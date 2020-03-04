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Футбол в России

Шанс красно-белых спасти сезон. "Спартак" и ЦСКА сыграют в 1/4 финала Кубка России

Встреча пройдет на "Открытие-Арене" и начнется в 19:30 мск
Футболисты "Спартака" Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Футболисты "Спартака"
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 4 марта. Футболисты московского "Спартака" в среду в 1/4 финала Олимп - Кубка России сыграют с ЦСКА. Победа в Кубке России является, по сути, последней возможностью для красно-белых по итогам сезона попасть в еврокубки.

"Спартак" и ЦСКА сыграют на "Открытие-Арене", а "Зенит" на выезде встретится с "Ахматом". Победители этих противостояний в полуфинале сойдутся между собой. В другой части сетки фаворитом выглядит "Урал". Финалист двух из трех последних розыгрышей до финала не сыграет с командой премьер-лиги.

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В среду екатеринбуржцы на выезде встретятся с ярославским "Шинником". Победитель этой пары в полуфинале сойдется с выигравшим в матче между "Химками" и "Торпедо", который пройдет в четверг. На данный момент в России матчи с использованием видеоассистента рефери (VAR) могут проводиться только на стадионах команд премьер-лиги, так как на других аренах нет соответствующего оборудования. Встречи в Ярославле и Химках состоятся без использования VAR.

Перед стартом нынешнего сезона формат Кубка России претерпел изменение. Команды проводят на каждой стадии по одному матчу, тогда как годом ранее соперники с четвертьфинала выявляли сильнейшего в двух встречах. В случае ничейного результата в основное время будут назначены два дополнительных тайма по 15 минут. Если победитель не определится и в них, то сильнейшего выявит серия пенальти.

ЦСКА не проигрывает "Спартаку" в Кубке России

В турнирной таблице премьер-лиги "Спартак" после 20-го тура занимает девятое место и отстает от зоны еврокубков на 10 очков, что означает, что борьба за Кубок России является приоритетом красно-белых и едва ли не единственной возможностью спасти плохой сезон. "Спартак" удачно начал весеннюю часть чемпионата, обыграв на выезде "Динамо" со счетом 2:0. По окончании этой встречи футболисты "Спартака" заявили, что матч с ЦСКА будет "совершенно другим".

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ЦСКА занимает пятое место в таблице, в первом матче после зимней паузы армейцы на последней минуте ушли от поражения в домашней встрече с "Уралом" благодаря голу Марио Фернандеса (1:1). Фернандес отличился в матче между "Спартаком" и ЦСКА в чемпионате России этого сезона. Но дубль защитника "Спартака" Самюэля Жиго принес победу красно-белым (2:1) в той встрече.

"Спартак" и ЦСКА сыграют между собой в Кубке России в пятый раз, но на столь ранней стадии встретятся впервые. В предыдущих четырех играх красно-белые не одержали ни одной победы. Последний матч в рамках кубка прошел в 2011 году, в полуфинале армейцы праздновали успех в серии пенальти, а основное время закончилось со счетом 3:3. В полуфинале турнира сезона-1999/00 ЦСКА оказался сильнее со счетом 3:1.

Дважды команды играли между собой в финале, в 1994 году красно-синие выиграли по пенальти, основное и дополнительное время завершилось вничью - 2:2, а в 2006 году ЦСКА разгромил соперника со счетом 3:0. В предстоящем матче "Спартаку" из-за травм не помогут вратарь Александр Селихов, полузащитник Наиль Умяров и нападающий Андре Шюррле.

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"Спартак" начинал текущий розыгрыш Кубка России еще под руководством Олега Кононова, в 1/16 финала турнира красно-белые переиграли представителя третьего по силе дивизиона чемпионата России "Камаз" из Набережных Челнов со счетом 2:1. После прихода Доменико Тедеско "Спартак" на своем поле в 1/8 финала переиграл "Ростов" со счетом 2:1. Германский специалист впервые встретится с ЦСКА у руля красно-белых. Под его руководством команда уже выиграла два столичных дерби в чемпионате, помимо "Динамо", осенью победив "Локомотив" со счетом 3:0.

