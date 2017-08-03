Володин пообещал попросить "Аэрофлот" разъяснить запрет на бесплатный провоз багажа

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 3 августа. / ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал участникам молодежного форума "Территория смыслов на Клязьме" узнать у авиакомпании "Аэрофлот", как будет реализовываться норма о бесплатном провозе багажа пассажиров с невозвратными билетами.

В конце сентября в силу вступает закон, позволяющий авиакомпаниям продавать безбагажные невозвратные билеты. Раньше пассажиру вне зависимости от тарифа позволялось бесплатно пронести в салон самолета 10 кг ручной клади или сдать в багаж сумку весом до 10 кг. Как сообщал министр транспорта РФ Максим Соколов, ожидается, что закон позволит авиакомпаниям снизить стоимость авиабилетов на 20%. По сути, ранее стоимость провоза багажа уже была заложена в стоимость авиабилета.

Одна из участниц молодежного форума возмутилась принятым недавно законом, выразив мнение, что его лоббировал лоукостер "Победа", входящий в группу "Аэрофлот".

"Обязательно поинтересуюсь у компании "Аэрофлот", как они планируют реализовывать норму закона", - сказал он.

Ранее генеральный директор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков сообщил в интервью ТАСС, что компания разрешит бесплатный провоз рюкзаков в салоне самолета при условии, что размер рюкзака будет вписываться в размер ручной клади, установленный компанией.