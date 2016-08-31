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Собянин: нового строительства на месте снесенного самостроя в Москве не будет

Экономика и бизнес
31 августа, 21:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС
В ночь на 29 августа в Москве прошла "вторая волна" сноса самостроя, в ходе которой ликвидированы более 100 незаконных построек
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Московские власти продолжат борьбу с самостроем, при этом нового строительства на месте ликвидированных незаконных построек не будет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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По его словам, объекты самостроя сносят в Москве в первую очередь для того, чтобы обезопасить москвичей. "И конечно же, хотим, чтобы освободившиеся в городе места выглядели достойно, в соответствии с окружающей исторической застройкой. Никакого нового строительства там не будет. Ну разве что расположится киоск печати или мороженного. Так, как это было всегда", - сказал мэр в интервью "Российской газете".

Собянин подчеркнул, что при этом "никаких противоречий у бизнеса с правительством Москвы не существует". "За эти годы мы построили миллионы квадратных метров недвижимости. Создали сотни тысяч новых рабочих мест. И собственники из снесенных незаконных построек уже нашли или подбирают себе новые помещения - проблем у них с этим нет. Что же касается самостроя, город боролся и будет бороться с ним. Самострой - это не бизнес, это нарушение закона", - отметил Собянин.

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Он пояснил, что с постройками, которые нигде не зарегистрированы, а значит, не являются ничьей собственностью, проблем нет. "Мы их убираем сразу, - сказал он. - Сложнее было с объектами, зарегистрированными в реестре недвижимости. Но с начала этого года вступили в действие поправки в Гражданский кодекс, которые позволяют сносить любые самовольные постройки, если они опасны для города. То есть занимают улично-дорожную сеть или стоят возле метрополитена, на инженерных коммуникациях. Теперь можно сносить и их, что мы делаем", - пояснил мэр.

В ночь на 29 августа в Москве прошла "вторая волна" сноса самостроя. Было ликвидировано более 100 незаконных построек. Часть собственники демонтировали самостоятельно. "Первая волна" сноса состоялась в феврале этого года. Тогда были снесены 104 объекта.

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