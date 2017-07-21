ВТБ24 в первый день выплатил вкладчикам "Югры" в Приморье 209 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 21 июля. /ТАСС/. ВТБ24 во Владивостоке за первый день выплатил вкладчикам банка "Югра" 209 млн руб. страхового возмещения. Об этом сообщает пресс-служба группы ВТБ в Дальневосточном федеральном округе.

"ВТБ24 во Владивостоке выплатил 209 млн рублей страхового возмещения вкладчикам банка "Югра", что составляет 19% от общего объема подлежащего выплате возмещения в крае. Всего в первый день выплат в отделения банка в Приморье обратились более 200 человек. 55% полученных средств вкладчики оставили на счетах и вкладах в ВТБ24", - говорится в сообщении.

Выплаты выплаты вкладчикам "Югры" начались 20 июля.

Центробанк 10 июля ввел временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов в банке "Югра" из-за неустойчивого финансового положения. ЦБ заподозрил банк в недостоверной отчетности, манипуляциях с вкладами и возможном выводе активов. Объем страховых выплат оценивается в 170 млрд рублей - это крупнейший страховой случай за историю системы страхования вкладов в РФ.

Генпрокуратура 19 июля оспорила правомерность действий регулятора в отношении банка "Югра". В протесте содержится требование отменить приказы ЦБ о введении временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов. Генпрокуратура просит ЦБ РФ проинформировать о результатах рассмотрения протеста в письменной форме до 21 июля.