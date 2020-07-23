Лига чемпионов приедет в Краснодар. Сезон чемпионата России по футболу официально завершен

ТАСС, 23 июля. Сезон-2019/20 розыгрыша Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершился в среду семью матчами 30-го тура. Главный спор заключительного дня разрешился в пользу "Краснодара", который завоевал право начать выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда.

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Чемпионом России за четыре тура до окончания сезона стал петербургский "Зенит", обеспечив себе участие в групповом этапе главного турнира Европы. На прошлой неделе аналогичного результата добился московский "Локомотив", гарантировавший вторую строчку по итогам чемпионата. Перед заключительным туром третье место, дающее право на участие в квалификации Лиги чемпионов, занимал "Краснодар". Команду Мурада Мусаева мог обогнать московский ЦСКА, отстававший на два очка. Армейцы на домашнем стадионе открыли счет в матче с "Тамбовом" благодаря голу Георгия Щенникова в середине первого тайма. Подопечным Виктора Гончаренко победа гарантировала третье место в случае осечки "Краснодара", которого не устраивала даже ничья в домашней игре с грозненским "Ахматом". Однако нападающий Маркус Берг сделал все, чтобы победу в заочном противостоянии одержала его команда. Швед поучаствовал во всех голах "Краснодара", забив два мяча и отметившись двумя результативными передачами. Победа конкурента со счетом 4:0 не оставила ЦСКА шансов на успешное решение задачи, гол Ивана Облякова в конце второго тайма уже ничего не решал. Армейцы выступят в Лиге Европы, однако раунд турнира команда узнает только после завершения финала Олимп - Кубка России между "Зенитом" и подмосковными "Химками". Если победу одержит петербургский клуб, то ЦСКА начнет с группового этапа. Противоположный результат отправит армейцев в третий квалификационный раунд, а в основном турнире страну представят "Химки".

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"Все справедливо - "Зенит" заслуженно завоевал золотые медали, "Локомотив" стал вторым, а "Краснодар" - третьим. Мне кажется, результат сложился объективный, хотя было много претензий к судьям. Если бы ЦСКА, "Локомотив" и "Краснодар" не допускали спадов, а футболисты "Ростова" не заболели, то мы могли увидеть другой итог. Однако это остается на уровне предположений, результаты справедливы, никто на них не мог извне повлиять", - сказал ТАСС почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. "Динамо" надеется на "Зенит" "Ростов" обеспечил себе выход в еврокубки еще до начала последнего тура. Однако команде тоже предстоит дождаться результата матча между "Зенитом" и "Химками". Успех петербургского клуба отправит подопечных Валерия Карпина в третий квалификационный раунд Лиги Европы. Победа "Химок" будет означать для команды выступление в турнире со второго отборочного раунда. В среду "Ростов" в поединке с "Зенитом" открыл счет в первом тайме после удара со штрафного в исполнении Бахтиёра Зайнутдинова. Во второй половине встречи атаку петербуржцев усилили вышедшие на поле Артем Дзюба и Сердар Азмун. Иранец стал автором победного мяча, забив через три минуты после гола Эмилиано Ригони. Азмун выиграл гонку бомбардиров у Дзюбы. Одноклубники забили по 17 мячей, однако россиянин семь раз отличился с пенальти, в активе же иранца есть только один гол с одиннадцатиметровой отметки. Третье место в списке бомбардиров с 15 мячами занял форвард тульского "Арсенала" Евгений Луценко, который в последнем матче турнира против "Уфы" (0:0) не забил.

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В Лигу Европы может попасть и московское "Динамо". После первого круга бело-голубые находились в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место, но смогли подняться на шестую строчку. Матч последнего тура против покидающего высший дивизион "Оренбурга" значения уже не имел, поэтому поражение со счетом 0:1 не повлияло на позицию команды. Участие "Динамо" в еврокубках тоже будет зависеть от финала Кубка России. Только победа "Зенита" позволит команде вернуться на международную арену. "Динамо" не играло в Лиге Европы с сезона-2014/15 - тогда москвичи преодолели два отборочных раунда, одержали шесть побед на групповом этапе и дошли до 1/8 финала, где по сумме двух встреч уступили итальянскому "Наполи" (1:3, 0:0). В этот раз команда сможет начать выступление в турнире со второго квалификационного раунда. Короткий перерыв Заключительный тур мог принести московскому "Спартаку" худший итоговый результат с момента покупки команды Леонидом Федуном, которая произошла в 2004 году. В случае потери очков в матче с "Рубином" московский клуб рисковал опуститься на девятое место, что стало бы антирекордом, так как ранее красно-белые завершали турнир как минимум на восьмой строчке (2004, 2008). В Казани "Спартак" открыл счет с пенальти, который реализовал Зелимхан Бакаев. Оставшиеся во встрече мячи тоже были забиты с одиннадцатиметровой отметки - у хозяев отличился Иван Игнатьев, а победу гостям принес Джордан Ларссон. "Самое главное - это победа. Закончили сезон на позитиве, новый начинается буквально через две недели. Эмоции не успеют остыть, это плюс", - сказал после матча ТАСС генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов.

Победой на "Уралом" в Екатеринбурге завершил сезон "Локомотив". Единственный мяч в компенсированное к первому тайму время забил Антон Миранчук. Он же был удален в концовке матча за вторую желтую карточку. Таким образом, полузащитник пропустит первую встречу следующего сезона. "Сейчас игроки немного отдохнут, потом нас ждет подготовка к следующему сезону. Впереди предстоит тяжелая работа для игроков и менеджмента. История очень сложная, особенно для тренерского штаба, так как за короткое время внедрить какие-то наработки тяжело. Но на то все и профессионалы", - сказал ТАСС председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков. Только две команды не играли в последнем туре - самарские "Крылья Советов" и "Сочи". Из-за выявления случаев заражения коронавирусом в "Сочи" матч в Самаре был отменен. "Крылья Советов" должны будут решением Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) одержать техническую победу над соперником со счетом 3:0, однако это не спасает команду от вылета. Место самарского клуба займут "Химки", которые уже уведомили руководство РПЛ о готовности выступить в высшем дивизионе в следующем сезоне. Общее собрание РПЛ, а также исполком РФС пройдут 23 и 24 июля. По итогам заседаний будут утверждены итоги турнира, состав участников следующего чемпионата и его календарь.