В Крым за мечтой. Почему иностранцы работают на полуострове и не боятся санкций

Иностранные бизнесмены рассказали о том, почему решили перебраться в Крым и Севастополь, как к этому отнеслись их друзья и родные в Европе и что в их работу внесла политическая обстановка вокруг Крыма

Некоторые иностранные бизнесмены перебрались в регион еще до воссоединения Крыма с Россией, поэтому как никто знают, каково это — жить и без санкций, и с ними, — и успешно работают в российских условиях. Другие переехали на полуостров после 2014 года. Санкции, которыми пытаются напугать и тех и других, не мешают никому переезжать на полуостров и вести здесь свое дело. Итальянец Юрий Черчиелло Лоренцо родился и вырос в солнечной Италии. Переехав несколько лет назад в Крым, он организовал "кулинарное посольство" своей страны — производит итальянское мороженое и десерты, открыл пиццерию с настоящей итальянской пиццей, а сейчас готовится к запуску сыроварни.

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"Это будет моцарелла, рикотта — итальянские сыры в Севастополе. Это моя давняя мечта. Я жил там, где на каждые десять домов была маленькая сыроварня и магазинчик, где я мог купить свежую моцареллу. Я уже делал одну попытку: незадолго до "Крымской весны" купил участок, но не успел его оформить — и после марта 2014 года я не смог получить от Киева документы на землю, а из украинского банка — забрать свои деньги. Потом мне очень повезло, когда мой друг пришел и сказал: "Есть участок, но что с ним делать, не знаю". Сейчас мы открываем там сыроварню", — рассказывает Лоренцо. Сидя на диванчике в своем "местечке" (так он называет собственные пиццерию и ресторанчик), Лоренцо показывает фотографии производственных помещений и с гордостью говорит, что для сыроварни уже привезли настоящее итальянское оборудование и готовят документы для специалиста. "Его, к слову, зовут Юрий. Его папа очень любил Россию и назвал его в честь Гагарина. А сейчас Юрий сам приедет в Россию, чтобы научить нас делать настоящий итальянский сыр", — улыбается Лоренцо. Технологии в "местечках" Рассказывая о запущенных ранее производствах и "местечках", с удовольствием делится: производство мороженого организовано по тем технологиям, которые он изучал в Италии, но используются для него крымские продукты: яйца, молоко и другие компоненты. Чтобы продукт соответствовал правилам, даже запущена небольшая лаборатория — для контроля качества мороженого и кондитерских изделий. "Приехав в Россию, я начал делать то, что умел, чему учился. И я стараюсь делать свое дело хорошо, и вовсе не потому, что первыми это пробует моя семья, мои дети", — пояснил он.

Описание Цех на предприятии Лоренцо Черчиелло по производству мороженого © Личный архив Лоренцо Черчиелло

Натуральные ингредиенты и непривычная рецептура позволили сделать итальянское мороженое довольно популярным в регионе, тем более что и на Апеннинском, и на Крымском полуострове климат схожий, и летом все, что хоть как-то помогает справиться с жарой, пользуется оглушительной популярностью. Он признается, что, когда переезжал в Крым, его друзья и семья, оставшиеся в Италии, "были в шоке". "Я уже наполовину русский" "Я неслучайно переехал в Крым: я не вижу перспектив для себя в Европе — там слишком мало территории, а конкуренция высокая. И как следствие, есть кризис, сложно открыть и поддерживать свое дело — на налоги я могу отдавать до 60% денег, которые получаю от заведения, а в России гораздо меньше. Последние годы работать стало тяжелее. Как и прежде, туристы создают посещаемость только три-четыре месяца в год. Но и туристы, и местные жители сейчас готовы тратить меньше, а цены на продукты и другие траты растут. Надеемся, что в будущем будет лучше", — не теряет оптимизма Черчиелло. А санкции, отметил бизнесмен, его не пугают ни как итальянца, ни как жителя Севастополя.

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"Санкций я не боялся и не боюсь, у меня есть мое дело и мои идеи. А еще я могу сказать, что видел санкции и из Крыма, и из Европы — бывая дома, и считаю, что поддержанные Италией санкции идут во вред самой Италии, да и вообще в Европе санкции идут на пользу только одной-двум странам", — уверен Лоренцо. Несмотря на то что приехал он на полуостров в 2006 году, Лоренцо до сих пор не всегда правильно говорит по-русски: языкового барьера у него нет, собеседников он понимает, но ошибается в произношении. Впрочем, признается, что для него общение никогда не было проблемой — даже сразу после переезда. Дело в том, что его жена русская, профессиональный переводчик, и вначале сильно помогала ему в работе. Сейчас у супругов двое детей: 12 и 6 лет. "Я уже наполовину русский. Мне очень нравится и Крым, и люди в Крыму — мне всегда, и в самом начале, и сейчас, помогали, поддерживали", — добавил собеседник. "Прилетела — и осталась" "Я очень люблю Южный берег Крыма — мне очень нравится здесь климат. А в Севастополе и зимой, и летом жизнь и движение. В 2016 году я приехала в Крым на два месяца, по делам — и больше не улетела, осталась, — рижанка Виктория Сысолятина вспоминает, как два года назад стала жительницей Севастополя. — В тот момент не думала ни про санкции, ни про что-то такое, да и переезжать не собиралась. Мы просто жили в Риге своей жизнью, а собственный ресторан был мечтой — чем-то недосягаемым, что всегда откладывали на потом. А тут звезды сошлись: хоп — и все!"

