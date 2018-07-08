В Екатеринбурге открывается промышленная выставка ИННОПРОМ

ТАСС, 8 июля. Девятая Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2018 открывается в воскресенье в Екатеринбурге. В ней примут участие делегации из 95 стран, продукцию представят более 600 компаний из 20 стран, сообщили ТАСС организаторы выставки.

"Национальные стенды представят такие страны как Беларусь, Венгрия, Германия, Италия, Чехия, Словакия, Швейцария и Япония. Самая масштабная национальная экспозиция страны - партнера ИННОПРОМ-2018 - у Республики Корея", - сказали организаторы.

ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году торжественное открытие пройдет 8 июля, основные мероприятия деловой программы стартуют 9 июля.

Цифровые технологии

Производители, инвесторы и эксперты намерены в дни проведения выставки обсудить ключевые мировые направления развития технологий и будущее глобальной промышленности. По данным директора деловой программы ИННОПРОМа Антона Атрашкина, программа будет включать более 150 мероприятий различного формата. Все они будут посвящены самым важным и актуальным промышленным темам: цифровизации, роботизации, подготовке кадров.

Как отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в преддверии выставки, ИННОПРОМ - крупнейшее в России индустриальное событие, и одно из самых представительных международных промышленных мероприятий. "Ежегодно в столице Урала собираются профессионалы со всего мира, чтобы продемонстрировать новейшие технологии и поделиться инновационными разработками. Главной темой станет цифровое производство, которое молниеносно меняет технологии и нашу жизнь",- сказал Мантуров.

Сам министр намерен провести в Екатеринбурге 3 дня, за это время провести несколько встреч (в том числе, с министром энергетики и промышленности Катара Мухаммедом Ас- Сада, и министром торговли, промышленности и энергетики Кореи Ун Гю Пэком), а также поучаствовать в нескольких сессиях и провести заседание стратегического совета по инвестициям в новые индустрии.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак также примет участие в выставке, в частности он планирует выступить на главной стратегической сессии в первый день работы а также вручить награды компании-победителю и финалистам правительственной премии "Индустрия".

Премия "Индустрия" учреждена в 2014 году Минпромторгом России в целях содействия внедрению перспективных технологий в промышленном производстве, общественного признания передовых практик российских компаний в области промышленного развития. В 2015 году премия получила статус правительственной.

Более ста компаний из Кореи

Республика Корея в этом году является страной - партнером ИННОПРОМ-2018. Главой корейской делегации стал Ким Донг Ён, заместитель премьер-министра, министр стратегии и финансов Республики Корея.

В ИННОПРОМе-2018 примут участие более ста южнокорейских компаний, в частности, специализирующихся на цифровых технологиях. Свою продукцию на стендах продемонстрируют: Doosan Infracore, PT Coupling, Hyundai Motors, IRROBOT, TagTec, Jungwoo Motor, Yongsung Electric и многие другие. Компания Hyundai, крупнейший корейский инвестор на российском рынке, будет представлена масштабным стендом, на котором впервые в России будет выставлен электромобиль Hyundai IONIQ.

"Посольство Республики Корея в России и другие корейские организации будут стремиться реализовать шаги для осуществления экономической программы, согласованной в ходе визита президента Мун Чжэ Ина в Россию, - сказал ранее на пресс-конференции в ТАСС министр-советник диппредставительства Кан Дэ Су . - Именно поэтому более ста компаний будут участвовать в выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге, что, безусловно, укрепит партнерство наших стран".

Интерес к выставке проявили в Южной Корее на самом высшем уровне. По словам президента Мун Чжэ Ина, ИННОПРОМ-2018 будет содействовать расширению инновационного сотрудничества. "Крупнейшая в России международная промышленная выставка послужит хорошей возможностью для расширения сотрудничества, - подчеркнул президент. - Мы будем участвовать в ней в качестве партнера и стремиться к поиску путей сотрудничества не только в обрабатывающей отрасли".

Двусторонний товарооборот в 2017 году составил 19,28 млрд долларов. Южнокорейская сторона намерена увеличить объем взаимной торговли к 2020 году до 30 млрд долларов.

В рамках выставки Республика Корея представит обширную культурную программу, будут организованы музыкальные и кинофестивали.

Международная повестка

Масштабное участие в форуме запланировано и у японской делегации. Так, Японская ассоциация по торговле с Россией и СНГ (РОТОБО) на площадке ИННОПРОМ-2018 проведет форум, посвященный возможностям сотрудничества России и Японии в эпоху цифровых технологий. "В настоящее время обе страны разрабатывают новые модели социума и бизнеса с учетом наступившей цифровой реальности. Япония поощряет создание новых ценностей, основанных на цифровых технологиях", - отметили в ассоциации. Повестка предстоящего форума будет включать такие темы, как цифровизация промышленной сферы, цифровые технологии для повышения производительности и двустороннее сотрудничество в цифровую эпоху. Форум состоится 9 июля.

