в отборе к чемпионату Европы два поражения, по одному от сборных Украины (0:5) и Португалии (2:4). Сербская команда будет иметь возможность попасть на чемпионат Европы через стыковые матчи. Ее соперником в полуфинале плей-офф будут норвежцы, а в случае успеха сербы сыграют в финале с победителем матча между командами Шотландии и Израиля. Звездная полузащита, скандальный тренер Многие игроки сборной Сербии выступают в ведущих европейских чемпионатах, большинство - в итальянской серии A, например, лучший футболист сборной Сергей Милинкович-Савич, играющий за римский "Лацио". Команда впервые за долгие годы претендует на чемпионство (промежуточное первое место и двухочковое преимущество над идущим вторым "Ювентусом", который провел на одну игру меньше), и 25-летний центральный полузащитник играет в ней ведущую роль. В текущем сезоне он в 31 матче в составе "Лацио" забил пять голов и сделал семь результативных передач, а его трансферная стоимость составляет €80 млн (по данным портала Transfermarkt).

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Также в чемпионате Италии за "Рому" выступает капитан сборной Сербии крайний защитник Александр Коларов, дважды становившийся чемпионом Англии в составе "Манчестер Сити". Кроме него, в Италии играют защитники Никола Максимович ("Наполи"), Никола Миленкович ("Фиорентина"), полузащитники Филип Джуричич ("Сассуоло"), Саша Лукич ("Торино"). Еще один известный по выступлениям в серии A игрок сербской сборной Адем Ляйич ныне является футболистом турецкого "Бешикташа". Сербы имеют очень качественную линию полузащиты. В первую очередь обращает на себя внимание лидер полуфиналиста прошлой Лиги чемпионов амстердамского "Аякса" Душан Тадич, проведший в составе национальной команды 67 матчей. В топ-чемпионатах выступают Лука Миливоевич ("Кристал Пэлас", Англия), Неманья Гудель ("Севилья", Испания), Неманья Максимович ("Хетафе", Испания), Мият Гачинович ("Айнтрахт", Германия), Неманья Радоньич ("Марсель", Франция). Из российского чемпионата в сборную вызывается центральный защитник "Краснодара" Урош Спайич, а лучший бомбардир сборной Сербии в отборочном турнире Евро-2020 Александар Митрович, выступающий за английский "Фулхэм", стал одним из пяти игроков, которые в отборочном цикле забили 10 и более голов наряду с англичанином Гарри Кейном, португальцем Криштиану Роналду, израильтянином Эраном Захави и финном Теему Пукки. Возглавляет сборную Сербии шестикратный чемпион страны в качестве главного тренера белградского "Партизана", одного из двух грандов сербского футбола, Любиша Тумбакович. Специалист возглавил команду по ходу отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Перед тем, как стать главным тренером сборной Сербии, специалист работал в команде Черногории. Оттуда он ушел со скандалом, отказавшись вместе с еще двумя футболистами принимать участие в игре против сборной Косова. Финалы чемпионата Европы и Олимпиады Активные фанаты из России и Сербии традиционно поддерживают очень теплые отношения, болельщиков обеих сборных регулярно можно встретить как на матчах сборной России, так и на играх сербов. Что касается противостояния российской и сербской национальных команд, то здесь преимущество на стороне сборной России. С 2008 года команды провели четыре товарищеских матча, в двух сильнее оказывались россияне, еще два завершились вничью. Последняя на данный момент очная встреча сборных состоялась 5 июня 2016 года перед чемпионатом Европы во Франции, тогда команды разошлись миром - 1:1. Еще одна товарищеская игра команд состоится 6 июня 2020 года в Москве перед европейским первенством.

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Семь матчей сборная России провела против команды Югославии, правопреемницей которой является сербская сборная (с 2003 по 2006 год команда выступала как Сербия и Черногория). Пять из семи матчей были товарищескими, две встречи команды провели в отборочном турнире чемпионата мира 2002 года, в одной россияне одержали победу (1:0), еще одна завершилась вничью (1:1). Еще 20 матчей сыграли друг с другом сборные СССР и Югославии. Самая важная и статусная их встреча состоялась в 1960 году, тогда команды сошлись в финальном матче первого в истории Кубка Европы, победу в дополнительное время одержали советские футболисты (2:1). За четыре года до этого сборная СССР обыграла команду Югославии в финале олимпийского турнира (1:0). На Олимпиаде 1952 года во втором раунде соревнований команды сначала сыграли вничью со счетом 5:5, а в переигровке победили югославы (3:1). То поражение послужило причиной расформирования команды ЦДСА, из игроков которой была составлена выступавшая на Играх сборная СССР.

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