ЦСКА в 1/16 финала Кубка России переиграл владикавказскую "Аланию" со счетом 3:1, после чего оказался сильнее "Уфы" (1:0). Состав ЦСКА пополнился двумя молодыми игроками - 17-летним защитником "Крыльев Советов" Никитой Котиным и 20-летним нападающим Ильей Шкуриным, который в прошлом сезоне в составе клуба "Энергетик-БГУ" с 19 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии. Белорусский форвард уже дебютировал за армейцев в матче чемпионата. "Спартак" приобрел у "Крыльев Советов" нападающего сборной России Александра Соболева, который во встрече с "Динамо" вышел в стартовом составе и поучаствовал в одной из голевой атак команды.

Шанс "Урала" на домашний финал

Лидер текущего чемпионата России "Зенит" на выезде сыграет с "Ахматом". В составе команды из Санкт-Петербурга под вопросом участие двух нападающих - Артема Дзюбы и Сердара Азмуна. Дзюба пропустил встречу 20-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (0:0) 29 февраля, а иранский форвард появился на поле за 20 минут до конца игры. В межсезонье "Зенит" вернул из аренды из итальянской "Сампдории" полузащитника Эмилиано Ригони, но в матче с железнодорожниками он на поле не появлялся.

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Зато все 90 минут провел купленный у испанской "Барселоны" за €40 млн полузащитник Малком, главное приобретение прошлого лета. В осенней части бразилец принял участие всего в двух играх, после чего получил травму. Петербургский клуб в межсезонье отдал в аренду в "Сочи" нападающего Александра Кокорина, несмотря на сопротивление главного тренера Сергея Семака и самого футболиста.

Петербургский клуб расстался с Робертом Маком и Матиасом Краневиттером. Помимо Дзюбы и Азмуна "Зениту" в предстоящей встрече не поможет травмированный центральный защитник Эммануэль Маммана. У "Ахмата" по состоянию здоровья встречу пропустит полузащитник Антон Швец.

На последнем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) было объявлено о том, что финал нынешнего розыгрыша Кубка России состоится в Екатеринбурге 13 мая. Местный "Урал" имеет хорошие шансы дойти до решающего матча. Команде Дмитрия Парфенова по сетке не придется встречаться с представителями премьер-лиги до финала. "Урал" хорошо смотрелся в матче чемпионата с ЦСКА и выглядит безусловным фаворитом гостевой игры 1/4 финала Кубка России с "Шинником".

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Команда из Екатеринбурга дважды выходила в финал Кубка России - в 2017 и 2019 годах. Оба раза "Урал" уступал московскому "Локомотиву". Домашний финал должен придать "Уралу" дополнительную мотивацию, а президент клуба Григорий Иванов заявил, что команда намерена выиграть турнир.

Битва лидеров ФНЛ

В отличие от премьер-лиги, первенство России среди команд Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) еще не возобновилось. Первый после перерыва тур состоится на следующей неделе. Но в рамках Кубка России "Химки", занимающие третье место в ФНЛ, примут московское "Торпедо", идущее вторым.

Подмосковная команда по ходу нынешнего розыгрыша уже обыграла двух представителей премьер-лиги - "Рубин" (2:0) и "Оренбург" (2:1). "Торпедо" в 1/16 финала выбило из борьбы "Крылья Советов" (2:0), после чего оказалось сильнее "Балтики" (1:0). В межсезонье "Химки" возглавил Сергей Юран, сменивший Андрея Талалаева. Руководство заявило, что у клуба недостаточно финансирования для борьбы за выход в премьер-лигу и сняло с команды такую задачу.

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Из-за этого фаворитом пары можно назвать "Торпедо". Хотя черно-белые в межсезонье расстались с рядом ключевых футболистов. Опытный Роман Шишкин перешел в "Спартак-2", вратарь Николай Цыган - в "Новосибирск", а защитник Илья Самошников пополнил состав "Рубина".

Самым титулованным клубом Кубка России является прошлогодний победитель московский "Локомотив" (8 побед). Семь раз трофей доставался ЦСКА, по три - "Спартаку" и "Зениту", по одному - "Динамо", "Ростову", "Рубину", "Торпедо", "Тереку" (ныне "Ахмат") и "Тосно". Из оставшихся в нынешнем розыгрыше команд только "Шинник" никогда не играл в финале Кубка России.

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