Член Общественной палаты: Глазунов внес уникальный вклад в российское искусство

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Илья Глазунов развивал традиции русской реалистической живописи и внес уникальный вклад в отечественное искусство. Такое мнение высказал в воскресенье ТАСС глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Андрей Ковальчук.
"Если говорить о том вкладе в искусство России, который он сделал - это, конечно, уникально. Кроме того, Илья Сергеевич был не только художником, он был и педагогом и крупным общественным деятелем", - сказал Ковальчук.
"Его позиция в отношении истории России, в отношении того, что было в Советском союзе, была достаточно острой. Я вспоминаю огромные очереди около Манежа, когда проходили его персональные выставки, и дискуссии, которые разворачивались по поводу его работ", - добавил собеседник агентства.
По словам Ковальчука, в сфере искусства Глазунов был приверженцем "классического современного искусства, продолжения традиций русской реалистической живописи". Создав Академию живописи, ваяния и зодчества, Глазунов поддерживал принципы классического искусства, подчеркнул он.
"В России существует очень серьезная система художественного образования, и Глазунов, в свою очередь, развивал ее. Многие его ученики уже стали самостоятельным художниками со своими зрителями. Его вклад как педагога тоже очень значительный", - сказал собеседник агентства.
Ковальчук также выразил соболезнования родным, близким и коллегам Глазунова.
Советский и российский художник-живописец, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, народный художник СССР Илья Глазунов скончался в Москве на 88-м году жизни.
С конца 1950-х годов Глазунов являлся одним из самых известных советских и российских художников. Его выставки 80-90-х годов в Манеже, где были представлены масштабные полотна, имели большой общественный резонанс. За непосредственное участие в реставрации и реконструкции зданий Московского Кремля, в том числе Большого Кремлевского дворца, был удостоен Государственной премии РФ.