Саша из Гонконга. В UFC появился новый русский боец

Не прошло и месяца с момента завершения карьеры чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым. Российские любители единоборств до сих пор находятся в замешательстве от решения россиянина. У страны есть чемпион — Петр Ян, есть тяжеловес Александр Волков, есть "наследник" славы Нурмагомедова — Ислам Махачев.

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И тут на горизонте появился еще один очень интересный парень. Примерно неделю назад с UFC подписал контракт боец, которого зовут Саша Палатников. Славянские черты лица, имя и фамилия вполне себе типичные для России. Но одна нестыковка — рядом с бойцом гордо реет флаг Гонконга. Корреспондент ТАСС связался с Сашей (именно так зовут бойца по паспорту), и он рассказал свою историю. "По-русски я говорю не очень, лучше на английском, — сразу предупредил Палатников. — А вот по паспорту я действительно Саша". Палатников родился в Гонконге, где провел 25 лет. Туда работать по контракту в 80-х приехал его отец — прыгун в воду высокого уровня. Там же он познакомился с матерью Саши — шотландкой. "Ну, русского во мне, конечно, больше, чем шотландского. Это точно. Чувствую себя где-то в глубине души русским", — сказал Палатников. Заниматься единоборствами Саша начал еще в детстве — с пяти лет он активно изучал карате. Параллельно занимался регби, совмещая виды спорта. Палатников играл в регби в Австралии и России, в Северной Америке — в канадский футбол, и даже пробовал выступать в баскетбольной молодежке клуба "Никс".

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"Я ведь даже на родину возвращался на целый год, играл в регби за красноярский Енисей-СТМ. Но потом решил-таки вернуться в единоборства. Хотя отец говорил мне, что ММА — очень опасный вид спорта, это небезопасно для здоровья", — рассказал Палатников. В 26 лет Саша начал заниматься бразильским джиу-джитсу, а уже потом пришел в ММА. Свой дебютный бой Палатников провел только в 28 лет. "Да, статистика у меня не самая выдающаяся. Мне очень не везло в карьере с боями. Постоянно они отменялись. То кто-то получал травму, то еще что-то случалось, то соперника не могли найти. Постоянное невезение", — рассказал спортсмен. Но боец всегда ставил перед собой большую цель — попасть в UFC. "Еще в 2016 году я был на одном из турниров UFC, где дрались Даниэль Кормье и Андерсон Силва. Тогда я подошел к Дэйне Уайту (президент UFC) и сказал, что буду первым бойцом из Гонконга, который попал в лигу. Он сказал: "Отлично, договорились", — вспомнил Палатников. Прошло несколько лет, Палатников успешно подрался в организации UAE Warriors, был готов выступать там и дальше, но тут поступило предложение выступить в UFC. "Я уже какое-то время живу в Лас-Вегасе, так что я был готов заскочить в UFC при первой возможности. И вот я здесь", — сказал спортсмен с нескрываемым удовольствием.

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Сейчас Палатников тренируется в Лас-Вегасе в зале Syndicate MMA, а до этого был в легендарном Blackzillians. В любом случае в этой мекке единоборств Саша уже свой. Несмотря на то, что Палатников представляет Гонконг, он не собирается забывать свою историческую родину. "Я люблю российских болельщиков, понимаю, что могу стать для них своим. Конечно, я очень уважаю таких ребят, как Хабиб Нурмагомедов, Петр Ян. Тем более что с Яном у меня один менеджер. Ну а Хабиб — просто монстр", — сказал спортсмен. Заранее извинившись перед современными бойцами, Палатников все же объясняет, что ему больше нравятся "олдскульные", классические спортсмены. "Такие как Федор Емельяненко, Андрей Орловский, Жорж Сен-Пьер. Я их бои еще на кассетах смотрел. Те ребята творили историю", — уточнил боец. Навыков Палатникова для общения с русскоязычными болельщиками пока маловато. "Мне надо подтягивать свой русский язык. Практики совсем нет, я в основном общаюсь на английском. Немного понимаю на китайском. А вот русский ну на совсем низком уровне", — признался Палатников. Разговор с Сашей длился на английском языке практически все время. Но тут дело дошло до того момента, когда мы обсудили русскоязычные ругательства. "А вот здесь я — настоящий русский. Когда тренер в зале дает чрезмерно трудные упражнения, я говорю эти нецензурные слова", — сказал Палатников и через секунду продемонстрировал фундаментальное знание русскоязычных ругательств.

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