Более 130 компаний из Китая примут участие в российско- китайском ЭКСПО, который также пройдет в рамках ИННОПРОМ-2018. На ЭКСПО будут представлены такие отрасли, как автомобилестроение, ж/д транспорт, строительные технологии, сельскохозяйственная техника, легкая промышленность, технологии для дорожного строительства и другие.

Также 10 июля состоится первый российско-китайский межрегиональный форум, добавляют организаторы.

Венгрия впервые примет участие в формате национального стенда в ИННОПРОМ, на котором представит новейшие технологии и промышленные разработки своей страны в сфере управления водным хозяйством, IT-технологий, цифровых устройств. Главным мероприятием рабочей программы делегации станет венгеро-российский бизнес-форум по теме водного хозяйства, который организуется при поддержке правительства Свердловской области. Тема мероприятия: "Новые технологии и возможные решения в области управления водным хозяйством. Возможности венгеро-российского сотрудничества".

"Умный" город от Ростеха

Госкорпорация Ростех представит широкий спектр новейших разработок для "города будущего". В рамках экспозиции на стенде госкорпорации будут представлены высокотехнологичные образцы городского транспорта, цифровые системы "умной" городской инфраструктуры, новейшие разработки в области здравоохранения и медицинской техники.

"Представленные разработки Ростеха являются составными частями "Умного города", которые помогают повысить уровень общественной безопасности, улучшают качество управления городскими службами, снижают аварийность на дорогах, в целом повышают уровень комфорта и удобства жизни для горожан. Подобные системы мы внедряем сегодня во многих регионах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутской и Свердловской областях. Особо следует отметить, что эти разработки создаются на базе технологий и производств оборонно-промышленного комплекса, диверсификация которого является приоритетной задачей государственного масштаба", - сообщила директор по коммуникациям Госкорпорации Ростех Екатерина Баранова.

В экспозиции представлены в частности интеллектуальные светофорные объекты, автоматически настраивающие работу в зависимости от интенсивности дорожного трафика разработки холдинга "Швабе".

Холдинг "Росэлектроника" продемонстрирует электронные компоненты высокоскоростной коммуникационной сети "Ангара" для суперкомпьютерных вычислений, новую систему фотовидеофиксации дорожных нарушений и бесконтактную систему микропроцессорной централизации стрелок и светофоров для метрополитена.

"Вертолеты России" продемонстрируют ряд современных образцов вертолетной техники, предназначенных для гражданских перевозок, полицейских операций и поисково- спасательных работ.

Все планируемые к показу разработки могут поставляться заказчикам как в виде отдельных изделий, так и в составе систем "Умного города", где каждая единица техники интегрируется в единую цифровую информационную среду.

Есть что показать

Крупнейшие российские компании приготовили для выставки ряд новинок, которые должны заинтересовать как российских инвесторов, так и иностранных.

Так, Росатом на своем стенде продемонстрирует продукты новых направлений бизнеса, собственные цифровые разработки для рынка, а также интерактивный каталог продукции предприятий атомной отрасли. В частности, участники выставки смогут познакомиться с уникальным продуктом Росатома Multi-D - цифровой платформой, созданной для управления полным жизненным циклом атомных станций и процессом капитального строительства сложных инженерных объектов. Специалисты представят систему математического моделирования для физических процессов аэро-, гидро- и газодинамики, теплопереноса и расчетов прочности "Логос". Эта система уже сегодня используется не только на предприятиях атомной отрасли, но и в авиа- и автомобилестроительной и ракетно-космической промышленности.

Еще одна разработка, представленная на ИННОПРОМе, - комплекс программного обеспечения "Цифровое предприятие", который предназначен для управления полным жизненным циклом производства как крупных холдингов и госкомпаний, так и средних предприятий. В Росатоме отметили, что это единственная защищенная, информационно безопасная, импортонезависимая отечественная система, сертифицированная для работы с продукцией и документами, имеющими гриф "совершенно секретно".

Региональная повестка

По данным первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова, в выставке ИННОПРОМ ожидается участие представителей более 25 российских регионов. Что касается содержательной части, то в ней, подчеркнул Орлов, особое внимание необходимо уделить презентации российской заявки на право проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. ИННОПРОМ и Российско-Китайское ЭКСПО - это еще одна возможность рассказать большому количеству представительных и влиятельных иностранных гостей о преимуществах уральской столицы и нашего региона как площадки проведения Всемирной выставки", - сказал он.

По данным пресс-службы заявочного комитета "ЭКСПО-2025", на выставке будет представлена концепция наследия Всемирной выставки и визуализация мастер-плана ЭКСПО в Екатеринбурге. Кроме этого, заявочный комитет проведет ряд крупных мероприятий. В частности, сессии: "Умный город. Трансформация городской среды" и "Геном уральского бизнеса. Уральский бизнес как источник позитивных изменений".

Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и оператор пресс- центра Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018.