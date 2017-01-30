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Адвокаты Януковича: ГПУ уклоняется от расследования угрозы жизни экс-президента

Международная панорама
30 января, 18:25 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 30, января. /ТАСС
В заявлении экс-президента, доставленном в Генеральную прокуратуру Украины, изложены причины, по которым он вынужден был покинуть страну
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КИЕВ, 30 января. /ТАСС/. Опасность жизни Виктора Януковича на Украине продолжает существовать, однако правоохранительные органы уклоняются от расследования покушений на него. Об этом в понедельник заявили в пресс-службе адвокатского объединения "Авер Лекс", которое представляет интересы экс-президента на Украине.

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"В своем обращении Виктор Янукович изложил причины, по которым вынужден был уехать из Украины и продолжает временное пребывание на территории Российской Федерации, а также доказательства того, что опасность его жизни продолжает существовать, а правоохранительные органы уклоняются от расследования покушений на его жизнь", - отметили представители его защиты. При этом имеется в виду заявление Януковича, доставленное в понедельник его адвокатом Виталием Сердюком в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ), которая ожидала визита экс-президента в качестве подозреваемого для ознакомления его с материалами открытых против него уголовных дел.

В своем заявлении Янукович также подчеркнул, что, несмотря на невозможность прибытия лично в ГПУ, он настроен на сотрудничество с правоохранительными органами и готов для проведения необходимых следственных и процессуальных действий на территории Российской Федерации. "В любое удобное для вас время вы можете лично прибыть по месту моего проживания, которое вам известно, для получения от меня показаний, вручения необходимых документов и проведения других процессуальных действий", - процитировала сторона защиты экс-президента.

Адвокаты подчеркнули, что до сих пор обвинительный акт Генеральной прокуратурой не был вручен их клиенту.

В свою очередь сторона обвинения не считает, что Януковичу на территории Украины угрожает опасность. "Во время досудебного расследования подозреваемому Януковичу ничто не угрожает - ни жизни, ни здоровью", - заявил сегодня прокурор отдела Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко, имея в виду угрозы на территории Украины.

Ранее Сердюк пояснял, что во время перемещения экс-президента Украины на территорию РФ в 2014 году на него был совершен ряд покушений, в результате одного из них был ранен водитель автомобиля.

Дело о госизмене

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 28 ноября 2016 года на судебном заседании по делу экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", где Янукович давал свидетельские показания по видеосвязи, зачитал экс- президенту уведомление об открытии дела против него. Глава надзорного ведомства обвинил бывшего президента в государственной измене. Печерский районный суд Киева 20 января разрешил заочное досудебное расследование в отношении Януковича. Защита настаивает, что данное решение было необоснованно.

Правоохранительные органы Украины считают Януковича подозреваемым в деле о госизмене, однако адвокаты отрицают этот факт, поясняя, что экс-президенту обвинительный акт не был вручен должным образом. Защита требует вручить его экс-президенту "с соблюдением определенного Уголовно-процессуальным кодексом Украины порядка международной правовой помощи". Как пояснили корреспонденту ТАСС в адвокатском объединении, такой порядок предполагает необходимость направить обвинительный акт из Украины в "Генпрокуратуру России с просьбой уведомить лицо, о котором идет речь". В связи с нарушением такого порядка защита считает вызовы Януковича на допрос в ГПУ неправомерными.

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