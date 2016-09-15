Клинтон пообещала опубликовать больше сведений о состоянии ее здоровья

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон в утренней радиопередаче Тома Джойнера пообещала представить дополнительную информацию о своем самочувствии.

"Я правда рада тому, что наконец последовала указаниям доктора взять несколько дней отдыха вместо того, чтобы перенести все на ногах, как, я думаю, делают многие", - сказала кандидат. Она также заявила, что хочет вести свою кампанию максимально прозрачно. "Та медицинская информация, что я предоставила, и которую мы еще планируем опубликовать, соответствует и повышает стандарты, которым следовали другие кандидаты в президенты, включая президента (Барака) Обаму и (его соперника в 2012 году республиканца) Митта Ромни", - добавила Клинтон.

Ранее на траурных мероприятиях по случаю терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке экс-госсекретарь почувствовала себя плохо, охране буквально пришлось довести ее до машины. Затем представители политика сообщили, что 9 сентября у нее было диагностировано воспаление легких. Клинтон из-за этого отменила ряд предвыборных мероприятий.

Конкурент бывшей первой леди, республиканец Дональд Трамп, также до этого представил общественности данные о своем здоровье. "Мы собираемся выложить дополнительную информацию, ее будет вдвое больше того, что опубликовал он", - заверила Клинтон.

"Мы правда хотим дать ответы на законные вопросы, которые могут возникнуть у людей. Я очень тронута вниманием, которое было проявлено к моему самочувствию", - резюмировала экс-госсекретарь.

Ранее ее лечащий врач Лиса Бардак сообщила, что у Клинтон диагностирована "легкая форма незаразной бактериальной пневмонии". Сейчас она проходит курс лечения антибиотиками. Специалист указала, что политик идет на поправку. Сама она планирует появиться на публике уже в штате Северная Каролина.