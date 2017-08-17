Трутнев: на получение "дальневосточного гектара" подано почти 100 тыс. заявок

ВЛАДИВОСТОК, 17 августа. /ТАСС/. Почти 100 тыс. заявлений подали жители России на получение "дальневосточного гектара". Об этом сообщил в четверг на совещании во Владивостоке заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"На сегодняшний день подано уже более 99,5 тыс. заявок по Дальнему Востоку. Приморский край является лидером по числу заявок. У вас подано 39 тыс. заявок, что не удивительно, исходя из логистических условий. Люди хотят здесь работать, хотят жизнь", - отметил Трутнев.

Ранее сообщалось, что, по прогнозам Минвостокразвития, до конца года не менее 125-150 тыс. заявлений будет подано на получение земли и не менее 50 тыс. участков будет оформлено.

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу с 1 июня 2016 года. Документ дает возможность каждому гражданину однократно оформить в безвозмездное пользование находящийся в государственной или муниципальной собственности участок земли. Гражданам предоставлен один год на то, чтобы определиться с видом использования земельного участка, и пять лет на его освоение.

На первом этапе закон давал право жителям "пилотных" районов в регионах Дальнего Востока выбрать участок в своем муниципальном образовании края или области. Через четыре месяца, 1 октября 2016 года, начался второй этап реализации программы, в течение которого жители Дальнего Востока смогли получать земельные участки на всей территории в своих регионах. С 1 февраля этого года гражданин России может выбрать себе участок в любом из регионов Дальневосточного федерального округа.

В конце июля Госдума приняла поправки в закон, значительно упрощающие подачу документов на "дальневосточный гектар" и расширяющие список включенных в программу земель. Это позволит только в Приморье будет выдать 5,8 тыс. участков, оформление которых было приостановлено.