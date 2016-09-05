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Путин: отношения РФ и Турции восстанавливаются, хотя и не так быстро, как хочет Анкара

Международная панорама
5 сентября, 16:53 UTC+3
Президент РФ также сообщил, что для РФ не был неожиданностью ввод турецких военных сил в Сирию
Материал из 1 страницы
Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

© Михаил Метцель/ТАСС

ХАНЧЖОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что отношения РФ и Турции постепенно восстанавливаются, хотя не так быстро, как хотелось бы турецкой стороне.

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"Что касается восстановления наших двусторонних отношений, то работа идет, идет по плану, не так быстро, как бы хотелось нашим турецким партнерам", - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам саммита "двадцатки". Он добавил: "И мы хотели бы, может быть, побыстрее все это сделать". "Когда мы что-то ломаем, это всегда быстро, а восстанавливать всегда сложнее, это требует определенных процедур, связанных с решениями правительства, с работой наших фитосанитарных учреждений", - пояснил Путин.

Расследования убийства

Путин также заявил, что Москва ждет результатов расследования в Турции убийства российского пилота Су-24.

Глава государства пояснил, что восстановление отношений РФ с Турцией связано, в частности, с расследованием гибели российского пилота. "Это связано с тем, что в Турции арестован пилот, который нанес удар по нашему самолету, арестован и человек, который, находясь на территории Сирии, стрелял по нашим летчикам, которые катапультировались", - сказал Путин.

"Мы ждем расследований, которые проводятся турецкими властями, но, во всяком случае, мы видим желание, стремление турецкого руководства восстановить российско-турецкие связи", - подчеркнул российский лидер.

Ввод турецких военных в Сирию

Путин также сообщил, что для РФ не был неожиданностью ввод турецких военных сил в Сирию.

"Что касается неожиданности, у нас для этого и существуют Министерства иностранных дел и специальные службы, чтобы у нас было поменьше неожиданностей", - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам саммита "двадцатки". По его словам, в Москве "понимали, что происходит, куда дело идет - видно же передвижение и стремление". "И проблемы видны, которые возникают у Турции в связи с событиями в Сирии", - заметил российский лидер.

"Мы все это прекрасно видим и по большему счету никаких неожиданностей здесь для нас нет", - отметил Путин.

Что такое G20

G20 - ведущий международный форум, специализирующийся на вопросах глобальной экономики и финансов. В него входят 19 стран (Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР и Япония) и Европейский союз. На государства "двадцатки" в совокупности приходится более 80% мирового ВВП, 80% - торговли, 2/3 населения. В прошлом году председателем в "двадцатке" была Россия, которая с начала 2014 года передала эти права Австралии.

Подробнее о G20 читайте в досье ТАСС.

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Саммит G20 Кризис в Сирии Российско-турецкие отношения
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