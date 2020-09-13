Обновленный ЦСКА против непроигрывающего "Спартака". Тур РПЛ продолжится в воскресенье

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Московские ЦСКА и "Спартак" встретятся в центральном матче седьмого тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) в воскресенье. Встреча пройдет на "ВЭБ-Арене" и начнется в 19:00 мск. Обе команды успешно провели последние матчи перед перерывом на игры сборных. "Спартак" одержал три победы подряд и после шестого тура возглавил таблицу. Красно-белые наряду с "Сочи" остались единственными командами, не потерпевшими в чемпионате ни одного поражения. В активе спартаковцев 14 набранных очков (4 победы и две ничьи).

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ЦСКА с 10 очками располагается на пятом месте. Перед перерывом армейцы на выезде разгромили "Ахмат" со счетом 3:0. Красно-синие впервые за долгие годы провели мощную трансферную компанию. По данным портала Transfermarkt, ЦСКА в летнее окно потратил чуть более €30 млн. Состав команды пополнили нападающие Адольфо Гайч и Бахтиёр Зайнутдинов, полузащитник Чисера Эджуке и защитник Бруно Фукс. Бразильский игрок обороны получил травму в дебютном матче с "Ахматом" и пропустит столичное дерби. Также армейцам не помогут полузащитник Ильзат Ахметов и защитник Кирилл Набабкин. Под вопросом участие в игре защитника Игоря Дивеева и полузащитника Алана Дзагоева. Большое количество травм в линии обороны практически лишает главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко возможности удивить соперника неожиданным сочетанием в защите. Играя в три центральных защитника, армейцы одержали победу над "Спартаком" в концовке прошлого сезона со счетом 2:0. Тогда дублем отметился Никола Влашич. Хорватский полузащитник и сейчас находится в хорошей форме, на его счету три забитых мяча в четырех играх (две первые встречи чемпионата Влашич пропустил из-за травмы). Кокорин может дебютировать за "Спартак" Главное приобретение "Спартака" в летнее трансферное окно Александр Кокорин из-за травмы пока не провел в составе красно-белых ни одного матча. 29-летний нападающий в прошлом сезоне выступал за "Сочи", куда он перешел на правах аренды из "Зенита". В 10 матчах за команду из Краснодарского края он забил семь мячей и отдал одну голевую передачу. В последний раз нападающий выходил на поле 11 июля, когда "Сочи" на своем поле обыграл "Спартак" (1:0).

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По словам главного тренера красно-белых Доменико Тедеско, Кокорин тренируется с командой с прошлой недели. Наставник "Спартака" также заявил, что рассчитывает на нападающего в матче с ЦСКА. Желание дебютировать в дерби есть и у самого футболиста. "Я готовлюсь вместе с командой, рассчитываю попасть в заявку на матч с ЦСКА", - сказал Кокорин ТАСС. Из-за травм "Спартаку" не помогут вратарь Александр Селихов и полузащитник Максим Глушенков. Последний получил повреждение в матче отборочного турнира к чемпионату Европы среди молодежных команд против сборной Польши (0:1). Во время перерыва на игры сборных "Спартак" отдал в аренду германскому "Фрайбургу" полузащитника Гуса Тила.

В чемпионатах России "Спартак" и ЦСКА встречались между собой 58 раз. 23 встречи выиграли армейцы, 21 раз сильнее оказывались красно-белые, 14 игр завершились ничейным результатом. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами. "Спартак" сумел победить в первом круге со счетом 2:1 благодаря дублю защитника Самюэля Жиго еще под руководством Олега Кононова. При Тедеско красно-белые в прошлом сезоне на своем поле переиграли ЦСКА в четвертьфинале Кубка России со счетом 3:2 в дополнительное время. Победный мяч "Спартак" забил играя в меньшинстве, отличился Джордан Ларссон. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев из Москвы. В качестве видеоассистента ему будет помогать Евгений Турбин. "Ротор" без семи футболистов В другом матче воскресенья "Краснодар" на выезде должен сыграть с "Ротором", встреча запланирована на 19:00 мск. Команда из Волгограда пока не сумела не одержать ни одной победы в РПЛ и с двумя очками располагается на последнем месте в турнирной таблице. В нынешнем сезоне "Ротор" проиграл все три домашние встречи.

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В матче с "Краснодаром" "Ротор" сыграет без семи футболистов. Илья Жигулев, Александр Саплинов, Бека Микелтадзе, Камиль Муллин, Ника Кипиани, Азат Байрыев и Александр Довбня в субботу сдали положительные тесты на коронавирус и находятся в изоляции от команды. "Краснодар" в шести турах одержал только две победы, при этом команда Мурада Мусаева не выигрывала в трех последних играх и занимает десятое место в таблице. Гости из-за травмы не смогут рассчитывать на центрального защитника Уроша Спайича, под вопросом участие в игре Дмитрия Стоцкого. "Ротор" и "Краснодар" впервые встретятся между собой в рамках премьер-лиги. Волгоградский клуб до нынешнего сезона в последний раз выступал в элитном дивизионе российского футбола в 2004 году, тогда "Краснодар" еще не был основан. Команды четыре раза встречались между собой в рамках второго и первого дивизионов, победы во всех матчах одерживал "Краснодар". Последняя игра состоялась в 2010 году.

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