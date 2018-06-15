В Госдуме ожидают, что правительство внесет законопроект по пенсионной реформе 16 июня

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. В Госдуме ожидают, что правительство РФ внесет законопроект по пенсионной реформе 16 июня. Об этом заявил журналистам в пятницу спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"В Госдуме ожидают, что завтра, 16 июня, после заседания российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений правительство РФ внесет в Государственную думу законопроект по пенсионной реформе", - сказал Володин.

"Мы считаем, что реформа необходима. Если не принимать никаких решений, то неизбежно произойдет фактическое снижение пенсий. Мы этого допустить не можем", - подчеркнул он.

Председатель Госдумы убежден, что "целью реформы должна стать реализация задачи по повышению уровня жизни пенсионеров".

Володин также сообщил, что Совет Думы, который определяет повестку, планирует рассмотреть этот вопрос 18 июня и направить в законодательные собрания регионов. "Мы рассчитываем провести всестороннее обсуждение законопроекта до рассмотрения его в Государственной думе в первом чтении", - заключил Володин.

Правительство РФ в четверг одобрило повышение пенсионного возраста. В настоящее время этот возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. Законопроект предполагает поэтапный переход к выходу на пенсию мужчин в 65 лет и женщин в 63 года.