Описание Виктория Сысолятина © Сергей Мальгавко/ТАСС

Оставшись в Крыму, женщина сначала устроилась администратором — у нее было профильное образование, но не было опыта работы в ресторанной сфере. И только потом, проработав некоторое время, решилась открыть собственное заведение. Попробовав несколько форматов, решила остановиться на латышской национальной кухне. Осенью прошлого года Виктория и ее семья попали в российские и латвийские газеты: из-за ресторана ими заинтересовалась полиция безопасности Латвии. Правоохранители намеревались оценить законность деятельности ресторана в Крыму, так как в стране предусмотрена уголовная ответственность за нарушение санкций, в том числе — за покупку недвижимости и предоставление услуг, связанных с туристической деятельностью на полуострове.

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"Сейчас по гражданству я — россиянка. Муж уже ходил в полицию безопасности, меня тоже вызывали, но я пока дома, в Латвии, не была. Когда поеду — приду к ним. Но, судя по всему, проблем у нас не будет: мы предоставили все документы, где подтвердили, что никаких претензий к нам быть не может", — говорит Виктория. Произошедшее она считает не страшным, а, скорее, удивительным. "Ты несешь свою культуру в мир, рассказываешь людям, что есть такая замечательная страна — Латвия, есть такой замечательный народ — латыши, у них есть такая еда и такие традиции. И здесь не место для политики: котлета — она и есть котлета, в какой стране ее ни приготовь", — отметила собеседница. И тут же поправилась: у каждого народа кухня самобытная, и она отражает условия, в которых он живет. Молочный суп с селедкой "Латвия — это север Европы, это близость Балтики. А значит, это свинина, курица, говядина, молоко, это балтийская сельдь. Я русская, но у меня мама родилась в Латвии, я родилась в Латвии, и мы очень много готовили дома. Мои знакомые делились со мной рецептами бабушек и прабабушек — настоящими латышскими. Есть старая советская раритетная книжка "Латышская кухня", там тоже много интересного", — уточнила Сысолятина. Одна из особенностей латышской кухни в сочетании продуктов, которые, казалось бы, невозможно сочетать. Например, среди традиционных рецептов есть молочный суп с селедкой. Но такие блюда в меню включать не стали. "Мы взяли наименее экстремальные рецепты. Пытались готовить серый горох с беконом и копченостями. Готовили салаку (балтийская разновидность сельди — прим. ТАСС) под овощным маринадом. Коронное блюдо — сельдь с творожно-сметанной массой и отварным картофелем. У латышей, поверьте, очень много интересных рецептов", — заверила собеседница.

Большую часть продуктов Виктория и ее команда закупают в Крыму или, как сыры, производят сами. Настоящую балтийскую сельдь удается заказать через петербургские компании. Открытым остается вопрос импорта серого гороха: в России его не выращивают, а ввоз из Евросоюза запрещен из-за санкций. Сейчас ресторан переезжает на новое место. "Работали в стороне от центра, а это место не очень популярно у туристов. Мы работали для севастопольцев, и людям нравилось, а когда мы уезжали, расстроились — говорят: "Только появилось приличное заведение!", — отметила Сысолятина, добавив, что пока видит ресторан в формате небольшого заведения на несколько столиков, хотя думает и про новые форматы — например, приготовление навынос блюд, которыми можно перекусить на ходу. Вызов для винодела Винодел Тодор Кацаров переехал из Болгарии в Крым, чтобы проверить себя. На родине он состоялся в профессии, получал за свои вина престижные награды. Но хотелось новизны и остроты. И тогда Тодор решил переехать в регион, где есть условия для производства напитков высокого уровня, но соответствующих производств — нет.

Описание Тодор Кацаров © Личный архив Тодора Кацарова

"Я переехал в Крым в 2012 году. Мне захотелось что-то поменять в жизни, найти место, где я и моя семья будем чувствовать себя хорошо — чтобы была подходящая природа, менталитет, чтобы мы могли чувствовать себя как дома. А работа здесь была для меня вызовом. В то время крымские вина были низкого качества, и мне было интересно делать здесь хорошее вино", — рассказал Кацаров. Сейчас Тодор работает на предприятиях кем-то вроде технолога — за счет различных методик помогает повышать качество винограда и вина. Через "спартанские" условия к качественному вину Когда началась его работа в Крыму, вспоминает Тодор, условия в отрасли были "спартанскими" — имея природные условия для производства хороших вин, крымские предприятия не были оснащены современным оборудованием. Часть установок, с которыми пришлось работать, к тому моменту уже не описывали даже в учебниках для виноделов — отрасль отставала от Европы на несколько десятилетий. После воссоединения Крыма с Россией качество вин в целом по Крыму, считает Кацаров, растет. Некоторые из них, в том числе разработанные с его участием, могут претендовать на награды международных выставок. Но из-за санкций крымская продукция не допускается к таким конкурсам. После переезда в Крым виноделу пришлось вспомнить уроки русского языка — раньше его изучали в школах Болгарии. Тогда он немного пожалел, что футболом в детстве увлекался больше, чем иностранными языками. Но знаний русского все же хватило, чтобы начать работать в Крыму. Сейчас Тодор свободно говорит по-русски.

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