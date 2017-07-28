Минобороны продолжит публикацию архивов, чтобы помешать фальсификации истории

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Минобороны России продолжит публикацию исторических документов из архивных фондов ведомства, посвященных Великой Отечественной войне, чтобы "лишить русофобов" возможности фальсифицировать историю, заявил журналистам в пятницу официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

"Минобороны России продолжит и в будущем публикацию исторических документов из архивных фондов ведомства, посвященных Великой Отечественной войне, а также другим историческим периодам. Чтобы лишить русофобов из нынешних "институтов" мракобесия и исторической контузии в Польше, на Украине и в других "новоевропейских" государствах возможности и дальше обманывать свои народы, фальсифицируя историю Великой Отечественной войны", - сказал он.

Так Конашенков прокомментировали заявление польского "Института народной памяти", назвавшего недавнюю публикацию военным ведомством архивных документов об освобождении Польши в годы Великой Отечественной войны "фальсификацией истории".

"Вряд ли следовало ожидать иного комментария от так называемого польского "Института народной памяти", - сказал он.

"Удивила лишь заторможенность желчной реакции его "специалистов", которым попросту нечем опровергнуть опубликованные 18 июля на сайте Минобороны России исторические факты о благожелательном отношении польского населения и духовенства к солдатам Красной Армии", - добавил генерал.

Уникальные документы

Ранее Минобороны РФ обнародовало уникальные исторические документы, посвященные освобождению Польши советской армией в 1944-1945 годах. Архивные материалы были размещены на официальном сайте российского военного ведомства. Исторические документы были рассекречены в июле 2017 года, ранее в открытых источниках не публиковались и были доступны только узкому кругу специалистов. Проект "Освобождение Польши. Цена Победы" представляет собой подборку уникальных исторических документов из фондов Центрального архива Минобороны России.

В число рассекреченных документов вошли боевые донесения и докладные записки, рапорты и справки, исторические формуляры и телеграммы - "беспристрастные свидетельства кровопролитных боев Красной армии за освобождение братской республики, истинного отношения оккупантов к местному населению и освобожденных поляков к своим освободителям - воинам Красной армии", отметили тогда в Минобороны.