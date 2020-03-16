Вузы Уральского федерального округа переводят студентов на дистанционное обучение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) приняли решение временно закрыть школы и детские сады во избежание распространения нового коронавируса, в Тюменской области перенесли проведение Градостроительного форума, а в Свердловской закрылись Музей Бориса Ельцина и арт-галерея Ельцин-центра. Для предотвращения заражения вузы Уральского федерального округа (УФО) переводят студентов на дистанционное обучение, сообщили в понедельник власти регионов.
Какие ограничения вводят в регионах округа для недопущения распространения коронавируса - в материале ТАСС.
Перенос мероприятий и отмена автобусных рейсов
В Главном управлении строительства Тюменской области сообщили журналистам, что проведение первого Градостроительного форума в Тюмени, который планировалось открыть 17 марта, перенесено на неопределенный срок для снижения рисков распространения коронавируса. На мероприятие должны были съехаться архитекторы и проектировщики, строители и девелоперы, другие участники строительного рынка.
Автобусные рейсы из Тюмени и Тобольска в один из городов Северо-Казахстанской области отменены из-за временного ограничения въезда в Казахстан российских граждан по внутренним паспортам. "Из областного центра в понедельник, 16 марта, в Петропавловск (Казахстан) будет отправлено два рейса, однако билеты на них для российских граждан не продаются, во вторник отправится в Казахстан один рейс", - пояснили ТАСС в справочной тюменского автовокзала.
В Курганской области все спортивные мероприятия, запланированные на март для проведения в помещении, переносятся на неопределенное время, сообщается в понедельник на официальном сайте регионального управления по физической культуре и спорту.
Школьные каникулы
Школы Екатеринбурга с 17 марта во избежание распространения коронавируса переходят на дистанционный режим работы, сообщили в департаменте образования городской администрации. Также по решению городских властей детские сады города будут закрыты на карантин до особого распоряжения.
Аналогичные меры с 18 марта вводятся в Ямало-Ненецком автономном округе. Все ямальские школы со среды уйдут на каникулы, отмене подлежат все запланированные на каникулы поездки ямальских учащихся.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов сообщил в понедельник о вводе в регионе режима повышенной готовности в связи с распространением коронавируса. "Мною принято решение о введении режима повышенной готовности в целях предупреждения чрезвычайной ситуации на территории Ямала", - сказал губернатор.
Он также рекомендовал принять аналогичное решение всем работодателям, использующим на территории округа вахтовый метод. Это касается и строительного комплекса, развернутого силами окружных властей.
День Оленевода без гостей
По решению губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), массовые мероприятия в регионе переносятся на неопределенный срок. Дни оленевода, намеченные на вторую половину марта и начало апреля, состоятся без приглашения гостей из-за пределов региона. День оленевода - главный праздник коренных народов Крайнего Севера, который традиционно привлекает большое количество туристов.
В связи с ограничением авиасообщения с Европой произошли замены исполнителей на некоторых концертах Свердловской филармонии, сообщили в понедельник в учреждении культуры. Отменено участие в мероприятиях виолончелиста из Швейцарии Дениса Северина, немецкого солиста (валторна) Тильмана Хефса, немецкого дирижера Кристиана Дальмана. 31 марта на закрытие фестиваля Bach-fest вместо дирижера из Германии Лео Крамера за пульт Уральского молодежного оркестра встанет дирижер Уральского филармонического оркестра Алексей Доркин.
С 16 марта в Екатеринбурге Музей Бориса Ельцина и арт-галерея Ельцин-центра закрыты в связи с мерами по профилактике коронавируса. "Мы приняли непростое, но, как нам кажется, крайне необходимое в кризисной ситуации решение. В связи с пандемией коронавируса с 16 марта закрывается Музей Бориса Ельцина и наша арт-галерея. Мы также отказываемся от проведения всех культурных, образовательных и развлекательных программ Центра", - уточнили в учреждении.
В пресс-службе Государственного исторического музея Южного Урала (Челябинск) ТАСС сообщили, что вопросы гигиены в учреждении держат на особом контроле, так как среди посетителей много детей. "Кроме утренней уборки, у нас в обеих башнях в течение дня работают дежурные уборщицы, они несколько раз в день проводят влажную уборку вестибюлей, протирают со специальным средством перила и вообще всегда наготове, если поступают сигналы от любых отделов и залов", - сказал собеседник агентства. В музее добавили, что алгоритм действий "в случае поступления соответствующих инструкций" в учреждении уже готов.
Дистанционное обучение в вузах
Уральский государственный горный университет с 16 марта на три недели отправляет студентов на каникулы, после чего 6 апреля они перейдут на электронную форму обучения. Так, научно-производственный форум "Уральская горнопромышленная декада", который стартует 2 апреля в Екатеринбурге, пройдет в сокращенном варианте, отменено участие иностранных делегаций. В вузе отказались от проведения ежегодного Форума выпускников и Ярмарки студентов. В понедельник о переходе на дистанционное обучение сообщили в Курганском и Югорском госуниверситетах и Тюменском индустриальном университете.
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К переводу студентов на дистанционную форму обучения готовится Челябинский госуниверситет (ЧелГУ). "У вуза достаточно технических возможностей, чтобы вести обучение дистанционно, однако столь массовый переход на дистант - прецедент для всего региона, поэтому необходимо учесть целый ряд нюансов; задача - оперативно подготовить преподавателей и площадки ЧелГУ для такой работы", - сказали ТАСС в пресс-службе вуза.
В Тюменском медицинском госуниверситете с 3 февраля 2020 года введен усиленный режим по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, лекции проводятся в дистанционном формате. "На практических занятиях студенты работали в малых группах. При выходе соответствующих нормативных документов в дистанционную форму будут переведены и практические занятия", - отметили ТАСС в пресс-службе вуза, добавив, что меры носят временный характер.
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 63 случая инфицирования.