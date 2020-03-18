Борьба за плей-офф. "Ак Барс" призвал прекратить сезон, КХЛ пытается его спасти

ТАСС, 18 марта. Казанский "Ак Барс" стал первым российским клубом в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), который официально высказался за прекращение игр нынешнего сезона в связи с пандемией коронавируса. Президент лиги Алексей Морозов впервые допустил возможность отмены сезона. После того как финский "Йокерит" и казахстанский "Барыс" заявили о невозможности участвовать в Кубке Гагарина, КХЛ поздно вечером в понедельник сообщила о приостановке сезона на неделю. Однако на следующий день было официально объявлено, что пауза продлится до 10 апреля, так же как в Тинькофф - Российской премьер-лиге и баскетбольной Единой лиге ВТБ. После этого проведение оставшейся части хоккейного сезона стало находиться под вопросом, поскольку теперь соревнования надо будет завершить за 20 дней - затем у многих игроков истечет срок контрактов.

Если "Барыс" и "Йокерит" отказались играть во многом по решению правительств своих стран, то в "Ак Барсе" и "Салавате Юлаеве", которые во втором раунде должны были играть друг против друга, инициативу в свои руки взяли ведущие игроки команд. Лучший бомбардир Кубка Гагарина, лидер уфимцев Линус Умарк сказал, что КХЛ подвергает риску всех участников соревнований, решив продолжить сезон. Также он назвал худшим из возможных вариант приостановки чемпионата, учитывая, что в ведущих европейских лигах его отменили. Во вторник призвал не проводить плей-офф в этом сезоне и капитан "Ак Барса" Данис Зарипов. "Мы, возможно, не осознаем до конца, насколько серьезной может быть ситуация, связанная с распространением коронавируса. Нужно сделать все возможное, чтобы минимизировать риск не только для своих близких, но и для наших болельщиков, для всех жителей страны", - сказал хоккеист. Здоровье людей на первом месте В среду последовало официальное заявление от казанского клуба, в котором было сказано, что "Ак Барс" обратился в КХЛ с просьбой завершить сезон. "В случае организации усеченного турнира плей-офф без участия в нем ХК "Барыс", ХК "Йокерит" и проведения данного турнира без болельщиков команд, спортивная составляющая такого турнира будет отсутствовать и снизит до минимального уровня чувство ценности победы в чемпионате КХЛ. Хоккейный клуб "Ак Барс" обратился в КХЛ с обращением об оперативном рассмотрении вопроса о досрочном завершении сезона-2019/20 без определения обладателя Кубка Гагарина. Мы считаем, что такое решение будет самым разумным и правильным, сохранит наше общее реноме хоккейной семьи, которая заботится о безопасности своих членов", - было сказано в сообщении. По словам министра спорта Татарстана Владимира Леонова, такой призыв был согласован с властями республики.

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"Мы вели такую беседу не первый день, эта позиция клуба является согласованной. Решение принимать лиге, но мы видим ситуацию с другой стороны, есть напряжение, особенно у иностранных ребят, они все переживают, - сказал ТАСС Леонов. - Конечно, никто не отстраняется, и клуб будет продолжать сезон, если он будет восстановлен. В любом случае клуб находится в системе координат КХЛ, ни о каком самоустранении речи нет". Спустя час после заявления "Ак Барса" на официальном сайте КХЛ появилось интервью ее президента Алексея Морозова, которое стало первым публичным выступлением руководителя лиги в связи с этой ситуацией. Морозов рассказал, что лига рассматривает вариант, при котором сезон могут не доиграть. "Здоровье людей для нас на первом месте. Если ситуация сложится неблагоприятно, мы не сможем доиграть чемпионат. Но сейчас я не хочу об этом думать. КХЛ будет делать все для того, чтобы продолжить чемпионат после того, как угроза здоровью болельщиков и игроков пройдет", - сказал Морозов. Морозов вспомнил про "Динамо" - "Спартак" Руководитель КХЛ также впервые озвучил идею, о которой до этого говорили неофициально - провести мини-турнир между оставшимися шестью командами. "Был вариант приостановки чемпионата на неделю, о котором, собственно, мы и объявили за несколько часов до совещания в минспорте. При этом разработали сценарий, по которому шесть команд, разбитые на две группы, за 33 дня определяют победителя сначала в круговом турнире, а затем в полуфинальных и финальной сериях. Этот сценарий мы и сейчас держим в уме. Только времени на его реализацию теперь гораздо меньше", - подчеркнул он. При этом, как отметил Морозов, на формат турнира может повлиять и отмена из-за угрозы коронавируса в Швейцарии чемпионата мира, вероятность чего сейчас велика. Отмена мирового первенства при определенных обстоятельствах позволит удлинить сезон.

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Морозов также сообщил, что КХЛ не будет препятствовать, если "Йокерит" и "Барыс" захотят вернуться, чтобы участвовать в сезоне. "Но на данный момент я не считаю их отказ основанием для того, чтобы аннулировать результаты чемпионата, игроки оставшихся шести команд провели все матчи "регулярки", прошли первый раунд плей-офф, их вины в сложившейся ситуации точно нет. Почему мы должны лишать их возможности продолжить сражение за Кубок? Если чемпионат продолжится, его итоги будут легитимными", - отметил он. Президент КХЛ допустил, что если лиге не удастся до 30 апреля, срока истечения контрактов у многих игроков, провести плей-офф, то совет директоров будет готов оперативно внести поправки в регламент, так как заморозка контрактов в связи с форс-мажорными обстоятельствами не предусмотрена. У лиги есть около месяца, чтобы принять решение относительно возможного завершения сезона. Кроме этого, глава лиги назвал решение провести шестой матч первого раунда между московскими "Динамо" и "Спартаком" без зрителей жестким, но справедливым, отметив, что лига рассматривала различные варианты. "Как можно было четко выполнить требования указа и допустить на матч ровно 5 тыс. человек, включая хоккеистов, тренеров, персонал и болельщиков? Сколько билетов пустить в продажу, каким болельщикам отдать приоритет? Это очень сложные вопросы, а времени до начала игры оставалось мало, в итоге мы приняли решение сыграть без зрителей", - вспомнил он. "Динамо" и "Сибирь" тренируются в полных составах Интерес в данный момент представляет то, как игроки разных команд заполняют образовавшуюся паузу. Предоставил выходные своим игрокам "Салават Юлаев", при этом легионеры команды, благодаря которым уфимцы прошли в первом раунде финалиста прошлого Кубка Гагарина "Авангард", уехали домой, и уже пошли опасения, что они могут не вернуться. На неделю отпустил своих игроков и действующий чемпион КХЛ ЦСКА. "Если легионеры перестанут выполнять контрактные обязательства, у клуба есть полномочия лишить их контракта и заработной платы. Если они не явятся на тренировку в назначенное время, то мы будем разбираться", - сообщил ТАСС президент армейцев Игорь Есмантович.