Путин: отношения РФ и Турции восстанавливаются, хотя и не так быстро, как хочет Анкара

ХАНЧЖОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что отношения РФ и Турции постепенно восстанавливаются, хотя не так быстро, как хотелось бы турецкой стороне.

"Что касается восстановления наших двусторонних отношений, то работа идет, идет по плану, не так быстро, как бы хотелось нашим турецким партнерам", - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам саммита "двадцатки". Он добавил: "И мы хотели бы, может быть, побыстрее все это сделать". "Когда мы что-то ломаем, это всегда быстро, а восстанавливать всегда сложнее, это требует определенных процедур, связанных с решениями правительства, с работой наших фитосанитарных учреждений", - пояснил Путин.

Расследования убийства

Путин также заявил, что Москва ждет результатов расследования в Турции убийства российского пилота Су-24.

Глава государства пояснил, что восстановление отношений РФ с Турцией связано, в частности, с расследованием гибели российского пилота. "Это связано с тем, что в Турции арестован пилот, который нанес удар по нашему самолету, арестован и человек, который, находясь на территории Сирии, стрелял по нашим летчикам, которые катапультировались", - сказал Путин.

"Мы ждем расследований, которые проводятся турецкими властями, но, во всяком случае, мы видим желание, стремление турецкого руководства восстановить российско-турецкие связи", - подчеркнул российский лидер.

Ввод турецких военных в Сирию

Путин также сообщил, что для РФ не был неожиданностью ввод турецких военных сил в Сирию.

"Что касается неожиданности, у нас для этого и существуют Министерства иностранных дел и специальные службы, чтобы у нас было поменьше неожиданностей", - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам саммита "двадцатки". По его словам, в Москве "понимали, что происходит, куда дело идет - видно же передвижение и стремление". "И проблемы видны, которые возникают у Турции в связи с событиями в Сирии", - заметил российский лидер.

"Мы все это прекрасно видим и по большему счету никаких неожиданностей здесь для нас нет", - отметил Путин.

Что такое G20 G20 - ведущий международный форум, специализирующийся на вопросах глобальной экономики и финансов. В него входят 19 стран (Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР и Япония) и Европейский союз. На государства "двадцатки" в совокупности приходится более 80% мирового ВВП, 80% - торговли, 2/3 населения. В прошлом году председателем в "двадцатке" была Россия, которая с начала 2014 года передала эти права Австралии. Подробнее о G20 читайте в досье ТАСС.