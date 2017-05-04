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Дмитрий Харатьян попал в черный список украинского сайта "Миротворец"

Культура
4 мая, 9:56 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 4, мая. /ТАСС

Актера обвиняют в "незаконном пересечении государственной границы Украины в Крыму"

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КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Российский актер Дмитрий Харатьян попал в черный список украинского экстремистского сайта "Миротворец" за "незаконное пересечение государственной границы Украины".

"Начиная с марта 2014 года неоднократно незаконно пересекал государственную границу Украины в Крыму", - говорится на сайте.

Ранее в черный список сайта попали российские исполнители Дима Билан, Диана Гурцкая и Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Стас Пьеха, Юлианна Караулова, Татьяна Липницкая (известна под псевдонимом Бьянка), а также Юлия Самойлова, которая должна была представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Киеве.

В список был включен и российский режиссер Карен Шахназаров, которого обвинили в "манипулировании общественно значимой информацией и вмешательстве в дела суверенного государства", а также американский актер Стивен Сигал, получивший в ноябре 2016 года гражданство РФ.

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Сайт "Миротворец", связанный с депутатом Верховной рады и советником главы МВД Антоном Геращенко, изначально был создан для установления личностей ополченцев или людей, помогающих им. В мае 2016 года вокруг сайта разгорелся скандал из-за публикации персональных данных около 5 тыс. журналистов, получавших аккредитацию в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Среди них были сотрудники RT, ТАСС, "Би-би-си", Reuters, Agence France-Presse, CNN, Bloomberg, "Аль-Джазира", Associated Press, газет The Independent, Liberation и других средств массовой информации.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7 и 95,6 процента соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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