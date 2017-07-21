Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВТБ24 в первый день выплатил вкладчикам "Югры" в Приморье 209 млн рублей

Экономика и бизнес
21 июля, 6:16 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 21, июля. /ТАСС

Всего в отделения ВТБ24 во Владивостоке обратились более 200 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 21 июля. /ТАСС/. ВТБ24 во Владивостоке за первый день выплатил вкладчикам банка "Югра" 209 млн руб. страхового возмещения. Об этом сообщает пресс-служба группы ВТБ в Дальневосточном федеральном округе.

"ВТБ24 во Владивостоке выплатил 209 млн рублей страхового возмещения вкладчикам банка "Югра", что составляет 19% от общего объема подлежащего выплате возмещения в крае. Всего в первый день выплат в отделения банка в Приморье обратились более 200 человек. 55% полученных средств вкладчики оставили на счетах и вкладах в ВТБ24", - говорится в сообщении.

Выплаты выплаты вкладчикам "Югры" начались 20 июля.

Смотрите также

Что нужно знать о ситуации вокруг банка "Югра"

Центробанк 10 июля ввел временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов в банке "Югра" из-за неустойчивого финансового положения. ЦБ заподозрил банк в недостоверной отчетности, манипуляциях с вкладами и возможном выводе активов. Объем страховых выплат оценивается в 170 млрд рублей - это крупнейший страховой случай за историю системы страхования вкладов в РФ.

Генпрокуратура 19 июля оспорила правомерность действий регулятора в отношении банка "Югра". В протесте содержится требование отменить приказы ЦБ о введении временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов. Генпрокуратура просит ЦБ РФ проинформировать о результатах рассмотрения протеста в письменной форме до 21 июля.

Смотрите также

ВТБ24 выплатил вкладчикам банка "Югра" 10 млрд рублей за первый день

Источник: Генпрокуратура предостерегла АСВ о недопустимости выплат вкладчикам "Югры"

Песков: Кремль не вмешивается в ситуацию вокруг банка "Югра"

Протест прокуратуры в ЦБ по "Югре" был инициирован после обращения Госдумы

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг банка "Югра"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
2
ExxonMobil оспорит решение минфина США о штрафе
3
Выпущенный в день смерти солиста Linkin Park клип набрал 2 млн просмотров за девять часов
4
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе с ветром в Москве
5
У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7
6
Глава ЦРУ заявил, что интересы России и США в Сирии расходятся
7
О. Джея Симпсона досрочно освободят из тюрьмы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама